Przeczytaj opis swojego znaku zodiaku i dowiedz się, co cię cechuje. Jesteś kobietą bierną czy walczącą? Potrafisz eksponować swój wdzięk, a może wciąż nie odkryłaś w sobie kobiecości?

Rak 22.06–22.07

Jesteś łagodna, cierpliwa i wytrwała. Nie lubisz się kłócić, nie prowokujesz awantur. Jednak twój łagodny charakter wcale nie oznacza, że nie masz własnego zdania i za swoje przyjmujesz poglądy innych - niektórzy tak uważają.

Lubisz pochwały, jednocześnie nie potrafisz znieść krytyki. Popracuj nad tym, by pokazać innym, jaka jesteś naprawdę. Do zaoferowania masz wiele, także sama. Nie uzależniaj swojego samopoczucia od obecności partnera. Bez tego jesteś wartościową kobietą.

Lew 23.07–22.08

Jesteś uosobieniem kobiecości, a jednak wciąż wikłasz się w toksyczne relacje... W miłości często bywasz nieszczęśliwa, ale też masz skłonności do dramatyzowania. Uwielbiasz flirtować, bywasz kokietką, ale gdy coś idzie nie po twojej myśli... umiesz być bezlitosna.

Pod swoje skrzydła bierzesz za to inne kobiety, te, które nie potrafią głośno krzyczeć o pomoc. Są ci za to wdzięczne, nawet jeśli wprost tego nie mówią. Dobrze cię mieć za przyjaciółkę.

Panna 23.08–22.09

Jesteś samodzielna i dobrze zorganizowana, a tracisz głowę dla... artysty-marzyciela. Takiego związku nie trzeba od razu spisywać na straty, ale to nie będzie łatwa relacja.

Łatwo poświęcasz się dla innych, w zamian oczekując tego samego. Kiedy jednak tego nie dostaniesz, budzi się w tobie rozczarowanie. Więcej myśl o sobie.

Waga 23.09–22.10

By stworzyć stały i satysfakcjonujący związek nie musisz podpisywać dokumentów w urzędzie ani składać przysięgi przed ołtarzem. Wiesz, czego chcesz i potrafisz odpowiedzieć na pragnienia ukochanej osoby.

Masz skłonności do konkurowania z innymi kobietami. Pora zrozumieć, że twoja wartość nie zależy od urody, wyglądu, sposobu ubierania się. Skoncentruj się raczej na swoich zaletach, nie roztrząsaj wad.

Skorpion 23.10-21.11

Jak nikt potrafisz radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jesteś sumienna i dokładna, a przy tym świetnie zorganizowana. To twoje duże atuty, warto je w sobie pielęgnować i doceniać.

Łatwo się zakochujesz, a jak już to zrobisz - oddajesz się temu uczuciu cała. Warto czasem zachować dystans i chłodną ocenę, bo jeszcze nie jeden raz się sparzysz. Partnerowi pozwól być mężczyzną, często próbujesz wejść w jego rolę.

Strzelec 22.11- 21.12

Twój czar, wdzięk, seksapil widać na kilometr. Budzisz ogromne zainteresowanie płci przeciwnej, uwielbiasz flirtować, czujesz się wówczas jak ryba w wodzie. Złamałaś już niejedno serce, bo wciąż szukasz ideału.

Zastanów się, czy nie postawiłaś poprzeczki zbyt wysoko? Nie nawiązuj jednak relacji z kimś, kto cię zanudzi. Musi dorównać ci temperamentem!

Koziorożec 22.12 - 20.01

Pracowita, skromna i skryta. Chciałoby się powiedzieć - idealny materiał na żonę. Stosunkowo późno jednak odkrywasz własną kobiecość, zresztą rozkwitasz z wiekiem. Im jesteś starsza, tym piękniejsza, a starzejesz się pięknie.

Niełatwo jednak zdobyć twoje zaufanie, przez co masz skromne grono przyjaciół. Spróbuj bardziej się otworzyć, także przed partnerem.

Wodnik 21.01- 18.02

Jesteś atrakcyjna i znasz swoje atuty. Dbasz o kondycję fizyczną i porządek we własnym otoczeniu. Bywasz wręcz uważana za pedantkę. Jeśli wcześnie się zakochasz, szybko wyjdziesz za mąż, jeśli nie - łatwo zrazisz się do związków.

Niepowodzenie w sferze uczuciowej to jednak nie koniec świata - zadbaj o to, by mieć przy sobie kogoś, kto będzie cię rozpieszczał. Przyznasz, że uwielbiasz być adorowana...

Ryby 19.02-20.03

Masz w sobie najwięcej kobiecości spośród wszystkich znaków zodiaku. Lubisz rozczulać się nad sobą, bywasz nadwrażliwa i obrażalska.

Jesteś jednak lubiana, a w pracy perfekcyjnie dążysz do celu. Skrupulatnie wykonujesz swoje obowiązki, za co inni cię cenią. Powinnaś jednak więcej myśleć o sobie, bo najwyraźniej właśnie o sobie najczęściej zapominasz. Pozwól sobie na przyjemności.

Baran 21.03 -20.04

Żywiołowa, przebojowa, samowystarczalna. Jesteś kobietą pełną energii, wiesz, jak rozwiązywać problemy innych, przez co często jesteś proszona o radę. Bywasz zadziorna, masz w sobie sporo... męskich cech. Warto, byś uwolniła swoją kobiecość. Potrafisz to, choć nie masz czasu, by sie nad tym zastanowić.

Nie musisz wciąż udowadniać sobie i innym, że jesteś superbohaterką. Chwile słabości ma każda z nas, pozwól sobie na to.

Byk 21.04-20.05

Marzysz o poukładanym życiu, domu z ogrodem, kochającym mężu. Ponad wszystko cenisz bezpieczeństwo i stabilizację. Lubisz pielęgnować dom, dbać o kwiaty, porządek, chcesz, by wszyscy czuli się dobrze.

Jesteś rozsądna i spokojna. Czasem nawet nie dostrzegasz tego, że wszystko starasz się mieć pod kontrolą, zdarza się więc, że inni zarzucają ci brak luzu. I... mają trochę racji.

Bliźnięta 21.05–21.06

Kilka poważnych związków, być może nawet zakończonych rozwodem nie sprawia, że ustajesz w poszukiwaniach tego jedynego. Dosyć łatwo się zakochujesz, ale bywasz wybuchowa i złośliwa. Utrzymanie relacji nie jest łatwe, więcej energii warto poświęcić na wsłuchanie się w własne pragnienia i potrzeby.

Łatwo wpadasz w tarapaty, dążysz do celu nie zważając na konsekwencje. Popracuj nad cierpliwością.

