Jako szef stara się gromadzić wokół siebie tylko takie osoby, które podobnie jak on są pracowite, ambitne i pełne energii. Stroni raczej od leniuchów czy też szarych myszek. Dobre jest w nim to, że potrafi dostrzec w każdym człowieku nawet to, z czego on sam nie zdaje sobie sprawy, dlatego też często daje szansę na rozwój osobom, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie nadają się na dane stanowisko.

Mając Baran za szefa można być pewnym, że w pracy będzie liczyła się ambicja, pracowitość i rzeczywiste zasługi, a nie wazeliniarstwo. Jedyną jego wadą jest to, że jest bardzo niecierpliwy, więc najlepiej jest szybko uwijać się z powierzonym projektem, by nie stanąć z Baran oko w oko.

Ogólnie jednak mówiąc taki szef byłby skarbem, nie tylko, dlatego że dawałby możliwości rozwoju, ale także, dlatego że zapewniałby swoim podwładnym niezależność i szerokie pole do popisu.

Baran jako szef najlepiej sprawdzi się w firmie zajmującej się handlem albo w szpitalu.

