1. Lubi miękkie tkaniny, którymi można się otulić.

Jeśli praca zawodowa tego od niej nie wymaga, pani Rak raczej nie zobaczymy w sztywnym kostiumie czy garsonce. Ona uwielbia różnego rodzaju miękkie szale i pulowery (często bywa zmarźluchem), stroje, które sprawiają, że czuje się swobodnie, a jednocześnie dają jej wrażenie ochrony przed światem. Zwykle wybiera ubrania w stosowanych lub pastelowych kolorach i srebrne dodatki, które o wiele bardziej pasują do jej jasnej karnacji niż złoto.

Reklama

2. Szybko się wzrusza i nie potrafi tego ukryć.

Jeśli kiedyś w kinie usłyszysz jak ktoś przez cały seans miarowo pochlipuje w chusteczkę, najpewniej będzie to wrażliwa pani Rak lub jej równie emocjonalna zodiakalna siostra pani Ryba. Kobieta spod znaku Raka niezwykle łatwo ulega emocjom i nigdy nie wiadomo, co akurat wywoła jej wzruszenie. Czasem może być to jakaś sentymentalna piosenka usłyszania w przelocie, czasem widok płaczącego dziecka (na los dzieci jest bardzo wyczulona), a czasem spadający jesienny liść, który przypomni jej o przemijaniu albo o bliskiej osobie, która odeszła... Jeśli przebywa w otoczeniu, które szanuje wrażliwość, daje upust wzruszeniu. W przeciwnym wypadku niczym przysłowiowy rak zamyka się w swojej skorupie i tylko od czasu do czasu szklą się jej oczy.

A jaki jest mężczyzna spod znaku Raka i jak go zatrzymać? Sprawdź!

3. Jest cudowną mamą, choć bywa nadopiekuńcza.

W pani Rak już od najmłodszych lat tkwi chęć opiekowania się innymi. Jeśli spotkacie dziewczynkę, która z dumą paraduje z lalką-bobasem w w wózeczku albo troskliwie opiekuje się młodszym rodzeństwem, to prawie na pewno w jej horoskopie jest mocno obsadzony znak Raka. Gdy pani Rak sama zostaje mamą, w jej życiu zaczyna się nowa epoka. Dla dzieci jest w stanie zrezygnować bez żalu z pracy zawodowej (choć idealnym rozwiązaniem dla niej byłaby praca zdalna w domu) i całkowicie poświęcić się opiece nad nimi. Niestety, musi uważać, by nie przesadzać z nadopiekuńczością, bo często zdarza się, że pociechy pani Rak nie mają ochoty w ogóle wyfrunąć z domu, nawet jeśli obchodzą właśnie 40 urodziny... Ale trudno się dziwić – mama spod znaku Raka ma niezwykły talent do tworzenia ciepłej, domowej atmosfery, a jeśli ktoś niespodziewanie wpadnie do niej w gości, prawie na pewno zostanie poczęstowany obiadem albo chociaż świeżo upieczonym ciastem.

Gdy pani Rak pracuje i zostaje szefową, stara się stworzyć w pracy przyjazną, rodzinną atmosferę. Matkuje pracownikom, chętnie wysłuchuje ich zwierzeń, zawsze pamięta o ich imieninach, urodzinach, a nawet o tym, że najmłodsze dziecko pani Wiesi z księgowości właśnie zdaje ważne egzaminy.

4. Nie zawsze potrafi pożegnać przeszłość.

Spośród wszystkich znaków zodiaku Rak ma największy szacunek dla przeszłości. Często interesuje się historią, tworzy drzewa genealogiczne rodziny, chętnie wysłuchuje wspomnień starszych osób. W jej domu można znaleźć cukiernicę po prababci, portret pradziadka powieszony w centralnym miejscu salonu czy stare listy miłosne, które jej rodzice pisali do siebie. Czasem ten respekt dla tego, co minęło utrudnia kobiecie spod znaku Raka pójście do przodu. Wszelkie wydarzenia związane z przełowymi zmianami w życiu (np. wyjazd na studia, wyprowadzka do innego miasta, opuszczenie rodzinnego domu) wiążą się dla niej z dużym stresem i często skutkują kłopotami z żołądkiem (to najbardziej wrażliwa część ciała osób spod znaku Raka). Ale porządki w szafie i pozbycie się starych ubrań, które bardzo lubiła lub które wiążą się dla niej z jakimś sentymalnym wydarzeniem (np. sukienka, jaką miała na sobie podczas ważnej randki) czy też zabawek dzieci, które właśnie wyjechały na studia również nie należą do łatwych zadań – w takich chwilach przydałaby się jej pomoc zdyscyplinowanej przyjaciółki spod znaku Panny albo mniej sentymentalnej pani Baran.

Jaki prezent kupić na przeprosiny kobiecie spod znaku Raka?

Reklama

5. Łatwo ją zranić, trudniej przeprosić.

Wrażliwość pani Rak sprawia, że bardzo łatwo ją zranić. Szczególny talent mają do tego ogniste znaki (np. Baran, Lew, Strzelec), które prędzej mówią niż myślą i często zdarza im się (zwykle niechcący) palnąś jakieś nieodpowiednie słowo. Jak zareaguje pani Rak? To zależy. Najpewniej zamknie się w sobie, cicho popłacze gdzieś w kąciku, ale na zewnątrz będzie udawać, że nic takiego się nie stało. Gdy za jakiś czas doczeka się przeprosin (dobrze jest dołączyć do nich jakieś słodycze, bo kobieta spod Raka zwykle jest łakomczuchem), przyjmie je, ale jeśli ktoś bardzo mocno zranił jej uczucia, raczej tego nie zapomni. I może okazać się, że nawet po wielu, wielu latach wypomni komuś, że 11 marca o godz. 18 tak bardzo zranił jej uczucia – wprawiając mniej pamiętliwego rozmówcę w osłupienie.