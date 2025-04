Barany należą do żywiołu ognia. Ich szczęśliwy kolor to czerwień. Dla zodiakalnych Baranów najlepsze są kamienie: diament oraz ciemnozielony jaspis. Metal, który je charakteryzuje, to żelazo.

Reklama

Tego jeszcze nie wiesz o zodiakalnych Baranach!

Planeta zodiakalnych Baranów to Mars

Planetą osób urodzonych pod tym znakiem jest planeta Mars, której nazwa pochodzi od mitologicznego, rzymskiego boga wojny. Symbolizuje ona agresję, walkę, przemoc, a także wolę i chęć działania. W horoskopie mężczyzny Mars opisuje jego charakter i agresywność, zaś u kobiet określa stosunek i relacje z mężczyznami.

Barany należą do żywiołu Ognia

Osoby urodzone w znaku Barana należą do żywiołu ognia. W działaniu płoną więc tak jak on: agresywnie i szybko. Niestety. Zbyt często ich zaangażowanie jest tylko słomianym zapałem.

Gwałtowne

To, że osobami urodzonymi pod znakiem Barana opiekuje się planeta Mars nie pozostaje bez wpływu na ich osobowość i cechy charakteru. Barany słyną więc z gwałtownych i często nieprzewidywalnych reakcji.

Mają skłonność do nagłych wybuchów niekontrolowanego gniewu, który tak jak szybko się pojawił, tak samo szybko przemija. Oczywiście, takie zachowanie bywa dla osób znajdujących się w codziennych kontaktach z osobami spod znaku Barana męczące. Zmienne humory Barana z całą pewnością nie zjednują im przyjaciół, a wręcz przeciwnie - przysparzają wielu nieprzychylnych osób.

Osobom urodzonym pod tym znakiem często zdarza się łatwo wpaść w gniew, jednak jak to w przypadku Baranów, ich uniesienie nie trwa długo i tak jak szybko się pojawiło, równie szybko mija. Barany wychodzą z całej sytuacji bez urazów, bowiem zachowują się tak, jak gdyby nic się nie wydarzyło.

Sprawiają wrażenie zarozumiałych

To, co wyróżnia osoby urodzone pod znakiem Barana spośród innych znaków zodiaku to temperament. Osoby te posiadają silną wolę, są dynamiczne oraz pewne siebie. Mają zawsze jasno wytyczony cel. Niestety, w swoich działaniach często są impulsywni i niecierpliwi. Jednak, jeżeli Baran wytyczy cel, który z jego punktu widzenia jest wart realizacji, wówczas na przysłowiową szalę rzuca wszystko.

Do wyznaczonego celu dąży nie oglądając się na nic i nie zważając na koszty. Naturze Barana obce intelektualne są rozterki, dlatego też często wybierają drogę na skróty – nie lubią się przemęczać – nie zastanawiając się przy tym nad konsekwencjami swoich działań. Niestety, zachowują się wówczas jak słoń w składzie porcelany.

Ich trudny charakter sprawia, że brakuje im taktu i dyplomacji. Na mediatorów Barany na pewno się nie nadają. To raczej typ wojownika, a nie dyplomaty. Zazwyczaj mówią to, co myślą albo to, co im ślina na język przyniesie.

Wbrew pozorom powiedzenie komuś prawdy w oczy nie oznacza w przypadku Baranów, że należą one do osób prawdomównych i prostolinijnych. Tego już byłoby za wiele. Po prostu osoby spod znaku Barana najpierw mówią później myślą, wobec czego często popełniają towarzyskie gafy.

Potrafią być nieznośne

Osoby spod znaku Barana preferują rozwiązania siłowe. Mają predyspozycje do awanturnictwa i czasami bywają naprawdę nieznośni. Irytują, gdy z całym przekonaniem twierdzą, że wszystko wiedzą najlepiej. Niestety, często okazuje się, że racje leżą nie po ich stronie i przebudzenie z tego pięknego dla Barana snu bywa bolesne. Niestety z tych lekcji ci pieniacze nie wyciągają właściwych wniosków i trzeba się liczyć z tym, że ponownie popełnią tę samą niezręczność. Taka już ta barania natura.

Trudno im pogodzić się z tym, że nie są najlepsze

Z trudem przyjmują do wiadomości, że nie są alfą i omegą. Należą do osób, które najpierw strzelają, a potem zadają pytania. Znawcy ludzkiej psychiki - Barany niestety rzadko tam trafiają, a szkoda - twierdzą, że osoby spod tego znaku powinny nauczyć się w większym stopniu panować nad swoimi popędami i emocjami. Kto wie? Może wówczas byłyby bardziej sympatyczne?

Osoby urodzone w tym znaku sądzą (na jakiej podstawie, Baran tylko raczy wiedzieć), że są jedynymi i niepowtarzalnymi przyjaciółmi. Z wielkim wysiłkiem więc tolerują bliskich przyjaciół swoich przyjaciół. Czasami potrafią swym rywalom naprawdę nieźle zaleźć za skórę. Rzeczywiście bywa to nieco uciążliwe, ale jednego możesz być pewny: Jeśli twoim przyjacielem jest Baran, na pewno nie zapomni o tobie, gdy będziesz miał kłopoty. Możesz na niego liczyć w trudnych chwilach. Na pewno pomoże. Czasami Baran pozytywnie zaskakuje.

Reklama

Dowiedz się, jakim kochankiem jest twój wybranek! Poznaj jego sex horoskop!