Znak zodiaku - Baran

Baran wykorzystuje innych do realizacji swoich zamierzeń. Stara się zdominować otoczenie. Jest osobą agresywną, energiczną i niespokojną. Bywa niepraktyczny i impulsywny. Ma jednak głowę pełną pomysłów i drzemie w nim wielki potencjał.

Sprawdza się w pracy kreatywnej, która wymaga twórczego myślenia. Jest żądny przygód i ma wrodzoną ciekawość świata. Bardzo lubi podróżować i korzystać z wszelkich luksusów. Osoby spod znaku Barana nie są raczej towarzyscy, ale lubią nim przewodzić. Nie dają sobie wejść na głowę. Gdy ktoś próbuje wejść w ich kompetencję lub próbuje je skompromitować, stają się wojownicze, nieustępliwe i mściwe.

Barana cechuje także duża inteligencja, dzięki której zjednuje sobie wielu przyjaciół. Ludzie czują się w jego towarzystwie pewnie i bezpiecznie. Baran lubi dbać o swoich bliskich i przyjaciół. Często zdobywa się na jakiś hojny gest.

Horoskop małżeński dla Barana

Jest uparty i wytrwały, nigdy się nie poddaje. Uparcie dąży do wyznaczonych przez siebie celów. W miłości jest zdolny do wielkich namiętności, rzadko jednak zdobywa się na poświęcenia. Często podejmuje zbyt pochopne decyzje o skończeniu lub zawarciu związku, czego później żałuje. Ma tendencję do idealizowania ludzi, dlatego często się rozczarowuje. Jest zapatrzony w siebie, wydaje mu się, że jego sposób życia jest najlepszy.

Często lekceważy zasady panujące np. w miejscu pracy – uznając swoje zdanie za lepsze. Udaje mu się przy tym przekonać innych do swoich racji. Ma dar wpływania na swoje otoczenie, a to za sprawą wielkiego talentu oratorskiego.

Kobieta spod znaku Barana

Jest tajemnicza i pełna sprzeczności. W pierwszym kontakcie wydaje się chłodna i zasadnicza. Innym razem wydaje się, że jest otwarta i wylewna. Wszystko jednak tkwi w jej aktorstwie. Nie każdy mężczyzna potrafi nadążyć za jej zmiennymi nastrojami. Bawi się partnerami o nikłej inteligencji emocjonalnej, którzy nie potrafią rozgryźć jej prawdziwych myśli.

Jest kapryśna, wymagająca i impulsywna. Często mówi coś, czego później żałuje. Ma tendencję do dominowania w towarzystwie. W gronie kobiecym lubi wieść prym i czuć się najbardziej atrakcyjną. Kobieta Baran jest ponadto osobą rozrywkową i pełną entuzjazmu. Panie spod znaku Barana często mają problemy małżeńskie, które wynikają głównie z ich rozrzutności i chęci dominacji nad partnerem. Jednak kobiety spod znaku Barana nawet z wiekiem nie tracą blasku i są w dalszym ciągu pociągające i intrygujące.

Mężczyzna spod znaku Barana

Często bywa niepraktyczny – ulega wpływom chwili. W związku z Baranem żadna kobieta nie powinna się nudzić. Dostarczy on codziennie nowych wrażeń. Wchodząc w relacje z panem Baranem, nigdy nie wiadomo, jak związek z nim się zakończy. Ta niepewność jest jednak elementem, który przyciąga wiele kobiet, a zwłaszcza te lubiące ryzyko.

Mężczyzna urodzony pod tym znakiem "tryska" seksem. Mniej liczy się dla niego uczucie niż czysta cielesność. Nie potrafi dać siebie całego partnerce, gdy tymczasem oczekuje tego od niej. Jest bardzo zazdrosny i zaborczy. W opinii publicznej mężczyźni spod znaku Barana uchodzą za kobieciarzy.

Jakimi partnerami są osoby spod znaku Barana?