Skorpion (24.11-21.11)



Pani Skorpion jest obdarzona największym temperamentem seksualnym spośród całego zodiaku. Uwielbia seks, chętnie się do tego przyznaje, jest otwarta na eksperymenty i nowe doznania. Emanuje erotyzmem, co lubi w subtelny, ale jednocześnie prowokujący sposób podkreślać strojem. Jeśli trafi na odpowiedniego partnera, potrafi stworzyć niezwykle silny, pełen namiętności związek. Jeśli nie..., nie ma problemu, by nie ustawać w dalszych poszukiwaniach, a na brak adoratorów raczej nie narzeka. Mężczyźni, którzy byli w niej zakochani, nawet po latach wspominają ją z wielkim sentymentem i łezką w oku dziękując losowi, że choć przez chwilę dane im było przeżyć wspaniałą przygodę z najseksowniejszą kobietą świata.

Lew (23.07-22.08)



Jest urodzoną królową, która od swojego partnera i reszty świata wymaga hołdów i uwielbienia. Przypomina barwnego motyla, w którego blasku wszyscy chcą się ogrzać. Jest fascynująca, zabawna, pełna magnetyzmu, niezwykle twórcza. Życie z nią wydaje się tysiąc razy ciekawsze niż lot w kosmos. Uwielbia luksus i wydaje się być do niego stworzona. Jeśli partner spełnia jej wymagania, potrafi być niezwykle czułą, oddaną i namiętną partnerką. Będzie dbała o swego mężczyznę i zawsze stała po jego stronie, niczym prawdziwa Lwica. Biada mu jednak, gdy przestaje jej imponować. Zanim zorientuje się, że coś jest nie tak, jego pani już dawno poszuka sobie nowego salonowego lwa...

Baran (21.03-20.04)



Ta kobieta to chodzący temperament! Ma w sobie dużo z kumpla i potrafi stanąć w szranki z niejednym twardzielem. Lubi rywalizować z facetami i często udowadnia im, że jest po prostu lepsza (np. w różnych sportowych dyscyplinach ekstremalnych).

Jej seksapil jest naturalny i niewymuszony. Nie będzie kusić faceta koronkową koszulką, nie dla niej dziwne gierki i niedomówienia. Jak jej zależy, to to pokazuje – a jak przestaje, też dobitnie o tym informuje. Mimo to udaje się jej przez całe życie przyjaźnić z byłymi partnerami – oni wiedzą, że utracili skarb, więc nie chcą chociaż stracić przyjaciela.

