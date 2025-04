Do romantyka jest mu daleko

Poetą romantycznym Koziorożec na pewno nie zostanie. Bujanie w obłokach i fantazjowanie są procesami dla Koziorożca tak trudnymi, że nawet nie chce zawracać sobie nimi głowy. Przecież nie każdy urodził się marzycielem – myśli Koziorożec. I ma rację. Może stąd właśnie bierze się podatność Koziorożców na melancholię i predyspozycja do smucenia się?

Reklama

Wolny, niezależny i żądny sukcesu

Osoby urodzone w tym czasie kochają ponad wszystko swoją wolność i niezależność. Dążą ku górze, nie zastanawiając się co jest na dole. Po prostu lubią sukces – cokolwiek by to znaczyło. Czasami w swoich działaniach kierują się instynktem.

Cechuje ich niezwykle silna wola i wytrwałość w dążeniu do celu. Tylko pozazdrościć. Raz ukształtowany wierny jest swoim zasadom, aż do grobowej deski. Trudno Koziorożce przekonać do nowych trendów. Rzecz dotyczy także mody. Dla Koziorożca jakby jej nie było. W swoich butach będzie chodził tak długo (to nic, że niemodne), aż się rozlecą. Dopiero wtedy kupi sobie nowe. Będzie oczywiście to ten sam model, co poprzednio.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Można odnieść wrażenie, że swą dojrzałość i odpowiedzialność Koziorożec wyssał z mlekiem matki, ale astrolodzy przypuszczają, że na ukształtowanie tak sztywnej konstrukcji osobowości miał niewątpliwie wpływ układ gwiazd, a w szczególności zimny Saturn. W gruncie rzeczy Koziorożce są urodzonymi idealistami. Walcząc o swoje miejsce, często zachowują się tak, jakby cały świat sprzysiągł się przeciwko nim. Wierzą święcie, że mogą polegać wyłącznie na sobie, a wszelką pomoc traktują jako zamach na ich wiarę we własne siły.

Z wiekiem coraz mniej towarzyski

Oczywiście zachowują wówczas pełen rezerwy dystans, co powoduje, że wokół Koziorożca po pewnym czasie będzie wiało pustką towarzyską. Utwierdzi ich to w przekonaniu, że świat jest rzeczywiście podły, a oni mogą liczyć wyłącznie na siebie. Dlatego swoje uczucia często skrywają za maską ironii i sarkazmu, ale nie należy się tym zbytnio przejmować. W gruncie rzeczy to mili ludzie.

Wybuchowy

Koziorożce są także niezwykle impulsywne. Zdarza się, że reagują ostro i gwałtownie używając przy tym słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Często zdarza się, że ich reakcje są wyolbrzymione. Tym także nie należy się przejmować. To wpływ Saturna na ich osobowość. I chyba wyłącznie tym można wytłumaczyć gorset wewnętrznych ograniczeń, jakie nakłada sobie Koziorożec, także jego zdyscyplinowanie i surowość głoszonych zasad. Przypuszczalnie w mrocznych czasach inkwizycji, Koziorożec zrobiłby błyskotliwą karierę. Na szczęście jednak era zakapturzonych panów z rozpalonymi szczypcami dawno została pokryta wstydliwą zasłoną milczenia.

Koziorożce nie należą jednak do osób, które zaszywają się w domu, a na wszelkie rozrywki patrzą wrogim okiem. Mimo, że sprawiają wrażenie osób nietowarzyskich lubią dobrą zabawę. Koziorożce nie bywają jednak na każdej imprezie, na której trzeba być. To już by było dla nich za wiele. Po prostu czasami lubią się odprężyć, ale gdzieś w głębi ducha są przekonani, że uczestniczenie w balangach to po prostu strata czasu.

Schowany pod pancerzem chłodu

Aż trudno uwierzyć, że pod tą skorupą emocjonalnego chłodu, grubiaństwa, a niekiedy pychy kryje się wrażliwy i całkiem sympatyczny człowiek tryskający humorem i ostrym dowcipem. Mimo, że z własnej woli Koziorożec zakłada pancerz chłodnej niedostępności i takie wrażenie odnoszą osoby, które po raz pierwszy na swojej drodze spotykają Koziorożca - w gruncie rzeczy tak jak inni, potrzebuje ciepła i miłości.

Ci, którzy nie znają Koziorożca na pewno uważać go będą za dziwaka. Wiele osób sądzi, że Koziorożec należy do ludzi nieprzystępnych. Z drugiej strony można powiedzieć, że jest wielkim indywidualistą i trudno oczekiwać od wszystkich ludzi ekstrawertycznego podejścia do świata. Przecież gdyby wszyscy byli tacy sami, byłoby nudno.

Koziorożec przyporządkowany jest żywiołowi Ziemi. Szczęśliwe dla Koziorożców kolory to ciemnozielony, brązowy i czarny. Kamienie: onyks, granat, malachit. Metal: ołów. Osobami urodzonymi w znaku Koziorożca opiekuje się planeta Saturn. Według wiedzy astrologicznej w pozytywnym aspekcie symbolizuje ona rozsądek, powagę, stabilizację, a także dyscyplinę, ostrożność, cierpliwość i systematyczność.

W negatywnym znaczeniu Saturn powoduje nastroje depresyjne, pesymizm, upór. Osoby, u których przeważają negatywne aspekty wpływu Saturna, w swych poglądach są usztywnione i ograniczone – wręcz ocierają się o dogmatyzm.

Nie na darmo saturnową porą roku jest zima, kiedy cały świat pokryty jest grubą skorupą śniegu i lodu. Koziorożce sprawiają wrażenie osób chłodnych, zimnych, zamkniętych w sobie. Jakby pokrytych chłodem niechęci.

Reklama

Zobacz także:Horoskop partnerski na 2019!Co ci wróżą gwiazdy? Wielki horoskop na 2019!