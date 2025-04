Dziecko spod znaku Wagi

Już od najmłodszych lat szuka w życiu spokoju, piękna i harmonii. Dlatego nie zdziw się, kiedy twój pięcioletni malec (niezależnie od płci) zacznie sam dobierać sobie rajstopki do reszty stroju. Pozwól swojemu dziecku na taką wolność, gdyż od tego w dużej mierze będzie zależał jego nastrój w przedszkolu.

Waga nie należy do dzieci, które wcześnie się usamodzielniają. Jest jednak bardzo towarzyska i potrafi się znaleźć zarówno w gronie swoich rówieśników, jak i wśród dorosłych. Ceni sobie zgodę i długie dyskusje. Jej ogromne poczucie sprawiedliwości pcha ją do tego, by występować w roli mediatora. Chłopiec spod tego znaku nie będzie bawił się zabawkami militarnymi. Zamiast pistoletu kup mu ładny, błyszczący samochodzik. Dziewczynce do szczęścia wystarczy lalka oraz walizka ubrań i kosmetyków.

Kobieta spod znaku Wagi



Pielęgnuje i rozwija w sobie swój urok. Nawet jeśli nie jest pierwszej urody, zawsze znajdziesz w niej coś, co cię zachwyci. Jej hobby to moda i sztuka. Bardzo często można o niej powiedzieć, że się nie ubiera, tylko przebiera, bowiem strój często dostosowuje do swojego aktualnego nastroju. Lubi przepych i bogactwo.

Marzy o przynależności do śmietanki towarzyskiej. Nie znaczy to, że jej celem jest praca w show-biznesie. Nie znosi przepychanek i pogoni na szczyt. Nie bierze bezpośredniego udziału w wyścigu szczurów, bardzo często jednak ma partnera z pierwszej ligi. W relacjach z ludźmi jest delikatna i pełna taktu. Jej największą tragedią życiową będzie samotność. Waga musi mieć partnera, zainteresowanego nią widza. Lubi czuć się jak aktorka w teatrze, być w centrum zainteresowania. Stąd się biorą częste sceny zazdrości, wybuchy śmiechu i uwodzenie wszystkich, którzy na nią patrzą.

Mężczyzna spod znaku Wagi



Jest delikatnym, gustownym mężczyzną. Od razu zaliczy Cię do osób z którymi chce się spotykać, bądź nie. Jest bowiem bardzo wybredny, jeśli chodzi o dobór towarzystwa. Lubi muzykę, dobrą literaturę i możesz z nim porozmawiać o wszystkim. Niektóre panie twierdzą, że mężczyzna spod tego znaku jest za bardzo zniewieściały. Coś w tym jest, bowiem jego główną cechą jest przewrażliwienie na własnym punkcie.

Lubi dyskutować, udowadniać wszystkim na około swoją rację. Na pewno trzeba wziąć na to poprawkę i nie można traktować go jak typowego samca. Gdy nie będziesz mieć czasu na podziwianie swojego mężczyzny i będziesz więcej od niego zarabiać, poczuje się nieszczęśliwy i poszuka sobie "przyjaciółki", która go zrozumie.

