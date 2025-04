Znak Byka przyporządkowany jest żywiołowi Ziemi. Szczęśliwe dla Byków kolory to: jasnozielony i jasnoniebieski. Z kamieni powinny Byki zwracać uwagę na szafir, agat i karneol. Miedź jest metalem sprzyjającym.

Planeta Wenus - patron zodiakalnych Byków

Planeta Wenus, która patronuje temu znakowi to planeta szczęścia i miłości. Odpowiada za powodzenie, przyjemności i dobrobyt. Osoby urodzone w Wenus charakteryzują się wytrwałością i z uporem dążą do celu. W negatywnym aspekcie osobom urodzonym w znaku Byka astrolodzy przypisują nadmierne przywiązywanie do ziemskiego szczęścia, przyjemności i dobrobytu, a także hedonizm.

Mocno stąpają po ziemi

Przez znawców wiedzy astrologicznej Byki zaliczane są do osób bardzo zrównoważonych emocjonalnie, spokojnych, mocno stojących na ziemi. Osoby urodzone w tym znaku na życie patrzą racjonalnie.

Romantyzm? To nie dla nich

Obce są im romantyczne zrywy, niezrównoważone emocjonalnie uniesienia i patrzenie na świat przez różowe okulary - co jest cechą charakterystyczną dla osób urodzonych na przykład w znaku Raka.

Na pierwszy rzut oka Byki sprawiają wrażenie osób pełnych rezerwy. W codziennych kontaktach, w stosunku do obcych, są zazwyczaj ostrożni i nieufni, jednak wiele zyskują przy bliższym poznaniu. Musi wiele wody upłynąć, by Byk stał się bardziej otwarty. Wówczas pokazuje swoje bliższe sercu oblicze. Dla przyjaciół są osobami ciepłymi i pełnymi uczuć – chociaż gdzieś głęboko skrywanych.

Byk (20 kwietnia - 20 maja)

Zasady to świętość

Byki są wierne swoim zasadom i poglądom. To urodzeni konserwatyści, niechętnie godzą się na jakiekolwiek zmiany. Bardzo trudno przekonać ich do nowych idei czy pomysłów. Wolą stary, dobrze sprawdzony porządek niż nowości. Gdy w ich życiu zachodzą głębokie przemiany, wówczas bardzo źle się czują. Niechęć do zmian wynika z wpływu planety Wenus.

Uparci egoiści

W negatywnym aspekcie, w swoich poglądach często ocierają się o dogmatyzm. Bywają także egoistyczni i uparci. Podczas wykonywania codziennych czynności są solidni i praktyczni. Byki po prostu wiedzą czego chcą i konsekwentnie dążą do celu. Nie oznacza to jednak, że zmierzając tam, zostawiają po sobie zgliszcza. O nie. Osoby urodzone w tym znaku wbrew pozorom nie lubią rywalizować i do otaczającego świata są raczej nastawione pokojowo. Ale potrafią walczyć o swoje.

Sex horoskop

Mroczna strona Barana

I nigdy nie próbujcie sprawdzać ich cierpliwości. Bo chociaż są zaliczane do osób tolerancyjnych i w miarę spokojnych, w gniewie potrafią nieźle dopiec. Winny może być pewny, że pozna mroczną stronę jego rogatej osobowości. Ma to jak w banku. Byk naprawdę potrafi być złośliwy i niejedna osoba poczuła siłę jego rogów. Tak jak Barany, Byki uwielbiają dobrą kuchnię. Całkiem prawdopodobne jest, że pod koniec swego długiego życia Byk będzie wyglądał jak krówka.

