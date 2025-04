Dziecko spod znaku Koziorożca

Mali podopieczni Saturna już od pierwszych dni swojego istnienia na Ziemi mogą wydawać się nadzwyczaj poważni. Takie wrażenie będzie towarzyszyć wam zawsze, kiedy przyjrzycie się uważniej zachowaniom pociechy. Dzieci spod znaku Koziorożca nie bawi to, za czym ugania się reszta rówieśników. Często, jeśli mogą, wybierają towarzystwo dorosłych lub swoje własne.

Z własnego wyboru i z powodu dużej wewnętrznej nieśmiałości szukają rozrywek w świecie, który je interesuje. Dlatego, nie zmuszajcie nigdy swoich małych Koziorożców, by pobawiły się z dziećmi, jeśli tego nie chcą, bo w ten sposób bardzo je unieszczęśliwiacie. Często sięgają do książek, sklejają modele, muzykują, jednym słowem znajdują sobie hobby, które pochłania je bez reszty.

W związku z tym na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie dzieci raczej niemrawych, zamkniętych w sobie, spokojnych i nie sprawiających kłopotu rodzicom. Ale nie jest to prawda! Potrafią rozrabiać, robić dzikie awantury, obrażać się, bo są diabelnie uparte. Pamiętajcie jednak, że za parawanem niedostępności skrywa się wyjątkowo energiczna i wrażliwa istotka.

Osoba, która nie rzuca się w oczy. Zawsze gustownie i czysto ubrana, modnie, ale nie krzykliwe. Bardzo dobrze uczesana i umalowana. Na pierwszy rzut oka można wywnioskować, że ceni sobie rzeczy ekskluzywne, w dobrym gatunku. Dlatego, jeśli chcesz, by ceniła twój podarek, nigdy nie kupuj jej tandety.

Nie martw się, jeśli, nie stać cię na flakon drogich, markowych perfum. Podaruj jej oryginalną, ręcznie robioną filiżankę. Ona potrafi docenić wartość przedmiotów, które mają duszę. Jest religijna, jeśli nawet nie chodzi do kościoła, wierzy w wyższą energię i w swoim życiu stara się postępować według przykazań.

Bardzo czuła na niesprawiedliwość panującą na Ziemi, często popada w przygnębienie z powodu czyjejś krzywdy. Lubi poruszać poważne tematy, wykazując się przy tym dużą wiedzą o świecie. Warto by było, zwłaszcza na imprezach, nie wciągać jej w takie dyskusje, bo jest uparta i nie odpuści, dopóki nie udowodni, że ma rację.

Na ogół wysoki i szczupły, o ziemistej cerze. Jest geniuszem w jednej dziedzinie i najczęściej są to sprawy techniczne, a ignorantem w pozostałych. Na ogół jest muzykalny i potrafi grać na jakimś instrumencie. To, że jest niesłychanie inteligentny i zdolny, niestety nie idzie w parze z jego karierą.

Pan spod tego znaku bardzo późno dojrzewa, często się więc zdarza, że w czasach studenckich, rzuca naukę, tuż przed zrobieniem dyplomu, by rozpocząć nowy fakultet lub wyjechać na drugi koniec Polski. Niewątpliwie ma powodzenie u kobiet, ale jego związki są zazwyczaj krótkie, zwłaszcza w pierwszej połowie życia, kiedy nie jest w stanie się zmierzyć z szarą rzeczywistością.

To, co go pociąga, to zmysłowe randki i skrajne emocje. Jest wtedy namiętnym i nieobliczalnym kochankiem. Prawdziwą, dojrzałą miłość może znaleźć dopiero w jesieni życia. Warto się związać z takim ciekawym mężczyzną, mimo łez, które niewątpliwie każda kobieta kiedyś utoczy z powodu jego ekscentrycznego charakteru.

