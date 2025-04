Baran (21.03-20.04)

Barany są jednym z najbardziej porywczych znaków zodiaku. Wybuchają gniewem nagle, nie szczędząc przy tym dosadnych słów i agresywnych gestów (uwaga, mogą latać talerze!). Po czym, po kilku minutach złość przechodzi im jak ręką odjął i kompletnie nie rozumieją, dlaczego ktoś może być na nich obrażony. Przecież już wszystko zostało wyjaśnione, prawda?

Byk (21.04-21.05)

Nieco powolne Byki wydają się być oazami spokoju. Ale nic bardziej mylnego! Jeśli poczują, że ktoś je lekceważy, potrafią walnąć pięścią w stół i upomnieć się o swoje racje. Szkopuł w tym, że ich złość narasta stopniowo. Ktoś może nawet nie zdawać sobie sprawy, że Byk jest na niego wkurzony, gdy ten nagle go zaatakuje, bo uzna, że oto przekroczył cienką czerwoną linię, za którą Bycza cierpliwość się kończy... Po poważnej rozmowie są skłonne wybaczyć, ale jeśli ktoś nadużył ich zaufania, rzadko udaje mu się odbudować z Bykiem dawne, bliskie relacje.

Bliźnięta (22.05-20.06)

Osoby spod znaku Bliźniąt są bardzo zmienne i nieprzewidywalne. To, co może je rozłościć jednego dnia, innego sprawi, że jedynie wzruszą ramionami. Kiedy wpadną w szał, mogą zachowywać się irracjonalnie: wyjadą w środku nocy albo wyrzucą komuś ubrania przez okno... Gdy są w takim stanie lepiej z nimi nie dyskutować. Choć nawet, gdy już nieco ochłoną, rozmowa z Bliźniakami jest trudna. Są niezwykle błyskotliwe, więc łatwo zbiją kogoś z tropu, wytrącą mu argumenty z ręki i sprawią, że ktoś dojdzie do wniosku, że tak naprawdę to Bliźnięta mają rację.

Rak (21.06.-22.07)

Spokojne, wrażliwe Raczki rzadko kiedy wybuchają. Aby do tego doszło, ktoś już naprawdę musi ostro zajść im za skórę. Ale nawet wtedy trudno im wyrazić wprost swoje uczucia. W myślach wygłaszają do winnego kwieciste tyrady, a na zewnątrz po prostu zaczynają go chłodno traktować – co sprawia, że sam zainteresowany nawet nie wie o tym, że Rak właśnie się na niego obraził... Gdy już dojdzie do otwartej rozmowy, nie obejdzie się bez łez. Rak jest bardzo emocjonalny, więc silny gniew może sprawić, że rozpłacze się z bezsilności i dlatego, że ktoś, komu ufał, srodze go zawiódł. Bardzo trudno jest mu też wybaczyć. Będzie się starał, ale nigdy nie zapomni wyrządzonych krzywd. I może zdarzyć się, że nawet po wielu latach nagle wypomni ci, że 11 października o godz. 15.25 śmiertelnie uraziłaś jego uczucia...

Lew (23.07-22.08)

Wybuch złości w wykonaniu Lwa to prawdziwy teatr. Jego Królewska Mość potrafi stopniować napięcie. Najpierw się dąsa, stroi fochy, potem wybucha, a następnie czeka na przeprosiny (Lwom rzadko kiedy zdarza się przepraszać). Ale zanim to nastąpi, wściekły Lew ryczy i robi to bardzo głośno. Nie przeszkadza mu publiczność – wręcz przeciwnie, stara się przeciągnąć ją podczas kłótni na swoją stronę i chętnie wciąga w konflikt osoby postronne. Jednak emocje Lwa bardzo szybko opadają i najchętniej na drugi dzień przeszedłby nad wszystkim do porządku dziennego. Trudno mu zrozumieć, że przesadził i że bardzo kogoś zranił. Ale gdy to do niego dotrze, będzie starał się załagodzić sytuację i przeprosić na swój sposób – nieco teatralnie, ale nie wprost (może np. wysłać wielki bukiet kwiatów albo napisać wielkie "Przepraszam" na billboardzie).

