Baran (21.03-20.04)

Dla Barana najważniejsza w stroju jest wygoda, dlatego najchętniej chodziłby w sportowych strojach: wygodnych, luźnych spodniach, bluzach i butach na płaskiej podeszwie. Pasuje do niego również styl moro. Osoby spod tego znaku zwykle gdzieś się spieszą, więc rano nie zastanawiają się zbyt długo nad tym, co na siebie włożyć. Otwierają szafę i po prostu biorą to, co jest pod ręką. Właśnie dlatego Baranowi zdarza się np. włożyć dwie różne skarpetki, zapiąć krzywo guziki czy nie zauważyć plam na koszuli. Jeśli Baran jest zmuszony do założenia czegoś eleganckiego np. na ważne wyjście – zrobi to, ale gdy tylko skończy się oficjalna część, czym prędzej przebierze się w coś wygodniejszego. Barany nie przepadają za biżuterią – natomiast chętnie noszą ekstrawaganckie czapki. Lubią czyste, żywe kolory, szczególnie korzystnie wyglądają w czerwieni.

Byk (21.04-21.05)

Byki, którym patronuje planeta piękna –Wenus, intuicyjnie wiedzą, jak się ubrać, by dobrze wyglądać. Zwracają uwagę na jakość i fakturę materiałów, szczególnie lubią wełnę, jedwab i czystą bawełnę. Kupują rzeczy solidne, ponadczasowe i koniecznie w dobrym gatunku. Kolory, w których wyglądają szczególnie atrakcyjnie to zielony i brązowy. Typowy Byk lubi zwracać uwagę na swoją krtań i szyję, dlatego chętnie zakłada wszelkiego rodzaju szale, apaszki czy korale. A jeśli już mowa o biżuterii: zarówno kobiety, jak i mężczyźni spod znaku Byka uważają, że albo należy nosić coś porządnego i gustownego albo lepiej w ogóle zrezygnować z biżuteryjnych dodatków. Panie najchętniej noszą złoto, a panowie klasyczne, męskie zegarki. Byk nigdy nie włoży sztucznej, plastikowej biżuterii, nawet jeśli byłaby aktualnym hitem sezonu.

Bliźnięta (22.05-20.06)

Osoby spod znaku Bliźniąt zwykle wyglądają młodo jak na swój wiek i chętnie to podkreślają wybierając młodzieżowe, niezobowiązujące stroje. Szczególnie lubią nosić rzeczy w paski i ciapki, koniecznie z dużą ilością kieszeni, w których mogą poupychać potrzebne im drobiazgi. Kobiety najchętniej chodzą w spodniach i butach na płaskim obcasie – zwykle dużo się przemieszczają, więc, podobnie jak panie spod znaku Barana, cenią sobie wygodę. Bliźnięta preferują styl, który można określić jako "reporterski". Zamiast żakietu wybiorą dżinsową kurtkę z kieszeniami, a zamiast płaszcza-dyplomatki, sięgną po wygodny prochowiec. Lubią natomiast poszaleć z dodatkami, szczególną słabość mają do pasków i torebek (muszą być duże, bo Bliźnięta noszą przy sobie mnóstwo rzeczy). Kolorem, który dodaje im energii jest żółty. Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie interesują się modą, zazwyczaj mają na sobie jakiś jeden modny akcent. Kobiety spod tego znaku przeważnie sporo gestykulują i chętnie noszą biżuterię, która podkreśla tę ich skłonność. Lubią ozdabiać dłonie pierścionkami, noszą też bransolety, które pobrzękują za każdym razem, gdy Bliźniaczka zaczyna snuć kolejną barwną opowieść.

Rak (21.06-22.07)

Raki najlepiej czują się w domu, dlatego lubią ubrania, które dają im namiastkę domowego ciepła. Wybierają miękkie materiały, które opływają sylwetkę. Chętnie noszą wszelkiego rodzaju kardigany, wielkie szale i inne tego typu stroje, w których mogą się ukryć i które dają im poczucie bezpieczeństwa. Nie lubią wyzywających kolorów, więc najchętniej wybierają pastele i szarości. Pozbywanie się ubrań sprawia im wielką trudność, szczególnie jeśli z danym strojem wiąże się jakieś silne emocjonalne wspomnienie (np. sukienka przypomina pierwszą ważną randkę). Raki zwykle mają jasną cerę o chłodnym odcieniu, dlatego świetnie wyglądają w srebrnej biżuterii. Najczęściej wybierają dodatki w stylu retro – pierścionek czy łańcuszek po babci może być ich ulubioną ozdobą.

Lew (23.07-22.08)

Mówi się, że można poznać Lwa po grzywie, ale po stroju również. Lwy lubią ubierać się stylowo i markowo, tak, by wyróżniać się z tłumu. Nawet jeśli nie stać ich na drogie ubrania, zrobią wszystko, by wyglądać modnie.

Niektóre postawią na klasykę, inne pójdą w ekstrawagancję, ale jednego można być pewnym: Lew na pewno nie ubierze się jak przysłowiowa szara myszka – w beże i szarości. To królewski znak, który lubi żywe kolory: złoty, pomarańczowy. Lubi też mimochodem chwalić się markowymi strojami, więc raczej nie wybierze rzeczy z dyskretnym logo.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni spod tego znaku bardzo dbają o swoje włosy (zwykle mogą pochwalić się bujną, kręconą, czupryną) i chętnie to podkreślają nosząc kapelusze. A jeśli już mowa o dodatkach: te w przypadku Lwa muszą być duże i widoczne. Najchętniej w złotym kolorze. Kobiety spod tego znaku nie pogardzą też futrem: pod warunkiem, że będzie odpowiednio obszerne, powłóczyste i drogie lub chociaż tak wyglądające.

Panna (23.08-22.09)

Osoby spod znaku Panny mają zawsze nienagannie czyste i starannie wyprasowane ubrania. Pannie nigdy nie zdarzyłoby się wyjść z domu w płaszczu z oderwanym guzikiem czy nieco zabłoconych butach. Musi wyglądać porządnie, bo tylko wtedy czuje się komfortowo. Jej strojom raczej brakuje szaleństwa, bo Panna wybiera ponadczasową, formalną klasykę: kostiumy i marynarki w stonowanych beżach, szarościach i granatach i o raczej nobliwym kroju. Ceni jednolite materiały, a jeśli już wybierze wzorek (co zdarza się rzadko), to bardzo dyskretny. Jej ukochanym strojem jest biała, nieskazitelnie wyprasowana bluzka. Na co dzień Panna prawie w ogóle nie znosi ozdób, czasem zdecyduje się na jakiś drobny dodatek, np. cienki łańcuszek czy bransoletkę.

