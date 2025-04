Znak zodiaku zdradza znacznie więcej niż tylko cechy charakteru twoje lub twojego idealnego partnera. Pomaga też w podejmowaniu wielu decyzji, nie tylko tych ważnych i wpływających na całe życie, ale też i tych bardziej przyziemnych, jak na przykład wybór przedmiotów, którymi otaczamy się na co dzień.

Jeśli stoisz właśnie przed wyborem nowej rośliny doniczkowej, a może po prostu chcesz nieco urozmaicić swoje wnętrza, a nie masz pomysłu, sprawdź, co gwiazdy mówią na temat idealnego zielonego kompana do twojego mieszkania. Gwarantujemy, że ten wybór będzie zawsze poprawiał twoje samopoczucie.

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Wodnik ma wyjątkowy charakter, najlepiej więc czuje się w równie wyjątkowych wnętrzach. Nie dla niego storczyki, kaktusy czy pospolite grubosze. Trudno mu się zaangażować, ale jeśli to robi, to już całym sercem. W mieszkaniu wodnika świetnie sprawdzi się alokazja, szczególnie ta o ogromnych liściach. Oboje będą czuć się w swoim towarzystwie wspaniale!

Ryby (19 lutego – 19 marca)

Osoby spod znaku Ryb dla najbliższych są w stanie poświęcić wszystko, ale mimo to są chwiejne emocjonalnie i czasem trudno im zmusić się do dyscypliny. Delikatne lub rachityczne rośliny darzą ogromnym uczuciem, jednak ze względu na częsty brak ręki do roślin wolą postawić na nieco bardzo odporne rośliny. Wcale to jednak nie znaczy, że muszą być one nudne. Starzec Rowleya wygląda przepięknie, a wbrew pozorom nie jest trudny w utrzymaniu.

Baran (21 marca – 19 kwietnia)

Baran jest osobą impulsywną, nieco zbyt porywczą, ale i waleczną - o ukochaną roślinę będzie walczył do ostatniej kropli wody. Odnajduje się w każdych warunkach, jest towarzyski, ale jednocześnie niezależny. Chociaż lubi otaczać się pięknymi hortensjami i pokaźnymi dracenami, jego prawdziwą chlubą będzie kolekcja kaktusów.

Byk (20 kwietnia – 22 maja)

Byki są cierpliwe, życzliwe i niezwykle empatyczne, chociaż same o sobie nigdy tego nie powiedzą. Otaczają się roślinami o niskich wymaganiach, ponieważ nie wierzą we własne możliwości. Zwykle są to kaktusy, od czasu do czasu sansewierie. Elegancka strelicja biała sprawi, że ich dom, tak bardzo zadbany i ukochany, stanie się jeszcze bardziej przytulny.

Bliźnięta (23 maja – 21 czerwca)

Bliźniętom trudno usiedzieć w miejscu. Są niecierpliwe, łatwo się nudzą i mają duże skłonności do słomianego zapału. Nie znaczy to jednak, że muszą zrezygnować z roślin domowych, chociaż okazy, które wymagają skomplikowanej pielęgnacji są nie dla nich. Zamiast tego mogą zdecydować się na oplątwy - bardzo oryginalne oplątwy, które podobnie jak Bliźnięta nie zapuszczają korzeni.

Rak (22 czerwca – 22 lipca)

Osoby spod znaku Raka są wytrwałe, cierpliwe i ambitne, jednak bardzo władcze i czasami nawet apodyktyczne. Lubią wyzwania, ale często od najnowszych trendów preferują klasykę, dlatego szerokim łukiem omijają najmodniejsze rośliny sezonu. Idealna będzie dla nich iście królewska monstera deliciosa. Oddadzą jej całe serce, a ona odwdzięczy się tym samym.

Lew (23 lipca – 23 sierpnia)

Lwy uparcie dążą do upragnionego celu, a wymagania stawiają sobie wyjątkowo wysokie. Opieka nad skrzydłokwiatem czy chamedorą będzie je nudzić, ale jednocześnie są zbyt impulsywne, by zająć się wymagającymi roślinami. Osobom spod tego znaku najlepiej będzie się żyło z prostymi kwiatami: zielistką, miskantami, interesującymi sukulentami. Aby nie było zbyt nudno, najlepiej, by było posadzone w formie nowoczesnego pionowego ogrodu.

Panna (24 sierpnia – 22 września)

Panny są wyjątkowo obowiązkowe i cierpliwe, mogą więc stworzyć sobie w domu prawdziwą dżunglę bogatą w zarówno te proste w obsłudze rośliny, jak i prawdziwe zielone księżniczki. Klejnotem w koronie będzie jednak dla nich maranta leuconera, bardzo modna roślina o wyjątkowych liściach. Zachwyci nie tylko właściciela, ale i wszystkich gości.

Waga (23 września – 2 października)

Waga podobnie jak Wodnik uwielbia otaczać się wyjątkowymi ludźmi i równie wyjątkowymi przedmiotami, jednak przez skłonność do bałaganiarstwa i zapominalstwa piękne, ale wymagające rośliny w jej mieszkaniu często giną śmiercią tragiczną. Świetnie poradzi sobie z prostymi roślinami, za to w dużej ilości. Chamedora wytworna, zamiokulkas zamiolistny czy pilea peperomiowata będą dla niej idealne.

Skorpion (23 października – 21 listopada)

Skorpion jest prawdziwym indywidualistą i lubi to podkreślać na każdym kroku. Chociaż potajemnie wspaniale dba o swoje storczyki, innym woli pokazywać inną swoją stronę. Idealnym dodatkiem do jego roślinnej kolekcji będzie piękna muchołówka amerykańska. Oboje świetnie się ze sobą dogadają!

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)

Strzelec rzadko bywa we własnym domu i raczej traktuje go jako bazę noclegową niż miejsce, w którym można spędzać większość czasu. Doskonale zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jego rośliny powinny móc przetrwać okresową suszę wywołaną jego nieobecnością lub zabieganiem. Zielistka świetnie sprawdzi się w tej roli - łatwo się ją rozmnaża, wytrzymuje wyjątkowo ciężkie warunki, a do tego wygląda naprawdę pięknie.

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

Koziorożec z pozoru jest mało życzliwy i chłodny, jednak za tą maską kryje się mnóstwo empatii, sumienności i życzliwości. Z prawdziwym pietyzmem zajmuje się swoimi roślinami, nierzadko traktując je jak własne dzieci. Idealnym dodatkiem do jego kolekcji będzie drzewko bonsai, czyli nic innego jak figowiec tępy.

