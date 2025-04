Lew należy do żywiołu Ognia. Szczęśliwe kolory to złoty i pomarańczowy, a kamienie: rubin, bursztyn, diament, kryształ górski. Metalem sprzyjającym Lwom jest szlachetne złoto.

Reklama

Planetą, która sprawuje patronat nad tym znakiem, jest Słońce. Według wiedzy astrologicznej Słońce odpowiada za siłę charakteru i osobowość. Osoby, które w horoskopie mają mocne Słońce, są zazwyczaj zaliczane do osób silnych psychicznie, nie ulegają łatwo wpływom innych ludzi, a ich osobowość nie ma cech neurotycznych. Nie ulegają także załamaniom nerwowym.

Sex horoskop

W negatywnym aspekcie ludzie urodzeni w „słabym Słońcu” stanowią ich przeciwieństwo. Są niezwykle podatni na neurozy i załamanie nerwowe, a ich życiu towarzyszą wciąż lęki i obawy. Lwy mogą być zatem wielce dobroduszne i wspaniałomyślne, ale zarazem bardzo egoistyczne.

Największa miłość Lwa - on sam

Złośliwi twierdzą, że urodzone pod znakiem Słońca Lwy najbardziej na świecie kochają siebie, ale nie jest to twierdzenie do końca prawdziwe. Owszem, nie można odmówić Lwom pewnej dozy egocentryzmu i zapatrzenia w siebie. Faktem jest, że spośród wszystkich znaków zodiaku właśnie te duże koty mają nadmiernie rozwinięte poczucie własnej wartości – czasami zupełnie bezpodstawnie.

Z drugiej strony trzeba przyznać, że tryska z nich duża energia i radość życia. Chyba żaden inny znak zodiaku nie posiada w sobie takiej dużej dawki optymizmu jak właśnie Lew. I trzeba dodać: tak dużej dawki uroczego egoizmu.

Lew, jako że zaliczany jest przez astrologów do dzikich zwierząt z rodziny kotów, posiada swoje własne królestwo. Na swoim terytorium jest on władcą niepodzielnym. Wydaje rozkazy, które natychmiast, bez sprzeciwu, muszą być spełniane. Nie toleruje innych pretendentów do współdecydowania. Może być wówczas drapieżny. I to bardzo.

Jego królestwem może być dom i rodzina , ale także miejsce pracy, czy grono znajomych. Na tej płaszczyźnie, siedząc na tronie władzy, Lew realizuje swoje przywódcze ambicje. Nie znosi buntu i sprzeciwu, a każde wtargnięcie na swój rewir traktuje jako zamach na królewskie rządy. Wówczas jak każdy król, krwawo je tłumi w zarodku.

Już jako dziecko Lew miał w sobie coś królewskiego, wyniosłego. Uwielbia być w centrum uwagi, błyszczeć słonecznym blaskiem swej - jak sądzi - wspaniałej osobowości.

Dusza towarzystwa

Osoby spod znaku Lwa są niezwykle towarzyscy. Otoczeniu imponują swym zachowaniem z miejsca dając do zrozumienia, że to oni są w centrum uwagi i wara od tego innym. Nie znoszą konkurencji.

Lwom nie można odmówić dowcipu. To także urodzeni oratorzy. Lubią mówić i być słuchanym. Zdarza się, że są jedynymi słuchaczami własnych wywodów, ale trzeba przyznać, że do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko.

Jeśli sukces, to tylko duży

Osoby urodzone w znaku Lwa nie uznają półśrodków. Nie dla nich małe sukcesiki i drobne kroczki. Mają zawsze wyższe aspiracje. Lew jak nikt inny pragnie władzy, zaszczytów, orderów. Marzy o popularności, a bez podziwu otoczenia jego lwia grzywa obumiera jak nie podlewany kwiat.

Trzeba przyznać, że w tym co robią są szczere. Brzydzą się oszustwem, ponieważ królowie nie oszukują. Owszem, zdarzają im się zagrywki wątpliwe pod względem moralnym, ale trzeba przyznać, że działają na ogół uczciwie.

Osoby urodzone w znaku Lwa lubią działać z rozmachem. Posiadają iście królewski gest. Prawdopodobnie to właśnie Lwy zostawiają w restauracjach najwyższe napiwki dla kelnerów. Robią to wszystko dlatego, aby znaleźć się za wszelką cenę w centrum uwagi. Gdy kochają to księżniczki, gdy kradną (oczywiście zdarza się to niezwykle rzadko) to miliony.

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Ich styl życia dla niektórych może się wydać rzeczywiście zbyt ekscentryczny, ale Lwy uwielbiają wystawność i szyk. Otaczają się wszystkim co najlepsze, nie licząc się przy tym z kosztami. Tylko Lwy potrafią ostatnie pieniądze wydać na przyjęcie dla przyjaciół w ekskluzywnym hotelu.

Jako przyjaciele Lwy są dobrymi i oddanymi przyjaciółmi. Gotowe są nawet na pewne poświęcenia, ale nie należy raczej liczyć, że Lew pójdzie za swoim przyjacielem w ogień. Prawdopodobnie powie tylko, że łączy się z nim w bólu. Dobre i to.

Przez swoją królewską wspaniałomyślność nie potrafią się także długo gniewać. Oczywiście, gdy zostaną skrzywdzone, gotowe są rozszarpać winnego na drobne strzępy, ale złość przechodzi im szybko i winowajcy przebaczają z iście królewskim rozmachem.

Lew egoista

Egoizm, który tkwi w Lwach głęboko, nie pozwala na bardziej altruistyczne zachowania. Próżne i dumne zawsze otoczone są dużym gronem przyjaciół, znajomych i pseudo przyjaciół. Łase na pochlebstwa wciąż pragną, aby okazywać im podziw i uznanie. Nic dziwnego, że przyciągają do siebie różnej maści oszustów, którzy wykorzystują naiwność tego skądinąd przesympatycznego zwierzaka.

Lwy tym bardziej narażone są na przykrości, ponieważ wydaje im się, że pozjadały wszystkie rozumy. Dlatego bardzo źle znoszą słowa krytyki. Stają się wówczas jeszcze bardziej próżne. Puszą tą swoją grzywę samouwielbienia i nikogo nie słuchają. Skrzywdzone są na tyle dumne, że nikogo nigdy nie poproszą o pomoc.

Reklama

Zobacz także:Sennik – sprawdź, co oznaczają Twoje sny!Znaki zodiaku a ojcostwo, czyli jakim tatą będzie twój partner?