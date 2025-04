Lanie wosku, ustawianie butów w rządku, losowanie imion spod poduszki... Andrzejkowe wróżby to doskonała zabawa! Żebyś mogła jeszcze lepiej poznać swoją przyszłość, naucz się wróżenia z dłoni. Kto wie, może czeka cię wielka miłość, awans lub bogactwo?

Uścisk dłoni prawdę ci powie...



Podając rękę nowo poznanej osobie, masz kilka możliwości, aby zorientować się, kto to taki.

Ktoś podaje ci tylko końce palców? Uważaj! Ta osoba może nie być z tobą szczera.

Uważaj! Ta osoba może nie być z tobą szczera. Dłoń jest wilgotna? Masz do czynienia z człowiekiem nadwrażliwym.

Masz do czynienia z człowiekiem nadwrażliwym. Dłoń jest ciepła? To osoba szczera i serdeczna, ale porywcza.

To osoba szczera i serdeczna, ale porywcza. Dłoń zimna i sucha? Jej właściciel jest praktyczny, dokładny i skryty.

Linie na dłoni

Mapa dłoni składa się z:

linii głównych (życia, głowy, losu, serca),

pobocznych (np. Apolla czy Wenus) oraz z

oraz z różnych znaków, które mogą na nich występować. Na pierwszy rzut oka cała ta plątanina wydaje się dość skomplikowana, ale nie zrażaj się! Przy pomocy naszych mapek staniesz się prawdziwym ekspertem od chiromancji – czyli sztuki wróżenia z dłoni.

Wróżenie z dłoni - o tym pamiętaj!



Jeśli wyczytasz z ręki jakieś zagrożenie (np. problemy w pracy czy zawód miłosny), nie wpadaj w panikę. Takie znaki na dłoniach należy traktować jako ostrzeżenie – np. wziąć pod uwagę przed pierwszą randką.

Miłość i seks



Czy masz seksapil? Czy twój ukochany będzie zazdrośnikiem? Ile razy zostaniesz mamą? By poznać odpowiedź, przyjrzyj się liniom na dłoniach. Kryje się tam mnóstwo informacji na temat związków, uczuć człowieka i jego zmysłowości.

1. Linia serca

Zaczyna się pod małym palcem, kończy pod serdecznym lub nawet wskazującym:

krótka oznacza, że jej właściciel w miłości bywa obłudnikiem i zazdrośnikiem,

oznacza, że jej właściciel w miłości bywa obłudnikiem i zazdrośnikiem, długa – znamionuje lojalność i uczciwość,

– znamionuje lojalność i uczciwość, gruba wskazuje na dużą pobudliwość emocjonalną,

wskazuje na dużą pobudliwość emocjonalną, cienka świadczy o egoizmie,

świadczy o egoizmie, kiedy się rozwidla , osoba ta bardzo liczy się z uczuciami partnera,

, osoba ta bardzo liczy się z uczuciami partnera, odchodzące od niej rozgałęzienia są oznaką niewierności,

są oznaką niewierności, łańcuszkowa zdradza naturę flirciarza,

zdradza naturę flirciarza, przerywana lub przecinana małymi liniami – zwiastuje uczuciowe rozczarowania.

2. Linia życia

Okrąża wzgórek Wenus. Im rozleglejszy łuk, tym większa zmysłowość. Wyraźna oznacza brak zahamowań w seksie, a cienka – chwiejność emocjonalną. Rozgałęzienie na końcu wróży uciechy cielesne w wieku dojrzałym.

3. Linia losu

Mocno zarysowana występuje u osób lubiących dominować w związku. Przerywana w kilku miejscach oznacza huśtawkę szczęścia; urwana przy linii serca – dramaty miłosne.

4. Linie związków

To fałdki widoczne pod małym palcem po lekkim ugięciu dłoni. Nie u każdego występują. Ich duża ilość świadczy o skłonności do flirtów; jedna głęboka – pragnienie związania się z kimś na stałe.

5. Linia Apolla (Słońca)

Może występować w postaci krótkiej linii biegnącej od linii serca w kierunku serdecznego palca. Rozwidlenie na końcu wskazuje na zamiłowanie do flirtów i kokieterii.

6. Linia Wenus

Biegnie w poprzek pagórków na dłoni. Jeśli ją masz, oznacza to, że jesteś bardzo zmysłowa i namiętna.

