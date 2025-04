Ich wpływ na życie wnuków jest bardzo duży. Kochają je bezwarunkowo, zawsze mają dla nich czas i potrafią wytłumaczyć nawet najtrudniejsze rzeczy. Warto czerpać z ich doświadczeń i zrobić wszystko, by relacje między dziadkami i wnukami układały się jak najlepiej. Które znaki zodiaku najlepiej odnajdą się w roli dziadków?

Rak (21.06-22.07)

Babcia czy dziadek spod znaku Raka to wygrana na loterii! Nie ma bardziej oddanego rodzinie znaku, więc możesz spodziewać się, że zawsze chętnie pomogą ci w opiece nad dzieckiem. A gdy maluch trochę podrośnie, opowiedzą mu ciekawą rodzinną historyjkę i pokażą zdjęcia przodków (Raki mają wielki szacunek do historii), będą piec razem z wnuczętami ciasteczka (Raki lubią gotować) albo składać budowle z klocków (Raki są niezwykle cierpliwe). Wrażliwi dziadkowie spod znaku Raka zawsze będą dla wnucząt oparciem i uronią niejedną łezkę podczas rodzinnych uroczystości. Ich jedyną wadą jest to, że... nie dostrzegają wad w swoich wnukach, więc mogą nadmiernie je rozpieszczać.

Ryby (19.02-20.03)

Dziadkowie spod znaku Ryb rozwiną wyobraźnię wnucząt i ich zdolności artystyczne. Są bardzo kreatywni i potrafią stwarzać magiczną atmosferę, więc maluch może spędzać z nimi niezapomniane chwile np. na robieniu korali z kolorowych kamyczków, rysowaniu książeczki własnego autorstwa czy gry na instrumencie. Babcia czy dziadek spod znaku Ryb nie ma nic przeciwko temu, by rozstawić namiot w salonie i udawać, że żyjemy w indiańskiej wiosce... Niestety, dyscyplina nie jest ich najmocniejszą stroną, więc zwykle rodzice muszą kończyć świetną zabawę dziadków i wnuków ogłaszając, że pora spać.

Waga (23.09-23.10)

Osoby spod znaku Wagi zwykle są spokojne, zrównoważone i zachowują się jak ostoja dobrych manier w tym pokręconym świecie. Można więc mieć nadzieję, że wnuki, które będą często przebywały z dziadkami spod tego znaku przejmą ich zachowanie i nauczą się uprzejmości i kindersztuby. Babcia czy dziadek spod znaku Wagi zwykle ma też świetny gust i zacięcie modowe, więc z radością wykona oryginalny strój dla wnuka na bal przebierańców.

Bliźnięta (22.05-20.06)

Kiedy maluch wejdzie w fazę zadawania pytania: "Dlaczego?" (zwykle dzieje się to w wieku 3-4 lat), dziadek czy babcia spod znaku Bliźniąt okaże się prawdziwym skarbem. Wie wszystko, więc cierpliwie będzie odpowiadać na pytanie, dlaczego trawa jest zielona, a niebo niebieskie, dlaczego ptaki mają skrzydła i dlaczego czujemy smaki...

Dziadkowie-Bliźnięta to erudyci, więc poradzą sobie z każdym pytaniem. Nieco gorzej radzą sobie z obowiązkami domowymi (które nawiasem mówiąc nigdy ich nie interesowały), więc nie wymagajmy od babci czy dziadka spod tego znaku, że oto ugotuje wnuczkowi trzydaniowy obiad. Oni wolą przygotować coś na szybko, a zamiast tego nauczyć wnuka czytać, grać w szachy albo zagrać z nimi w pasjansa.

Baran (21.03-20.04)

Dziadkowie spod znaku Barana zwykle do późnych lat zachowują werwę i są bardzo żywotni, więc wpoją wnukom gotowość do przeżywania przygód i poczucie niezależności. Postawią sobie za punkt honoru nauczenie wnuków pływania, będą asekurować je podczas wspinaczki na drzewa i zachęcać do eksplorowania świata. Zadbają o to, by ich wnuki miały wysokie poczucie własnej wartości i wiedziały, że w każdej sytuacji dadzą sobie radę.