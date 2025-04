Jego tajemniczy blask szczególnie oddziałuje na kobiety. Jeśli dostosujesz swoje plany do jego naturalnego rytmu, Księżyc będzie twoim największym sprzymierzeńcem!

Fazy Księżyca

Ludzie od wieków wykorzystywali wiedzę o cyklach Księżyca. Rolnicy zgodnie z jego rytmem planowali zbiory, a gospodynie nie piekły ciasta w czasie pełni, bo wiedziały, że wyjdzie im zakalec. Dziś zasady te są traktowane trochę z przymrużeniem oka, ale czy słusznie? Okazuje się, że nie!

Warto wiedzieć, że położenie Księżyca determinuje przypływy i odpływy oceanów, a przecież człowiek w ok. 60 proc. też składa się z wody. Właśnie dlatego Księżyc wpływa na to, co się z nami dzieje. Szczególnie oddziałuje na kobiety. Czy wiesz, że aby zatoczyć wokół Ziemi pełny krąg, Księżyc potrzebuje 27 dni, czyli tyle, ile zwykle trwa cykl miesięczny? Staropolska nazwa Księżyca to miesiączek – czyli ten, który określa rytm najważniejszego z kobiecych cykli hormonalnych.

W czym pomoże ci księżycowy kalendarz?

Cykl Księżyca dzielimy na cztery fazy: nów, pierwszą i drugą kwadrę, pełnię i trzecią oraz czwartą kwadrę. Cała natura poddaje się temu księżycowemu rytmowi. Również u człowieka poszczególne fazy Księżyca wpływają na samopoczucie, przemianę materii czy odczuwanie bólu. Właśnie dlatego warto korzystać z księżycowych kalendarzy. Znając aktualne położenie Księżyca, możesz wybrać najlepszy dzień na rozpoczęcie diety, porzucenie zgubnego nałogu czy zabieg chirurgiczny.

Nów

W momencie, gdy Księżyc znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią, jest dla nas niewidoczny. To doskonały dzień na porzucanie starych nawyków (np. pożegnanie się ze zgubnymi nałogami) i rozpoczynanie nowych planów. Organizm intensywnie się wówczas odtruwa, więc warto zafundować sobie wtedy głodówkę. Jest to też najlepsza pora na przeprowadzanie zabiegów i operacji, gdyż rany goją się szybciej i jest mniejsze ryzyko powikłań (np. wystąpienia krwotoku).

Gdy Księżyca przybywa...

W czasie pierwszej i drugiej kwadry Księżyc wygląda jak cienki sierp, wypukłością skierowany w prawo. Stopniowo przyrasta do połowy, by w drugiej kwadrze coraz bardziej się zaokrąglać. Dla naszego organizmu to okres regeneracji i gromadzenia energii. Niestety, gdy Księżyca przybywa, nam również łatwiej przytyć, dlatego warto się wtedy pilnować i zachować umiar, stawiając raczej na jakość niż na ilość jedzenia. Jeśli jednak mamy niedobory witamin w organizmie, warto wtedy sięgnąć po wszelkie witaminy i suplementy – organizm łatwiej je przyswoi. To też dobry czas na wszelkie dodatkowe zabiegi pielęgnujące na ciało i włosy, które mają je wzmocnić i zregenerować.

Jak poszczególne fazy Księżyca wpływają na nasze życie?

Podczas pełni Księżyca

Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi, a Słońce oświetla jego tarczę w całości. Co bardziej wrażliwe osoby podczas pełni Księżyca narzekają na pogorszenie nastroju i bezsenność. Z kolei pracownicy medyczni i policjanci niechętnie decydują się na dyżury w trakcie pełni. Wiedzą, że czeka ich ciężka noc, bo w tym czasie dochodzi do większej ilości bójek, częściej też zdarzają się próby samobójcze.

Gdy Księżyca ubywa...

Podczas trzeciej i czwartej kwadry tarcza Księżyca stopniowo się zmniejsza, aż w końcu zostaje z niego jedynie cienki sierp, odchylony w lewą stronę. W tym czasie organizm wykorzystuje zasoby, które zgromadził podczas dwóch poprzednich tygodni i usuwa zbędne złogi i toksyny. Dlatego w tym czasie warto rozpocząć kurację odchudzającą – jej efekty będą szybsze, a i nam samym łatwiej będzie pohamować nadmierny apetyt. To też dobry moment na depilację i wybranie się do dentysty na pozbycie się kamienia nazębnego. Warto też zrobić domowe porządki – łatwiej pozbędziemy się nadmiaru niepotrzebnych rzeczy.

Wędrówka Księżyca przez zodiak

Podczas swojej miesięcznej wędrówki Księżyc przemierza widoczne na niebie gwiazdozbiory, tworzące znaki zodiaku. W każdym z nich przebywa około 2-3 dni. Każdy ze znaków zodiaku związany jest z określoną częścią ciała, dlatego chcąc wybrać się na jakiś zabieg albo zdecydować na kurację, zwróć uwagę nie tylko na to, w której fazie znajduje się Księżyc, ale też w jakimś znaku przebywa.

Jak działa kalendarz Księżycowy?

Najlepszy moment na...

Pielęgnację skóry

To dni, gdy Księżyca przybywa. Kładź wtedy wszelkiego rodzaju maseczki regenerujące, zdecyduj się też na zabiegi odmładzające. Kuracje te szczególnie udadzą się wówczas, gdy Księżyc znajdzie się w znaku Koziorożca. Niestety, ma to miejsce jedynie w drugiej połowie roku.

Zabiegi oczyszczające skórę

Udadzą się wtedy, gdy Księżyca ubywa. Maseczki czyszczące, peelingi oraz zabiegi złuszczające zadziałają skuteczniej i będą mniej odczuwalne, ponieważ skóra w tym okresie jest bardziej odporna na ugniatanie, wyciskanie i ścieranie, a ryzyko powstania blizny jest mniejsze. Dlatego to również dobry moment na zamykanie naczynek i pozbywanie się niechcianych tatuaży.

Batalię z cellulitem

Najlepiej rozpocząć pierwszego dnia po pełni i przez 14 dni, gdy tarcza Księżyca będzie się zmniejszać, stosować masaże ujędrniające specjalną szczotką. Warto też zafundować sobie drenaż limfatyczny. Gdy przez te dwa tygodnie uda ci się usunąć toksyny i złogi, skup się na odżywieniu skóry. Szczególnie wskazane są produkty bogate w krzem (możesz np. sięgnąć po suplementy zawierające ten pierwiastek lub popijać ziołowe herbatki). Ujędrniająco na skórę podziałają również kąpiele z dodatkiem alg.

Podcięcie i koloryzację włosów

Najlepszym momentem na strzyżenie włosów są dni, gdy Księżyc znajduje się w znakach Panny lub Lwa (bez względu na to, czy akurat go przybywa czy ubywa). Włosy obcięte w tych dniach przez długi czas zachowają formę i będą świetnie się układać. Jeśli zapuszczasz włosy i chcesz, aby rosły szybciej, wybierz się do fryzjera wtedy, gdy Księżyca akurat przybywa. Natomiast, gdy masz ochotę radykalnie zmienić wygląd, idź do stylisty podczas pełni – wszelkie fryzjerskie eksperymenty bardziej się wówczas udają. Pełnia to również dobry moment na koloryzację włosów – farba utrzyma się dłużej. A jeśli przegapiłaś pełnię, możesz też ufarbować włosy przy przybywającym Księżycu – lepiej przyjmą kolor i zachowają blask.

