Byki potrafią bardzo ciężko pracować, aby zapewnić sobie i najbliższym odpowiedni standard życia. Są bardzo oddane rodzinie i niezwykle troszczą się o swój dom. Byki nie przepadają za zmianami, dlatego nie lubią zmieniać miejsca zamieszkania, ani partnerów życiowych. Bardzo istotna jest dla nich stabilizacja uczuciowa.

Reklama

Byki lubią korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie im współczesny świat. Chętnie wyjeżdżają na wczasy, smakują rozmaite kuchnie świata. Lubią produkty luksusowe, na wysokim poziomie. Mają silnie rozbudzone poczucie piękna. Kiedy Byk urządza dom, robi to z gustem i z pomysłem, ale nie lubi zmieniać raz obranej koncepcji. Często się więc zdarza, że przez wiele lat nie chce zrobić remontu w domu. Lubi dobre towarzystwo. Przyjaciele cenią go za inteligencję, bezkonfliktowość i niezwykły takt.

Jak kochają Byki?

Byki uwielbiają przebywać na świeżym powietrzu, cenią sobie kontakt z naturą. Na starość są zapalonymi działkowiczami. Lubią uprawiać sporty na powietrzu: jeżdżą na rowerze, biegają czy szusują na nartach. Często jednak popadają w rutynę.

Osoby spod znaku Byka bywają uparci i egoistyczni. Gdy się obrażą, potrafią się nawet miesiącami dąsać i ciągnąć napiętą atmosferę w domu. Byk lubi wygodne, dostatnie życie, ale w zdobywaniu celów zawsze wybiera najmniej wymagającą drogę. W pracy jest oddanym i lojalnym pracownikiem, który nie lubi zmieniać miejsca pracy. Często przez całe życie pracuje w jednym miejscu.

Kobieta - Byk

Pani spod znaku Byka zna wszelkie tajniki uwodzenia, a to za sprawą planety Wenus, która rządzi tym znakiem. Jest osobą niezwykle zmysłową i pociągającą. W związku bywa jednak bardzo zaborcza i zazdrosna, nie dając partnerowi zbyt dużo własnej przestrzeni. Jeśli dopadną ją podejrzenia, potrafi zrobić scenę zazdrości nawet na środku ulicy. Jest impulsywna i zawsze mówi partnerowi to, co myśli.

Lubi dominować nad partnerem, nie znosi nieposłuszeństwa. W życiu uczuciowym bywa bardzo wyrachowana. Jeśli poczuje się zaniedbana, szybko rozgląda się za innym partnerem. Kobieta Byk jest osobą praktyczną i zdyscyplinowaną wewnętrznie. Jeśli idzie na zakupy, potrafi trzymać się wyznaczonego budżetu.

Jakimi partnerami są osoby spod znaku Byka?

Mężczyzna - Byk

Mężczyźni spod znaku Byka nie są romantykami i porywczymi kochankami. Raczej przyziemnie patrzą na relacje z kobietą. Wiążą się po to, aby założyć rodzinę. Najważniejszy jest dla nich spokój domowego ogniska. W związku nie lubią się produkować. Starają się tylko do czasu, aż zdobędą swoją wybrankę.

Przy boku Byka kobieta może czuć się jednak pewnie. Panowie spod tego znaku potrafią bowiem przyciągać do domu pieniądze. Nie są przy tym skąpcami i potrafią z nich zrobić użytek. Lubią zabrać swoją rodzinę na dobre jedzenie do restauracji, inwestują w edukację swoich dzieci, otaczają się wartościowymi przedmiotami.

Reklama

Zobacz też:Facetów spod tych znaków raczej nie zaciągniesz do ołtarza! Czy twój ukochany jest na liście?Osoby spod tych znaków najbardziej na świecie kochają jedzenie! Jesteś w rankingu?