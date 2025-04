Baran (21.03-20.04)

Jeśli chcesz uszczęśliwić Barana, daj mu do jedzenia coś pikantnego. Ten facet uwielbia potrawy, które palą podniebienie. Jest wielbicielem chili i ostrego curry. Choć zdarzają się Barany-wegetarianie, mężczyźni spod tego znaku zwykle są mięsożerni – dobrze wysmażony i mocno przyprawiony stek to jest to, co ich uszczęśliwi. Lubią też kuchnię wojskową: grochówki, dobrze okraszone ziemniaki, bigos. Aby kolacja się udała musi być spełniony jeden warunek: Baran nie może zbyt długo czekać na jedzenie, bo jest bardzo niecierpliwy.

Byk (21.04-21.05)

Byki to smakosze-tradycjonaliści. Lubią polską, domową kuchnię, więc na pewno zaimponujesz Bykowi np. własnoręcznie ulepionymi pierogami czy rosołem z warzywami z babcinego ogródka. Przedstawiciele tego znaku lubią sobie konkretnie pojeść, dlatego stół powinien być obficie zastawiony. Mają też słabość do słodyczy, więc kolacja koniecznie powinna zakończyć się jakimś smakowitym deserem, np. tartą z owocami czy puddingiem.

Bliźnięta (22.05-20.06)

W przeciwieństwie do większości mężczyzn, facet spod znaku Bliźniąt zwykle jest gadułą, a podczas romantycznej kolacji będzie bardziej się koncentrował na rozmowie niż na jedzeniu. A jeśli chodzi o nie – pan Bliźniak lubi różnorodność, chce spróbować wielu smaków. Najbardziej odpowiadałby mu szwedzki stół, ale na randkę możesz przygotować np. małe kanapeczki z różnymi składnikami, musy o różnych smakach w małych pojemniczkach, deskę serów – przekąski, które łatwo można przegryzać podczas rozmowy.

Rak (21.06-22.07)

Rakowi i tak zawsze najbardziej będzie smakowała kuchnia jego ukochanej mamy, więc jeśli chcesz mu zaimponować swoim gotowaniem, spytaj o potrawy, które najchętniej jadał w dzieciństwie. Potem spróbuj je odtworzyć najlepiej według tradycyjnych receptur, możesz spytać o wskazówki swoją mamę lub babcię. Mężczyźni spod znaku Raka chętnie jedzą ryby i owoce morza, ale też białe mięso. Na deser koniecznie upiecz jakieś dobre ciasto z kremem.

Lew (23.07-22.08)

Lwy lubią imponować innym i oczekują, że inni też będą chciały zaimponować im. Dlatego w kolację z mężczyzną spod tego znaku będziesz musiała trochę zainwestować. Tu nie sprawdzi się prosta i tania fasolka po bretońsku jak np. w przypadku Barana. Trzeba raczej sięgnąć po kawior, wędzonego łososia, drogie sery i szampana. Lew zwraca też uwagę na oprawę jedzenia: wszystko powinno elegancko podane na półmiskach i zawierać w sobie jakiś zaskakujący element (możesz np. połączyć mięso z owocami czy podać płonące lody).

Panna (23.08-22.09)

Urodzeni w znaku Panny zwykle bardzo zwracają uwagę na to, czy odżywiają się zdrowo i są na bieżąco z dietetycznymi trendami, dlatego przed kolacją na wszelki wypadek spytaj pana Pannę, czy np. nie unika glutenu albo laktozy. Posiłek, który mu przygotujesz, powinien wyglądać zdrowo: dlatego postaw na kasze, gotowane warzywa, pełnoziarste pieczywo i domowy humus. Deser? Ok – ale najlepiej owocowy i oczywiście bez dodatku cukru. Pamiętaj, by stół wyglądał czysto i schludnie, napomknij też, że to, co zostanie z kolacji wykorzystasz do zrobienia innych zdrowych posiłków. Pan Panna jest praktyczny i oszczędny, więc doceni to, że niczego nie marnujesz.

