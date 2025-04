Dziecko spod znaku Barana

Mały Baran jest niczym promień wiosennego słońca. Kiedy wpada do pokoju, wszystko błyskawicznie zmienia swoje położenie i nawet nie wiesz, w jaki sposób robi taki bałagan. Ten bardzo optymistycznie nastawiony do każdego wyzwania miły dzieciak zamęczy cię swoją ruchliwością, jeśli tylko będziesz próbowała za nim nadążyć.

Wiecznie umorusany, z wytartymi na kolanach spodniami jest postrachem wychowawców, którzy nie potrafią okiełznać jego temperamentu. Rzadko można spotkać go wśród kujonów. Nie ma cierpliwości, by ślęczeć nad książkami. Uwielbia za to wszelkie wybuchy, nagłe zwroty akcji i ryzykowną jazdę (na razie na rowerku). Najlepszym dla niego fachem byłby zawód "mundurowy".

Jego opiekun Mars (bóg wojny) postara się, by zrobił karierę w wojskowości. Nie licz więc na doktoraty, lecz na sukcesy w sporcie, biznesie i na strzelnicy.

Jesteś rodzicem małego Barana? Dbaj o jego kondycję. Kup mu psa, by mógł się wybiegać i jak tylko podrośnie, zapisz go na zajęcia sportowe lub do zuchów.

Kobieta spod znaku Barana

Kobieta bardzo energiczna, która koniecznie musi mieć określone cele. Marzenia o pięknym księciu nie spędzają jej snu z powiek. Wiele rzeczy robi instynktownie. Ani w pracy, ani w domu nie nadaje się na to, by być na drugim miejscu.

Ma zawsze dużo spraw na głowie i ciągle jest w ruchu, nie lubi zbędnej gadaniny i plotek. Wymaga, by dzieci, podwładni oraz ukochany byli posłuszni i nie zawracali jej niepotrzebnie głowy. Jej wejście do biura zawsze związane jest z zamieszaniem.

Wszędzie jej pełno, zawsze tryska optymizmem i zaraża nim wszystkich. Dobrze jest mieć ją koło siebie, bo z przyjemnością wykonuje się wtedy wszystkie obowiązki. Sama jej obecność ustawia wszystkich na odpowiednich miejscach. Czasem traci cierpliwość, wpada w złość. W tym czasie najlepiej zejść jej z drogi.

Mężczyzna spod znaku Barana

Jest nieco szorstki w obyciu i wolno uczy się dobrych manier. Ale zwykle jest lubiany za szczerość, otwartość i bezpośredniość. Ma serce na dłoni - a co na sercu, to na języku. Absolutna prostolinijność! Życie z nim płynie wartko, nikt nie narzeka na nudę. Raz po raz sprawia rodzinie nie zawsze miłe niespodzianki.

Spontanicznie zmienia plany spotkania, stawiając wszystkich na baczność i żądając, by byli zachwyceni jego pomysłami. Często ma kłopoty, by zdążyć na umówione spotkanie. Prędzej trupem padnie niż się przyzna, że postąpił wbrew swoim zasadom. Uważa się bowiem za wzór cnót. Uwielbia prawić morały, zwracać innym uwagę na ich błędy i niedoskonałości.

Umie zarobić pieniądze, w domu powinno mu się wydawać, że rządzi. Stworzenie takiego poczucia to naprawdę nic trudnego dla kobiety, nawet o bardzo przeciętnych talentach dyplomatycznych. Trzeba tylko chwalić, podziwiać, chodzić z nim na wycieczki i podzielać jego zainteresowania.

