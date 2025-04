Baran (21.03-20.04)



Bądź kobieca, wykazuj się poczuciem humoru i tolerancją dla jego męskiego świata. Nie biadol, nie rozdzielaj włosa na czworo i nie rób mu wymówek. Nie zmuszaj go do chodzenia z tobą na zakupy ani oglądania komedii romantycznych, ale sama idź z nim czasem na mecz. Będzie twój na zawsze!

Byk (21.04-21.05)

Naucz się gotować i dogadzaj mu (Byki to smakosze!). Dbaj o siebie, o dom i o najbliższe otoczenie. Pokaż, że może na tobie polegać, że liczysz się z jego zdaniem i że – podobnie jak on- cenisz bezpieczeństwo materialne i dążysz do jego zdobycia. Zaimponuj mu swoją oszczędnością i zaradnością, a gdy będzie zmęczony, pozwól po prostu "pobyczyć się" przed telewizorem i nie zanudzaj go swoimi sprawami.

Bliźnięta (22.05-20.06)

Bądź pogodna, serdeczna i czuła. Pokaż mu, że interesujesz się światem i jesteś na bieżąco. Stwórz mu gniazdko domowe, do którego będzie mógł wracać, kiedy zapragnie, ale bez poczucia przymusu. Dawaj mu dużo swobody i wolności, pokaż, że sama też masz swoje tajemnice i że właściwie świetnie poradziłabyś sobie bez niego.

Rak (21.06-22.07)

Stwórz mu ciepły, prawdziwy dom. Pokaż, że jesteś fantastyczną mamą i świetną gospodynią. Zachęcaj go do do wyrażania uczuć, doceń jego wrażliwość. Celebrujcie razem różne ważne rocznice, pamiętaj też, by utrzymywać dobre relacje z jego rodziną, a szczególnie z mamą i siostrami.

Lew (23.07-22.08)

Pokaż mu, że ci imponuje, ale zachowaj niezależność i miej własne zdanie. Chwal go – szczególnie w towarzystwie, on to uwielbia, puszy się wtedy jak paw! Doceniaj również jego talenty łóżkowe – jest bardzo czuły na tym punkcie i wbrew pozorom często czuje się niepewnie.

Panna (23.08-22.09)

Ten mężczyzna bardzo ceni u partnerki zamiłowanie do porządku i gospodarność, ale też umiejętność właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Jeśli pokażesz mu, że potrafisz stać mocno nogami na ziemi, ale że nie brak ci też fantazji (której jemu, niestety, czasem brakuje) i będziesz w umiejętny sposób zachęcać go do eksplorowania świata – nigdy cię nie zostawi. Okazuj też zrozumienie dla jego hobby, nawet jeśli jest nim zbieranie różnego rodzaju gwoździków czy innych "przydasiów", które panowie spod znaku Panny uwielbiają.

Waga (23.09-23.10)

Dbaj o swój wygląd i bądź damą w każdej sytuacji, bo pan Waga bardzo zwraca uwagę na wygląd partnerki. Oczekuje też, że ona będzie kobieca, łagodna, czuła i tolerancyjna, szczególnie wtedy, gdy on zacznie komplementować inne panie (ten typ po prostu tak ma!). Dopilnuj też, by wasze życie towarzyskie kwitło, chętnie chodź z nim do kina czy teatru. Interesuj się sztuką i kulturą, pokaż, że masz dobry gust i że zależy ci na tym, aby wasz dom był przytulny i urządzony ze smakiem.

Skorpion (24.10-21.11)

Pokaż mu, że jesteś kobietą z charakterem, która ma własne zdanie. Ustępuj mu czasem w mniej istotnych kwestiach, ale niech wie, że są sprawy, w których nie popuścisz. Uwodź go – Skorpion ma największy temperament erotyczny w całym zodiaku, więc sprawy łóżkowe są dla niego niezwykle ważne. Dopóki w waszej sypialni płonie ogień i nie jest nudno – on jest twój.

Strzelec (22.11-21.12)

Podziwiaj jego pasję i staraj się, by postrzegał cię jako osobę niezwykle szczerą, bezpośrednią, przyjacielską, zrównoważoną i zaangażowaną w sprawy świata. Bądź niezależna – ten typ faceta nie znosi kobiety-bluszcza. Chętnie uczestnicz razem z nim w różnego rodzaju eskapadach i wycieczkach, sama też organizuj często spontaniczne wypady. Nigdy nie stawiaj go przed wyborem: ja albo przyjaciele, bo możesz się gorzko rozczarować...

Koziorożec (22.12-19.01)

Pokaż mu, że jesteś obowiązkowa, pracowita, praktyczna i że on może liczyć na ciebie w każdej sytuacji. Nie wymagaj od niego, by był zbyt wylewny, bo okazywanie emocji nie jest jego mocną stroną. Doceniaj jednak gesty, które świadczą o jego zaangażowaniu. Wykaż się ambicją – ten facet ją doceni i będzie cię wspierał w osiąganiu twoich celów. Nie krytykuj go – szczególnie w większym gronie.

Wodnik (20.01-18.02)

Bądź dla niego wyzwaniem i staraj się sprawiać wrażenie, że nie poznał cię do końca. Nie baw się z nim jednak w babskie gierki, bo to go nuży i wydaje mu się mało pociągające. Zaskocz go osiągnięciami intelektualnymi albo swoimi planami (np. planowaniem egzotycznej podróży). Stwórz mu ciepły dom, ale daj też do zrozumienia, że musi się starać, aby w nim żyć, bo ty sama świetnie sobie bez niego poradzisz.

Ryby (19.02-20.03)

To facet, który buja z głową w chmurach, dlatego będzie ci dozgonnie wdzięczny jeśli weźmiesz na siebie sprawy związane z tzw. prozą życia. Nie znaczy to jednak, że masz zostać jego mamusią czy księgową. Raczej delikatnie go kontroluj i ingeruj wtedy, gdy jest to konieczne. Okazuj mu wsparcie – w głębi duszy jest bardzo niepewny siebie i potrzebuje kogoś, kto będzie w niego wierzył i zawsze stanie po jego stronie.