Dziecko spod znaku Lwa



Lubi być chwalone i nie znosi sprzeciwu. Zawsze mu mało słodyczy, prezentów i nagród. Jest bardzo odważne. Śmiałym i władczym gestem wyciągnie rączkę do obcego psa. Jak zapragnie wiaderka kolegi, to na pewno je zdobędzie. Ma tendencje do wychowywania swoich opiekunów.

Spotkawszy się z odmową, będzie rzucał się na podłogę, aż ustąpisz. Jeśli mu kupisz upragniony samochodzik, przepadłaś. Wprawdzie odpłaci się uroczym uśmiechem, ale przy najbliższej okazji powtórzy występ. Musisz go często chwalić, a rzadko krytykować. Trudy wychowawcze będą ci w przyszłości wynagrodzone. Możesz być pewna, że w dorosłym życiu dużo osiągnie.

Kobieta spod znaku Lwa



Sprawuje rządy w domu i raczej nie jest zwolenniczką demokracji. Mieszkanie urządzi z wyjątkowym smakiem i nie poda banalnych potraw na przyjęciu. Zawsze będzie wyglądać elegancko i jeśli będzie tylko miała na to ochotę, zauroczy każdego mężczyznę. Nie ma zbyt dużo przyjaciółek, może mieć za to dużo przyjaciół. W pracy nie lubi nudy i często rywalizuje z mężczyznami.

Ma tendencje do manipulowania ludźmi. Można ją kupić pochwałami i komplementami, pod warunkiem, że usłyszy je od kogoś, kto w jej mniemaniu jest od niej lepszy, a takich jest niewielu. Mama Lew jest czasem nie do zniesienia. Jej dziecko zawsze musi być naj...

W związku z tym uszczęśliwia malca zapisami na kolejne kółka zainteresowań. A wszystkich dorosłych zamęcza opowiadaniem o wysokich notach potomstwa.

Mężczyzna spod znaku Lwa



Jeżeli przez korytarz idzie modnie, ale z klasą ubrany mężczyzna, to możecie być pewne, że to zodiakalny Lew. Nie wylewa na siebie litra perfum, ani nie jest przesadnie usłużny wobec kobiet. Jednym słowem - ideał - tak przynajmniej sam o sobie myśli. Możesz zobaczyć to w jego oczach, kiedy pokonuje kolejną poprzeczkę.

Uwielbia publiczne wystąpienia. Może wtedy z góry obejrzeć cały teren i wyłowić pojedyncze sztuki, które jeszcze nie zapisały się do jego fanklubu. Na takich ludziach mu najbardziej zależy. Bo jeśli jesteś kobietą, jego widok ma cię zniewalać. Jeśli zaś mężczyzną, masz podziwiać jego wiedzę i efekty w pracy.

Tata Lew chciałby widzieć w swoim potomstwie tylko mocne strony. Jest dość surowy, nie lubi sprzeciwu. Jest też sprawiedliwy, a konflikty rodzinne załatwia przy zamkniętych drzwiach. Jego dewiza to: "moje dziecko świadczy o mnie".

