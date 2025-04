Jak kocha Pan Skorpion?

Skorpion nie może wyobrazić sobie życia bez seksu. Jest dla niego czymś tak naturalnym jak jedzenie i oddychanie. Skorpion pozbawiony namiętności więdnie jak niepodlewany kwiat.

Reklama

Osoby spod tego znaku zazwyczaj skupiają wokół siebie duży krąg adoratorów. Ich siła przyciągania, ich magnetyzm i seksapil jest tak potężny, że prawie nikt nie jest w stanie się im oprzeć. Wszystko co robi Skorpion przepojone jest seksem.

Skorpiony to drapieżne stworzenia. W sypialni są zachłanne, niepohamowane, zaborcze. Z impetem rzucają się na upatrzoną ofiarę, co może na dobre wystraszyć niejednego partnera skorego do zawarcia bliższej, łóżkowej znajomości ze Skorpionem.

Jakie są naprawdę zodiakalne Skorpiony?

A gdy już dojdzie do konsumpcji, trwa ona bardzo długo. Krótkodystansowcy i średniodystansowcy nie mają czego szukać w sypialni Skorpiona. Po prostu zapomnijcie. Skorpiony uwielbiają się delektować zmysłowością. Osoby spod tego znaku są wspaniałymi kochankami. Oddają partnerowi wszystko to, co mają najlepszego. Na ołtarzu miłości składają całego siebie. Intuicja i szósty zmysł, który posiadają, bezbłędnie podpowiada im jak zaspokoić drugą stronę. Z nieukrywaną przyjemnością eksperymentują i wprowadzają nowinki.

Obdarzone wielką namiętnością Skorpiony nie cofną się nawet przed skonsumowaniem namiętności w miejscach, które raczej się do konsumpcji nie nadają. Na przykład w restauracyjnej toalecie. Oczywiście pod warunkiem, że będzie czysta, świeża, pachnąca i nikt nie będzie świadkiem ich nagłej erupcji pożądania.

W głębi ducha Skorpiony marzą zawsze o dzikim, namiętnym i obfitującym w dramatyczne chwile romansie. Związek, w którym wszystko pomyślnie się układa, jest niekiedy dla Skorpiona czymś nudnym. I gdy szara codzienność zakradnie się niepostrzeżenie do wspólnego pożycia, możecie być pewni, że Skorpion doskonale zadba o to, żeby nudno nie było. Z tym potencjałem nieokiełznanej namiętności na pewno mu się uda.

Skorpiony nie są gadułami, które na lewo i prawo rozpowiadają ze szczegółami, gdzie z kim i jak. Raczej niechętnie opowiadają o swoich erotycznych podbojach. To, co przeżyły w sypialni uważają za swoją prywatną sprawę i wara innym od tego. Jak lew (niezodiakalny) bronią swojego prawa do prywatności. Jeśli chcesz wiedzieć z kim Skorpion aktualnie jest związany, najlepiej wynajmij detektywa. Każda miłosna przygoda zapada im głęboko w pamięć. Partnerzy Skorpiona zostają w jego sercu raz na zawsze. Oczywiście nie zawsze są to dobre wspomnienia.

Uwaga! Skorpiony oddane partnerowi bezgranicznie oczekują takiego samego zaangażowania: lojalności i wręcz ślepego posłuszeństwa. Gdy jesteś w związku z partnerem spod znaku Skorpiona, pamiętaj, że skok w bok w ogóle nie wchodzi w rachubę. Najczęściej kończy się wielkim dramatem. Niech się strzegą ci kochankowie, którzy nadepnęli Skorpionowi na ogon. Prędzej czy później, użądli.

Jak kocha Pani Skorpion?

Pani Skorpion obdarzona jest niezwykłym temperamentem i bardzo podoba się płci przeciwnej. Mężczyźni lecą do niej jak ćmy do ognia, chcąc zgłębiać sekrety jej tajemniczej duszy. Oczywiście ciała także. Nie każdy jednak dolatuje…

W sypialni Pani Skorpion jest niesamowicie nienasyconą i namiętną kobietą. To dzika, zagadkowa i wymagająca kotka. Niejeden mężczyzna został przez nią wpędzony w otchłań erotycznych kompleksów, ponieważ nie spełnił jej wygórowanych wymagań.

Przydługa gra wstępna wyraźnie ją nuży. Od wybranka oczekuje natychmiastowego przystąpienia do sedna sprawy. I to takiego przystąpienia, który by ją usatysfakcjonował. Na wiele długich godzin. Większość panów boi się drapieżnej natury Skorpiona i w ogóle nie wychodzi na ring. A szkoda, bo w sumie nie ma czego się bać. Jednak nie oznacza to wcale, że panie spod znaku Skorpiona są nimfomankami. Co to, to nie. One po prostu nie lubią swoją namiętnością obdzielać kilku mężczyzn naraz, dlatego nigdy nie będą miały kilku kochanków.

Swojemu partnerowi są ślepo wierne, i takiej samej, ślepej wierności oczekują od niego. Panowie mogą być pewni, że wyegzekwują tę wierność wszelkimi dostępnymi metodami – nawet tymi niekoniecznie zgodnymi z prawem.

Źródło: Wydawnictwo Printex

Reklama

Zobacz także:Horoskop partnerski na 2019!Co ci wróżą gwiazdy? Wielki horoskop na 2019!