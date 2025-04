Dziecko spod znaku Byka



Przychodzi na świat z przeświadczeniem, że będą go spotykać same przyjemności. Nastawiony jest na znajdowanie w życiu tego, co piękne, miłe i wygodne. Nie lubi się przemęczać, co można zauważyć już w wieku niemowlęcym.

Jeśli w młodym wieku nie powierzysz mu drobnych obowiązków, które będzie musiał systematycznie wykonywać, wyrośnie z niego leń. Jeśli zaś od małego zaszczepisz w nim poczucie obowiązku, nie dość, że będzie dobrze się uczył, to zostanie potentatem finansowym.

Byki przejawiają bowiem wyjątkowe zainteresowanie pieniędzmi, zbierają je do świnki-skarbonki i bardzo szybko orientują się w cenach ulubionych łakoci.

Kobieta spod znaku Byka



Kobiety spod tego znaku często przejawiają zdolności artystyczne. Nawet jeśli nie zajmują się sztuką, trzeba im przyznać, że mają wyjątkowo dobry gust. W swojej szafie gromadzą tony eleganckich ubrań. Jeśli sytuacja im na to pozwala, używają markowych kosmetyków i zakładają tylko prawdziwą biżuterię, najchętniej złotą.

Słyną też ze swych talentów kulinarnych, lubią zapraszać gości i dogadzać biesiadnikom, same jednak są na wiecznej diecie. Mają skłonności do tycia. Z natury są dość konserwatywne i niechętnie zmieniają zwyczaje panujące w społeczeństwie.

Lubią prowadzić uregulowany tryb życia. Nie dadzą zamknąć się w domu, choć czasem z wygodnictwa rzucają pracę, muszą mieć wtedy zaplecze finansowe w postaci bardzo bogatego męża. Są bardzo dobrymi mamami.

Mężczyzna spod znaku Byka



Jeśli w wieku dwudziestu paru lat mieszka jeszcze z mamusią, to tak już zostanie. Należy bowiem do tego gatunku samców, którzy nie lubią się przemęczać. Zmykaj gdzie pieprz rośnie, bo jeśli nawet uda ci się wyrwać go ze szponów szanownej mamy, to możesz być prawie pewna, że wolny czas będzie spędzał przed telewizorem, obżerając się kanapkami, które będziesz musiała mu przygotować.

Jeśli masz zamiar z nim zamieszkać, od razu kup dwa telewizory. Dzień po ślubie twój ukochany wykupi satelitarne programy sportowe i nie da ci obejrzeć ulubionej telenoweli. Są jednakże takie okazy Byków, które dla każdej kobiety będą cennym nabytkiem. To przedsiębiorczy, inteligentni i zadbani mężczyźni, których największą ambicją jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego rodzinie.

Taki Byk, to skarb - nie zdradzi, zarobi i nie poskąpi na futro lub nowy samochód. W niedzielę weźmie pod ramię i zaprowadzi na spacer lub do kina, po południu odwiedzi swoją mamę. Z kolegami spotka się najwyżej raz w tygodniu i nawet jeśli czasem wypije, to do domu zawsze wróci, grzecznie położy się spać, a swoje winy odpokutuje cenną błyskotką.

