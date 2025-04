Dziecko spod znaku Raka

Dziecko spod znaku Raka jest najsłodsze pod słońcem. Jest wręcz stworzone do tego, by je rozpieszczać na różne sposoby. Okaże wdzięczność za każdy uśmiech, każdy gest miłości. Im jest mniejsze, tym łatwiej można do niego dotrzeć. Jest w miarę ufne i lubi być w centrum uwagi.

W szkole Rak jest lubiany przez nauczycieli i dzieci ze starszych klas. Gorzej z rówieśnikami, jego nieśmiałość zniechęca często kolegów. Zawsze utrzymuje ścisły kontakt z rodzeństwem i niezależnie od płci jest bardzo opiekuńczy. Jeśli chodzi o wakacje, to nie bawią go kolonie i obozy pełne rozwrzeszczanych dzieciaków. Woli spędzić wolny czas z rodziną. Najwięcej radości da mu woda.

Kobieta spod znaku Raka



Na początku sprawia wrażenie nieśmiałej, tajemniczej i zamkniętej w swoim własnym świecie. Trudno jest z nią nawiązać znajomość w ciągu paru godzin, potrzebuje na to przynajmniej paru dni. Jej dystans nie wynika z niechęci do ludzi, lecz z tego, że sparzyła się w życiu wiele razy. Jest bardzo pamiętliwa, potrafi po paru latach wypomnieć komuś jakiś drobny incydent. Nie jest jednak mściwa.

Uwielbia zadręczać się różnymi problemami, które w większości są tylko wytworem jej wyobraźni. Jest wspaniałą matką i żoną. Jeśli tylko trafi na partnera, który będzie darzył ją szacunkiem, poświęci mu całe życie. Panie spod tego znaku bardzo często porzucają ambicje zawodowe i naukowe dla życia prywatnego. Żadne pieniądze i zaszczyty nie są dla niej ważniejsze od radosnego gwaru własnych dzieci i miłości męża. Lubi czuć się w życiu bezpiecznie, nie dla niej zawody związane z ryzykiem. Ma zdolności artystyczne i powinna je rozwijać. Przyjaciół ma na ogół niewielu, ale wypróbowanych i jeśli kogoś pokocha, to już na całe życie.

Mężczyzna spod znaku Raka

Mężczyzna spod tego znaku koniecznie powinien mieć rodzinę. Jeśli do trzydziestki nie znajdzie żony i nie spłodzi dzieci, to zdziwaczeje i resztę życia spędzi w stanie kawalerskim. Każda kobieta, która ma zamiar związać się z Rakiem, musi zdawać sobie sprawę, że zawsze będzie konkurowała z jego rodzicielką.

Pamiętaj także, że zawsze będzie się starał zapewnić wygodę i bezpieczeństwo swoim rodzicom i rodzeństwu. Jeśli tylko jesteś w stanie żyć w zgodzie z jego rodziną, możesz być z nim bardzo szczęśliwa. Będzie dobrym mężem, ojcem, czułym i wrażliwym kochankiem.

