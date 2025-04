Dziecko spod znaku Panny

Jest istotą delikatną i wrażliwą, dlatego dłużej niż rówieśnicy może dochodzić do siebie po chorobach i bardziej przeżywać dziecięce lęki. Do nauki chodzenia będzie zabierało się z rozwagą i wrodzoną systematycznością. Wszystkiego się nauczy, ale powoli, bowiem wszystko od małego musi gruntownie zrozumieć i przemyśleć.

Reklama

Jeśli dasz mu odpowiednie zabawki, możesz mieć spokój na całe godziny. Zajmie się sobą. Zabawek dla niego szukaj na półkach z klockami i układankami. Panny w wieku szkolnym zamiast przeżywać pierwsze miłości będą układały swoje pierwsze biznes plany lub produkowały miny i inne wybuchające przedmioty. Z uczeniem się nie powinny mieć kłopotów.

Nie znaczy to jednak, że nie będziesz wzywana na wywiadówki. Jeśli bowiem młodociana Panna postanowi, że w życiu dorosłym zajmie się tłumaczeniem tekstów, to logicznie rozumując dojdzie do wniosku, że przedmioty ścisłe nie będą jej w życiu potrzebne. Nie zwróci więc najmniejszej uwagi na podręczniki z dziedziny niepraktycznej dla jej dalszej przyszłości. Namęczysz się niemało z Panną, która już od najmłodszych lat będzie mądrzejsza od wszystkich.

Jeśli wytrzymasz, czeka cię nagroda. Każda Panna w życiu dorosłym znajdzie swoje miejsce na ziemi. Latorośl wyrośnie ci na porządnego, często nieprzeciętnego człowieka.

Kobieta spod znaku Panny



Akuratna, solidna. Jest urodzoną pielęgniarką i opiekunką wszystkich istot żywych, dlatego bardzo dobrze nadaje się na asystentkę i sekretarkę. Zawsze wygląda czysto i wzorowo. Poznasz ją po schludnych kostiumach i po tym, że często chodzi myć ręce.

Dla każdej Panienki szczytem elegancji są okulary z oprawkami w tym samym kolorze co spódnica. Jest dość ekonomiczna w żywieniu. Można ją spokojnie zaprosić do najdroższej restauracji, zje niewiele i będzie to na ogół sałata i ryż. Jest to spowodowane bardziej obsesją na punkcie zdrowej żywności i ekologii, niż tym, że dba o twój portfel i własną linię.

Nie można jej jednak przypiąć łatki nudziarza. Możesz z nią porozmawiać na wiele tematów, a jeśli obudzisz w niej namiętność, na pewno nie będziesz mógł długo zapomnieć spędzonych z nią chwil. Jej dużą zaletą jest to, że ma poczucie własnej godności, szanuje pracę innych i jest bystrym rozmówcą. Mama Panna na badania kontrolne z niemowlakiem na pewno się nie spóźni. Jednak bywa zaprzątnięta praktyczną i materialną stroną życia, w związku z tym często nie starcza jej czasu ani ochoty na pieszczoty, zabawy i rozmowy z rodziną.

Mężczyzna spod znaku Panny



Dużo czasu spędza w pracy, a kiedy wraca do domu, chce, aby był w nim porządek, obiad na stole i uśmiechnięte buzie członków rodziny. Jest dobrym i czułym mężem. Niestety, bardzo często mężczyźni spod tego znaku zajmują pierwsze miejsca w konkursie nudziarzy. To właśnie do niego docierają najszybciej telewizyjne reklamy proszków do prania.

Potrafi też prowadzić badania skuteczności żeli do mycia łazienki. Jak się do czegoś przyczepi (np. źle dobrałaś kolor firanek), to może przez najbliższe dni mówić tylko o tym. Gdera jak "stara panna", na dodatek już w młodym wieku zaczyna nabierać swoich nawyków. Np., jeśli nie lubi papryki, potrafi zamęczyć i jednocześnie zadziwić towarzystwo swoją zdolnością wykrywania kawałków papryki w sałatkach.

W uczuciach nie jest zbyt wylewny, zwłaszcza jeśli ma to robić publicznie. Woli zacisze domowej alkowy. Jeśli powie, że kocha, to możesz być pewna, że do grobowej deski. Jest uczciwy, dyskretny, nie gada głupstw, ceni sobie przyjaźń i nie jest mu wszystko jedno, jakich używasz perfum. Lubi kobiety zadbane, sam też dba o siebie. Jeśli przymkniesz oczy na jego dziwactwa, możesz być z nim bardzo szczęśliwa.

Reklama

Zobacz także:Sennik – sprawdź, co oznaczają Twoje sny!Znaki zodiaku a ojcostwo, czyli jakim tatą będzie twój partner?