Dziecko spod znaku Skorpiona



Wspaniałe, wrażliwe dziecko. Nad wyraz szybko dojrzewa psychicznie. Jeszcze nie mówi, a już wszystko rozumie. Nie będzie posłuszny twoim rozkazom, jeśli nie uzna twoich argumentów. Niestety często się zdarza, że inteligencja młodego Skorpiona przewyższa inteligencję nauczyciela.

Reklama

Módl się wtedy do niebios, by tego nie zauważył. Jeśli twoje dziecko zorientuje się, zacznie oficjalnie lekceważyć swojego belfra. Nie będzie miał litości i z wielką przyjemnością publicznie udowodni mu jego brak kompetencji. Poza tego typu incydentami Skorpion nie powinien mieć kłopotów z nauką. Chęć zgłębiania wiedzy dla samego odkrywania tajemnicy prowadzi go do najwyższych stopni naukowych.

Kobieta spod znaku Skorpiona



Angażuje się we wszystko, co robi. W domu przeważnie dzierży berło władzy, którego nie da sobie odebrać nawet najbardziej despotycznym i walecznym przeciwnikom. A jest trudnym i ciekawym partnerem do potyczek, bo wymyśla fortele dostosowane do bitwy i przeciwnika. Jest bardzo zacięta i potrafi przeczekać parę lat, by znaleźć dobry moment do ataku.

Trzeba pamiętać, że zadzierać ze Skorpionem jest źle, ale ze Skorpionem - kobietą, fatalnie. Ma ogromną intuicję i potrafi ją wykorzystywać. Jest dobrą opiekuńczą matką i wspaniałą żoną. Ma ogromny potencjał seksualny, który musi wyładować. Jej szczęście zależy od satysfakcji w łóżku. Jeśli znajdzie partnera, który spełni jej żądania w alkowie i pozwoli realizować się zawodowo, będzie dbała o swój związek jak o najświętszą rzecz na świecie. Nie pozwoli przepracować się swojemu mężczyźnie i zawsze będzie go bronić, nawet za cenę własnej reputacji, czy utraty majątku.

Mężczyzna spod znaku Skorpiona



Wrażliwy, refleksyjny mężczyzna, z którym można porozmawiać na trudne tematy. Skorpiony to na ogół ludzie bardzo wartościowi, którzy dzięki swojej ogromnej intuicji i inteligencji mają zdolność do zarabiania pieniędzy. Ich finanse nie są jednak stabilne. Bardzo często to, co zarobią, tracą w ciągu paru tygodni, by na nowo, jak feniks powstać i zdobyć jeszcze większą fortunę.

Nie mogą pracować w dużych zespołach, są trudnymi partnerami, dlatego mają często swoje firmy, bądź pracują na własny rachunek. Kochają samotność. Uwielbiają wymykać się z domu na włóczęgi po mieście. Odwiedzają wtedy obskurne bary bądź eleganckie restauracje, a wybór miejsca zależy bardziej od ich nastroju niż od stanu portfela. Są najlepszymi przyjaciółmi pod słońcem, wierni i oddani po grób.

Reklama

Zobacz także:Sennik – sprawdź, co oznaczają Twoje sny!Znaki zodiaku a ojcostwo, czyli jakim tatą będzie twój partner?