Panna (23.08-22.09)



Osoby spod znaku Panny z natury są skryte i powściągliwe, dlatego wybuchy złości zdarzają im się niezwykle rzadko. Unikają bezpośredniej konfrontacji, tylko stają się coraz bardziej zimne i milczące. Gdy ktoś spyta je: "Ale o co ci chodzi?", zwykle usłyszy: "O nic, wszystko jest w porządku". Dlatego w przypadku Panny trzeba się wsłuchiwać w ton głosu, obserwować jej mimikę i gesty. Panna doprowadzona do ostateczności nie będzie krzyczeć, ale zacznie mówić jednostajnym, stanowczym i zimnym jak stal głosem. A po wszystkim na pewno się rozchoruje, bo kłótnie wyczerpują ją emocjonalnie. Niełatwo wybacza, a na pewno nie wybaczy popełniania tych samych błędów.

Waga (23.09-23.10)

Osoby spod znaku Wagi nie znoszą konfliktów. To urodzeni dyplomaci, którzy uważają, że jeśli tylko obie strony wykażą trochę taktu i dobrej woli, łatwo mogą osiągnąć kompromis i żyć w harmonii. Wagi są niezwykle cierpliwe i często znoszą bardzo dużo tylko dlatego, by nie doprowadzić do otwartej kłótni. A jeśli już do niej dojdzie, będą mówić długo i kwieciście, sprawiając, że druga strona poczuje się podle. Jeśli Waga uzna, że została zlekceważona i potraktowana niesprawiedliwie może zerwać z kimś kontakty.

Skorpion (23.10- 21.11)

Nikomu nie życzymy, by podpadł Skorpionowi. On nigdy nie zapomina i potrafi zemścić się nawet po wielu, wielu latach, niszcząc swojego wroga podstępem. Skorpion nie urządza awantur, tylko zaczyna patrzeć na kogoś, na kogo jest obrażony bardzo chłodnym, przenikliwym wzrokiem i traktować go jak powietrze. Robi dobrą minę do złej gry, a tak naprawdę obmyśla plan zemsty. Jeśli więc zorientujesz się w porę, że chyba podpadłaś Skorpionowi, zdobądź się na szczerą rozmowę. Jeśli wyznasz swoje winy, może ci wybaczy. Natomiast na pewno nigdy nie zapomni.

Strzelec (22.11-20.12)

Strzelce są bardzo emocjonalne i żywiołowe – podobnie zachowują się podczas kłótni. Krzyczą, dramatyzują, używają niewybrednych słów i melodramatycznych gestów. Gdy emocje opadną, zwykle wstydzą się swojego zachowania i próbują zatuszować całą sprawę. Często trudno im zapanować nad emocjami, więc wyżywają się na kimś, kto akurat jest pod ręką. Potem jest im głupio, że wyładowały się na Bogu ducha winnej osobie i szczerze ją przepraszają aż... do następnego razu. Byłoby dobrze, aby nauczyły się panować nad sobą i np. stosowały techniki relaksacyjne.

Koziorożec (21.12-19.01)

Koziorożce słyną z tego, że bardzo poukładane, zamknięte w sobie i powściągliwe. Nie lubią okazywać uczuć – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Gdy narasta w nich złość, starają się ją opanować. Ale to, że coś jest nie tak, można poznać po ich coraz bardziej upartym milczeniu, znaczących spojrzeniach czy jeszcze chłodniejszym niż zwykle traktowaniu. Doprowadzone do ostateczności mogą zareagować bardzo gwałtownie i wzbudzić zdziwienie otoczenia, np. nagle w środku imprezy wstaną, trzasną drzwiami i odezwą się dopiero za miesiąc albo już nigdy.

Wodnik (20.01-18.02)

Wodniki nie znoszą kłótni, bo uważają, że awantury uwłaczają ich intelektowi. Jeśli ktoś je irytuje, po prostu go ignorują i starają się nie wchodzić mu w drogę. Zaatakowane, potrafią się bronić, a ich bronią jest cynizm i cięte riposty. Po kłótni potrzebują samotności. Muszą pobyć w swoim świecie i odregować trudne emocje. Najlepiej więc zostawić je w spokoju i wstrzymać się z przeprosinami.

Ryby (19.02-20.03)

Delikatne Ryby, podobnie jak wrażliwe Raki nie znoszą awantur i zrobią wszystko, by ich uniknąć (najczęściej po prostu wychodzą z domu). Ale gdy ktoś wyprowadzi je z równowagi potrafią pokazać swoje drugie, niezbyt przyjazne oblicze. Nie szczędzą wtedy komuś ostrych słów i uderzają w najczulsze punkty – mają dobrą intuicję, więc wiedzą, co kogo zaboli najbardziej... Każda awantura jest jednak dla nich bardzo wyczerpująca emocjonalnie, a wtedy mogą sięgać po używki – powinny na to uważać.