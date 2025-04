Bliźnięta należą do żywiołu Powietrza. Szczęśliwy kolor dla osób urodzonych w tym znaku to żółty i szary. Kamienie: złoty beryl, agat, kryształ górski, oraz topaz. Metal: rtęć.

Znakiem tym opiekuje się planeta Merkury. Z jednej strony odpowiada ona za sposób komunikowania się ze światem zewnętrznym, zdolność spostrzegania, dociekliwość, upór. Z drugiej sprawia, że osoby urodzone w znaku Bliźniąt charakteryzują się pewną nerwowością w zachowaniu, powierzchownością sądów i nadmiernym krytykanctwem.

Dwie twarze

Według wiedzy astrologicznej Bliźnięta mają dwie dusze. W jednym ciele mieszka doktor Jekyl i Mr. Hayd. Jedna strona ich osobowości z uporem dąży do celu, wykorzystując przy tym wszelkie możliwe środki - nawet wątpliwe pod względem moralnym. W tym wypadku trudno zaliczyć Bliźnięta do osób kierujących się bezinteresownością.

Druga ich strona dualistycznej duszy tryska pełnią życia i radości. Pomagając innym, stara się kierować w życiu moralnymi zasadami. Już na samym początku widać, że są to osoby pełne sprzecznych cech i zazwyczaj zdają sobie z tego sprawę, w pełni akceptując swoją podwójną naturę.

Ciekawi świata

Bliźnięta są osobami bardzo ciekawymi świata. Tak naprawdę to trudno znaleźć rzecz, która by ich nie interesowała. Wciąż tryskają tysiącami pomysłów na minutę. Niektóre z nich uważane są za zbyt szalone, aby mogły zostać zrealizowane. Jednak Bliźniętom zupełnie to nie przeszkadza. Szaleni ludzie realizują szalone pomysły.

Gdy już wytyczą cel, zmierzają do niego z uporem, jak najkrótszą drogą. Nie zważają wówczas na koszty jakie muszą ponieść. Ich naturze obce są rozważanie nad sensem i celem działania. Ważne jest samo działanie.

Bliźnięta (21 maja - 21 czerwca)

Naprawdę bardzo rzadko się zdarza, aby Bliźniak mówił to, co właściwie myśli. Dlatego czasami posądzani są o nieszczerość, ale nie trzeba im mieć tego za złe. Cechy te sprawiają, że Bliźnięta mają rzadką zdolność do angażowania się w intrygi – nawet, gdy tego nie chcą. Po prostu jakoś samo tak wychodzi.

Ich pasja to kopanie dołków pod innymi

Kopanie dołków to jest to, co Bliźnięta potrafią i lubią robić. Jak kameleony przystosowują się do sytuacji, przyjmując odpowiednie barwy. Często udają kogoś, kim tak naprawdę nie są. I tego też nie trzeba mieć im za złe. One po prostu już takie są.

Niesłowni i niepunktualni

Gdy Bliźniak składa jakąś obietnicę, to możesz być pewny, prawie na sto procent, że jej nie dotrzyma. A gdy jeszcze ośmielisz się zwrócić mu uwagę, śmiertelnie się obrazi. Na szczęście nie złości się do końca życia i kiedyś na pewno z uśmiechem znowu powie ci dzień dobry – tak jakby nic się nie stało.

Także odpowiedzialność i punktualność nie są niestety mocną stroną Bliźniąt. Osoby spod znaku Bliźniąt uwielbiają wprost życie towarzyskie. To lwy salonowe. Lubią błyszczeć i być w centrum uwagi. To ich żywioł, w którym realizują swoje ambicje.

Sex horoskop

Nie usiedzą długo w jednym miejscu. Zawsze otoczone wianuszkiem znajomych, wciąż szukają nowych wrażeń i przygód. Najlepiej czują się wśród osób, które z aplauzem i bez zastrzeżeń przyjmują ich urok i czar osobisty. Gdy zabraknie w ich otoczeniu takich osób, na pewno poszukają sobie adoratorów.

Generalnie Bliźnięta uważane są za osoby tolerancyjne. Trudno ich czymś zaszokować. Czego jak czego, ale poczucia humoru na pewno nie można im odmówić. Potrafią się śmiać, także z samych siebie.

