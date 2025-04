Wodnika pociągają partnerzy, którzy mają w sobie to „coś”. Coś, co sprawia, że Wodnik traci głowę, ale co to jest, sam Wodnik nie potrafi odpowiedzieć.

Uwielbia grać w romantycznym teatrze miłosnych schadzek. Świece, blask księżyca, czerwone róże i tym podobne rekwizyty miłosne, działają na Wodnika jak najlepszy na świecie afrodyzjak. Gdyby tylko mógł, na miejsce miłosnych igraszek wybrałby ruiny średniowiecznego zamku, w którym straszy Biała Dama, a spotkanie oczywiście wyznaczyłby o północy. Dla mniej wymagających Wodników wystarczy tylne siedzenie samochodu zaparkowanego na łące.

Wodnik w sypialni nie jest wymagający. Wystarczy im bliskość partnera, nie zależy im na gimnastyce erotycznej i wypróbowywaniu kolejnych pozycji z popularnego podręcznika o chińskiej sztuce kochania TAO. Wodnik ceni sobie w kontaktach intymnych normalność, co nie oznacza, że jest zagorzałym przeciwnikiem mniejszości seksualnych. Traktuje je jako coś oczywistego.

Pełne ciepła Wodniki są łakomym kąskiem dla wielu kobiet. Panowie spod tego znaku roztaczają (zupełnie nieświadomie) wokół siebie atmosferę niedopowiedzeń i tajemniczości. A jak wiadomo płeć piękna bardzo lubi odkrywać męskie tajemnice. A jeszcze lepiej, żeby były to tajemnice mroczne - tajemnice mężczyzny o potarganym życiu psychicznym. Oczywiście ona wybawicielka już je wyprostuje.

Wodnika nie da się jednak złowić na jakiekolwiek prostowanie. W kontaktach z płcią przeciwną, swojej wolności i niezależności, pilnuje jak źrenicy w głowie. Ta sfera jest dla niego bardzo ważna. Nie da się sprowadzić przez kobietę do parteru, a rolę pantoflarza w teatrze cieni chętnie oddaje innym. Może dlatego mężczyźni spod znaku Wodnika późno wchodzą w stałe związki i w pewnym okresie życia mają wiele przyjaciółek, ale ani jednej kochanki?

Całe życie może spędzić na poszukiwaniu tej jedynej. Nie seks bomby, na widok której męskiej części populacji trzeba nakładać śliniaczki, nie namiętnej, uwodzicielskiej kobiety spod znaku wampa, lecz kobiety kumpla, kobiety z którą mogłoby się przegadać całą noc i nie rozbierać się przy tym.

Oczywiście podczas szukania opisanego wyżej ideału, Wodnik wielokrotnie sprawdza po drodze potencjalne kandydatki. Według niego każdą kobietę można zdobyć, wystarczy tylko zastosować odpowiedni sposób postępowania. Przez wrodzoną skromność Wodnik nie stosuje w praktyce swoich teorii dotyczących relacji damsko-męskich. Czasami tego żałuje, płacze nad niewypitym mleczkiem.