Dziecko spod znaku Strzelca

Mały Strzelec to wulkan energii. Wiecznie się kręci i wszędzie go pełno. Ruch jest mu potrzebny jak powietrze i jedzenie, należy więc dawać mu jak najwięcej swobody, a w wieku szkolnym rozwijać zacięcie do sportu.

Jowisz wyposażył swoich podopiecznych w cechy przywódcze. Już jako dziecko Strzelec lubi ustalać reguły gry. Zawsze ma coś do powiedzenia. Rozległe zainteresowania, bystrość, wrodzona inteligencja i ogromna ciekawość sprawiają, że już w bardzo młodym wieku jest wdzięcznym partnerem do rozmów. Od najmłodszych lat lubi korzystać z uroków życia. Jest bałaganiarzem, ucz go porządku!

Kobieta spod znaku Strzelca



Kocha swobodę, jest niezależna i zawsze taka pozostanie. Nigdy nie zgodzi się na rolę żony przy mężu. Z nosidłami na plecach będzie biegać po mieście, górach i lasach. Nie jest typem mamy-kwoki, daje dzieciom wiele swobody, ale obdarza je także ciepłem. Nie należy do kobiet, które w pełni realizują się tylko poprzez macierzyństwo.

Ma wiele zainteresowań, uczy się do końca życia, ciągle wymyśla sobie dodatkowe poprzeczki. Wciąż dokądś pędzi, coś czyta, z kimś rozmawia. Często nie ma jej w domu, a kiedy już jest, swoimi dzikimi pomysłami potrafi postawić całą rodzinę na głowie. Brzydzi się zdradą i jest to chyba jedyna rzecz, której nie wybaczy. Jest oddanym kumplem dla wszystkich członków rodziny. Swoim pociechom płci żeńskiej może nie zaszczepić cech uznawanych za typowo kobiece. Nauczy je za to, jak dobrze prowadzić auto i być wyszczekaną i przebojową.

Mężczyzna spod znaku Strzelca



Jowialny, serdeczny i otwarty. Ma w sobie coś z wodzireja, życie towarzyskie jest dla niego niezwykle ważne. Kocha zabawę wszelkiego typu, równie dobrze się czuje na parkiecie, jak i w pokoju dziecięcym w stroju Indianina. Jest szczery, troskliwie opiekuje się dziećmi i zwierzętami, jak nie zapomni o ich istnieniu.

Nie jest domatorem, nie ma gustu i nie przywiązuje uwagi do własnego wyglądu, sprawia wrażenie niechluja. Pogrążony we własnym świecie teorii, z nosem w książce przesiedzi cały dzień w mieszkaniu, zje byle co i nie raz zapomni o randce, bądź umówionym spotkaniu. Nie jest pazerny na pieniądze, często dla świętego spokoju rezygnuje z walki o dobra materialne.

Jest bardzo wrażliwym, romantycznym kochankiem, który zakochuje się "na śmierć" parę razy w swoim życiu. Na ogół to nie on opuszcza, lecz jest opuszczany przez kobiety, które nie potrafią zrozumieć jego artystycznej, szalonej duszy.

