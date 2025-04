Wykorzystuje innych do realizacji swoich zamierzeń, stara się zdominować otoczenie. Jest osobą agresywną, energiczną i niespokojną. Bywa niepraktyczny i impulsywny. Ma jednak głowę pełną pomysłów i drzemie w nim wielki potencjał. Sprawdza się w pracy kreatywnej, która wymaga twórczego myślenia. Jest żądny przygód i ma wrodzoną ciekawość świata. Bardzo lubi podróżować i korzystać z wszelkich luksusów.

Osoby spod znaku barana są raczej towarzyscy, ale lubią przewodzić w towarzystwie. Nie dają sobie wejść na głowę. Gdy ktoś próbuje wejść w ich kompetencję lub próbuje je skompromitować stają się wojownicze, nieustępliwe i mściwe. Barana cechuje także duża inteligencja, dzięki której zjednuje sobie on wielu przyjaciół. Ludzie czują się w jego towarzystwie pewnie i bezpiecznie. Baran lubi dbać o swoich bliskich i przyjaciół. Często zdobywa się na jakiś hojny gest.

Jest uparty i wytrwały, nigdy się nie poddane. Uparcie dąży do wyznaczonych przez siebie celów. miłości jest zdolny do wielkich namiętności, rzadko jednak zdobywa się na poświęcenia. Często podejmuje zbyt pochopne decyzje o skończeniu lub zawarciu związku, czego później żałuje. Ma tendencję do idealizowania ludzi, dlatego często się rozczarowuje. Jest zapatrzony w siebie, wydaje mu się, że jego sposób życia jest najlepszy. Często lekceważy zasady panujące np. w miejscu pracy – uznając swoje zdanie za lepsze. Udaje mu się przy tym przekonać innych do swoich racji. Ma dar wpływania na swoje otoczenie, a to za sprawą wielkiego talentu oratorskiego.

Kobieta Baran

Kobiety spod tego znaku lubią dominować, zarówno w związku jak i wśród przyjaciół. Znane są także z tego, że trudno jest przewidzieć ich zachowania. Nigdy nie wiadomo, jak akurat zachowa się Pani Baran, czy to będzie jej dobry, czy może zły dzień. To powoduje, że trudno jest im znaleźć prawdziwych przyjaciół, a jeszcze trudniej partnera. Barany za bardzo lubią dominować, co odstrasza innych od nich. Nawet w związku często nie uznają kompromisów, co też z reguły staje się źródłem licznych konfliktów.

Mężczyzna Baran

Dla wielu kobiet Panowie spod tego znaku są idealnymi partnerami, są bowiem niezależni, namiętni i zaborczy. Mężczyzna Baran jest pełen pasji, zmienia zdanie równie często jak partnerki, a mimo to ma w sobie urok, któremu nie oprze się prawie żadna kobieta. Dla niego liczy się jednak przede wszystkim seks, szkoda mu czasu na romantyczne kolacje czy też spacery wieczorną porą. Od swojej partnerki wymaga pełnej determinacji i oddania, jednak w zamian daje nawet mniej niż połowę siebie.