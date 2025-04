Lwy wystrzegają się nijakości, nie lubią wyglądać jak inni. Modowe nowinki są dla nich bardzo ważne, korzystają z nich, by wyglądać dobrze, oryginalnie, ale i by być na topie. Żaden Lew nie pozwoli sobie na to, by być poza głównym nurtem, Lew błyszczy i zwraca na siebie uwagę.

Najważniejsze, żebyś była widoczna!

Drogie Panie, dla Was makijaż to sztuka szczegółu. Najlepiej będzie, jak postawicie na wyrazistość. Kolory dla Lwa to mocne czerwienie, od jasnych po te w kolorze wina.

