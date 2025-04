Dziecko spod znaku Ryb



Znak graficzny zodiaku przedstawia dwie ryby, płynące w różne strony. Dokładnie odzwierciedla to charakter naszych milusińskich. Trudny orzech do zgryzienia mają rodzice Rybek, które jeszcze nie potrafią wyrazić słowami, czego potrzebują. Niestety, kiedy twoja pociecha już nauczy się mówić, nie jest pewne, że precyzyjnie określi swoje żądania.

Większości z nich ta cecha zostanie do końca życia i kiedy dorosną, będzie się o nich mówić, że mają trudny charakter. Nie wynika to bynajmniej z ich złośliwości, trzeba wziąć pod uwagę, że przez większość życia płyną na fali nastroju. Nie zawsze są gotowe do opowiedzenia, co je gnębi. Przygotujcie się na to, że będą się uczyć raz dobrze, raz źle i wszystko zależeć będzie oczywiście nie od ich inteligencji, lecz od samopoczucia.

Trudny czas czeka rodziców dojrzewających Rybek. Pierwsza miłość, oczywiście nie do osoby realnej, lecz do aktora lub nauczyciela doprowadzi ich prawie do obłędu. Kiedy już osiągną szczyty cierpienia, z dnia na dzień zerwą z wyimaginowanym partnerem i zakochają się w kimś innym. Jeśli chcesz zrozumieć swoje dziecko, nie próbuj tego dokonać za pomocą rozumu, patrz tylko na jego wrażliwe serce.

Kobieta spod znaku Ryb



Opiekunem Ryb jest Neptun, planeta tajemnicza. W paniach spod tego znaku jest coś nieodgadnionego, co trzyma ludzi na dystans. W dyskusji posługują się często argumentem ,wiem, że tak będzie", co w niektórych wzbudza dreszczyk emocji, a inni powątpiewają w ich kompetencje.

Zawsze zostaną zauważone, Neptun daje im charyzmę. Mają świetną intuicję. Powinny pracować w mediach, bo kino, telewizja i fotografia to dziedziny, które ma w swojej opiece Neptun, ich władca. Bardzo angażują się w swoją pracę, która często staje się ich całym życiem. Ponieważ z natury łatwo popadają w nałogi, szybko stają się pracoholikami. Jeśli w taki sposób poprowadzą swoje życie, nietrudno się domyślić, że będą miały kłopoty z utrzymaniem związku.

Mężczyzna spod znaku Ryb



Urodzony biznesmen. Kiedy planuje coś zrobić, bierze pod uwagę przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość i wyciąga odpowiednie wnioski. Zawsze dopnie swego. Wyobraźni ma pod dostatkiem, jeśli Neptun weźmie go we władanie, staje się nieprzeciętnym artystą.

Typowa Ryba lubi eksperymenty ze środkami odurzającymi, nie stroni od kieliszka i wplątuje się w kilka miłosnych przygód naraz. Jeśli się podda swoim nastrojom, nie zniesie brutalnej rzeczywistości bez porannego klina. Nie jest jednak zwykłym alkoholikiem, jest niezwykłym pijakiem z ogromną dozą uroku i wrażliwości, który po raz setny próbuje pogodzić się z rzeczywistością.

Tak naprawdę nie chce zerwać z czymś, co przynosi mu niecodzienne doznania. Jeśli wkroczył na ścieżkę "poszukiwań", nie powróci do rzeczywistości i nie stanie się porządnym, przeciętnym obywatelem.

