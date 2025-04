Aby osiągnąć wytyczony cel potrafią być bardzo pracowite i wytrwałe. Mogą mieć jednak skłonności do pracoholizmu. Posiadają wielkie poczucie odpowiedzialności, dlatego można na nich polegać. Powierzone Koziorożcowi tajemnice na pewno nie będą tematem plotek, gdy zobowiąże się on do milczenia – milczy. W pracy jest oddanym pracownikiem, rzetelnie wypełnia swoją pracę.

Często jednak, gdy o coś walczy, nie baczy na innych. Koziorożec zdobywając szczyty, ma tendencję do stawania się aroganckim i zarozumiałym. Napawa się myślą swojego sukcesu. Nie jest jednak zupełnie zapatrzony w siebie i z konstruktywnej krytyki potrafi wyciągać wnioski. Dobrze radzi sobie także z życiowymi potknięciami. Porażki go nie zniechęcają, ale wręcz odwrotnie - napędzają do działania.

Osoby spod tego znaku są powściągliwe w okazywaniu uczuć. Zanim powiedzą, że kogoś kochają, musi upłynąć długi czas. Ich związki raczej przebiegają bez większych porywów. Życie Koziorożców podporządkowane jest rozsądkowi, dlatego osoby spod tego znaku są skłonne zdecydować się na małżeństwo z rozsądku. Choć Koziorożce wydają się być sztywni i zamknięci w sobie, to wbrew pozorom lubią się bawić i są towarzyscy. W stosunku jednak do najbliższych osób: dzieci, współmałżonka bywają oschli i niezwykle wymagający. Choć zazwyczaj są opanowani, to gdy wpadną w szał z trudnością się opanowują.

Kobieta Koziorożec

Panie spod tego znaku są praktyczne i twardo stąpają po ziemi, co jednak nie znaczy, że w związku nie potrafią zdobyć się na romantyczne zachowania i odrobinę szaleństwa. Szukają partnera, który da im poczucie bezpieczeństwa, będzie dla nich opoką, a nie kulą u nogi. Cenią ludzi, którzy stawiają sobie określone wymagania, dążą do celu, nie poddają się łatwo, którzy podnoszą się po upadku. Nie należy zazdrościć ludziom, którzy zaszli za skórę tym kobietom. Dla nich zemsta jest słodka, pamiętają każdą krzywdę, trudno jest im wybaczyć.

Mężczyzna Koziorożec

W życiu miłosnym liczy się dla niego przede wszystkim cielesność. Zatrzyma go przy sobie tylko ta kobieta, która będzie w stanie zaspokoić go seksualnie. Ponieważ Pan Koziorożec kieruje się właśnie takimi zasadami, bardzo przeżywa porażki miłosne.

Często traktuje kobiety instrumentalnie, jak zdobycze, zabawki, które służą tylko i wyłącznie do zaspokojenia jego pragnień. Gorzej dla Pana Koziorożca, gdy trafi wreszcie na kobietę, która oprze się jego urokowi, ale on z kolei nie będzie w stanie z niej zrezygnować, wówczas świat jego może ulec głębokiej przemianie.