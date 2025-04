Wszyscy różnimy się wrażliwością, odpornością na stres, więc rozstanie można uważać za porażkę lub początek czegoś nowego. Oto jak zerwać z każdym ze znaków zodiaku, by ten, z którym zrywasz, przyjął wieść o rozstaniu bez histerii.

Barany są wojownicze i mają skłonności do ekstremalnych zachowań. Słusznie możesz więc obawiać się, że informacji o zakończeniu związku nie przyjmie spokojnie.

Dlatego z zerwaniem nie należy zwlekać, bo to tylko rozjuszy Barana. Od razu trzeba przejść do konkretów i szczerze wyjaśnić, dlaczego podjęłaś taką decyzję. Wówczas jest duża szansa, że pozostaniecie w całkiem dobrych relacjach.

Boisz się zerwać z Bykiem? Być może twoje obawy są na wyrost, bo Byki mają tendencję do tkwienia w relacjach, które ich nie satysfakcjonują.

Szczerze porozmawiaj więc ze swoim partnerem. Może się okazać, że od dawna czuł to samo, tylko... no właśnie. Nie zdobył się na odwagę, by ci o tym powiedzieć.

Zapewnienia w stylu „nie zasługuję na ciebie” czy „z inną będziesz szczęśliwszy” to kiepska strategia na zakończenie związku. Jeśli okłamiesz, jaki jest prawdziwy powód, w przyszłości mogą czekać cię nieprzyjemności ze strony Bliźniąt.

Jeśli więc rzucasz go dla kogoś innego, bo się zakochałaś, powiedz o tym, nie kręć. Zrób to jednak taktownie, tak, by go nie obrazić.

Kluczem do skutecznego zerwania z Rakiem jest stanowczość. Jeśli jesteś pewna, że wspólna przyszłość nie jest wam pisana, od razu jasno powiedz, że to koniec. Inaczej Rak będzie robił wszystko, by cię zatrzymać.

Zresztą prawdopodobnie... i tak będzie próbował różnych sposobów, aby ocalić wasz związek. Bądź konsekwentna, nie dawaj drugiej szansy, po prostu odejdź. Z czasem Rak zrozumie, że był to słuszny krok.

Waleczny Lew niełatwo wypuszcza z rąk swoją zdobycz... Urażona duma może sprawić, że ta rozmowa nie będzie należała do najprzyjemniejszych. Chyba, że pozwolisz mu odwrócić sytuację i pozwolić na to, by to on z tobą zerwał.

W ten sposób zdecydowanie łatwiej będzie mu przełknąć gorycz rozstania.

Przygotuj się na długą, szczerą rozmowę. Nie wystarczy powiedzieć „to koniec”. Panna potrzebuje wspólnego czasu, by sobie to wszystko poukładać w głowie.

Zamiast pubu wybierz raczej spokojne miejsce w parku. Długi spacer jest wskazany. Dzięki temu nie tylko rozstaniecie się polubownie, macie szansę na przyjacielskie relacje w przyszłości. Zwłaszcza, jeśli tworzyliście wspólną paczkę ze znajomymi.

Z Wagą rozstać się trudno, bo nie od razu przyjmie ten fakt do wiadomości. Będzie się starać zatrzymać cię i może stosować różne sztuczki.

Jeśli jesteś pewna, że wam nie wyjdzie, nie dawaj wciągać się w gierki. Najpewniej niewinna prośba o przysługę ma drugie dno. Chodzi o to, by znów spotkać się z tobą i spróbować przekonać cię do powrotu.

Nie licz na to, że po rozstaniu pozostaniecie w przyjacielskich stosunkach. Ze Skorpionem to może być bardzo trudne, wówczas lepiej rozstać się definitywnie.

Skasuj jego numer telefonu, usuń ze znajomych na portalu społecznościowym. Tak będzie zdecydowanie lepiej.

Bądź delikatna, inaczej łatwo zranisz jego uczucia. To, że nie chcesz kontynuować związku nie znaczy, że powinnaś spalić za sobą mosty.

Strzelec będzie udawał, że nie stało się nic wielkiego, ale w głębi serca będzie bardzo przeżywał rozstanie.

Nie łudź się, że po rozstaniu zostaniecie przyjaciółmi, Koziorożec raczej nie będzie ochoty na taki układ. Skoro zdecydowałaś się odejść, zrób to definitywnie.

Będziesz potrzebowała sporo cierpliwości, bo Wodnik potrzebuje czasu, by oswoić się z faktem, że to koniec. Przed wami długa rozmowa, być może nie jedna.

Wodnik bywa uparty, więc może próbować przekonać cię do zmiany decyzji. Bądź na to przygotowana.

Rozmowa z Rybami będzie należała do najtrudniejszych w twoim życiu. Bezpośrednie powiedzenie Rybom, że to koniec związku, może skończyć się ich histerią. Ryby są wyjątkowo wrażliwe i nie będą umiały przyjąć do wiadomości tego, że właśnie zerwaliście.

Przygotuj się psychicznie, bądź delikatna, uważaj na słowa.