7. Linie dzieci

Leżą na nadgarstku i świadczą o liczbie dzieci. Te mocniej zaznaczone wskazują na chłopców, słabiej widoczne – na dziewczynki.

8. Znaki na pagórku Wenus

Krzyżyk oznacza odwzajemnioną miłość, kratka – uczuciowe rozczarowania, a romb – udane małżeństwo.

9. Linia głowy

Biegnie poniżej linii serca. Nie zdradza żadnych tajemnic.

Kariera i zdrowie



Tego, ile dokładnie będziesz zarabiać lub kiedy złapiesz kolejny katar, nie dowiesz się z dłoni. Ale powie ci ona, jakich kłopotów zdrowotnych możesz się spodziewać albo czy są ci pisane np. awans i bogactwo.

Przy interpretowaniu poszczególnych linii szczególnie uważnie przyjrzyj się linii życia, znamionującej siły witalne. Baczną uwagę zwróć na znaki występujące na wzgórkach u podstawy palców, ponieważ wiele mówią one o naszym życiu zawodowym.

1. Linia życia

Zdrowie – wyraźna i nieprzerwana linia życia występuje u ludzi cieszących się dobrym zdrowiem. Długa (dochodzi prawie do nadgarstka) zwiastuje długie życie. Łańcuszki oznaczają choroby chroniczne.

Kariera – kiedy linia życia zaczyna się nad linią głowy, wróży to życie aktywne i pełne sukcesów. A rozgałęzienie do wzgórka Księżyca oznacza, że zmienisz pracę lub że czeka cię długa podróż.

2. Linia głowy

Kariera – głęboko zarysowana charakteryzuje ludzi z otwartym umysłem, którzy zwykle daleko zachodzą.

3. Linia serca

Zdrowie – gdy linia ta jest przerwana, wskazuje to na arytmię. Rozgałęzienia mogą świadczyć o niedoborze magnezu, a niewielkie wysepki – o problemach z krążeniem.

4. Linia losu

Kariera – linia długa i wyraźna wróży sukces w pracy. Gdy linia losu rozwidla się i dalej biegnie jako linia podwójna – zrealizujesz aż dwa ważne cele zawodowe.

5. Linia Merkurego

Zdrowie – linia głęboko wyżłobiona wskazuje na kłopoty z wątrobą, a przerwana – na powolne trawienie.

6. Linia Neptuna

Zdrowie – to linia alergii. Jeśli ją masz, możesz być uczulona np. na pyłki roślin czy na niektóre leki.

7. Bransoletki

Zdrowie – to linie leżące nad liniami dzieci. Im są wyraźniejsze, tym lepsze zdrowie. Proste wróżą łatwe porody, a z wypukłością w części środkowej – kłopoty z kręgosłupem.

8. Wzgórek Merkurego

Kariera – kratka na pagórku mówi o wzlotach i upadkach na polu zawodowym.

Wzgórek Apolla

Kariera – romb oznacza bogactwo i sławę.

Wzgórek Saturna

Kariera – kratka sygnalizuje predyspozycje do pracy na własny rachunek. Może założysz firmę?

Ważne wzgórki



To małe wypukłości we wnętrzu dłoni. Zauważysz je, gdy dłoń złożysz w „miseczkę”. Przyjrzyj się im, bo zdradzają nasz charakter. Im pagórek większy, tym bardziej dominujące cechy przypisane do tego obszaru.

1. Wzgórek Jowisza

Symbolizuje optymizm, radość życia, zamiłowanie do działań społecznych. Dobrze rozwinięty u osób ambitnych, pewnych siebie, dążących do sławy i władzy.

2. Wzgórek Saturna

Praktyczny stosunek do życia, aktywność, odpowiedzialność, zdolności matematyczne. Słabo rozwinięty u samotników i u osób lubiących spokój.

3. Wzgórek Apolla (Słońca)

Dusza artysty, wielka niezależność, wrażliwość, umiłowanie piękna. Wybujały oznacza lekkomyślność i zmysłowość.

4. Wzgórek Merkurego

Spostrzegawczość, zaradność. Dobrze rozwinięty sygnalizuje żyłkę do interesów; mało widoczny – spokojne, monotonne życie.

5. Wzgórek Marsa

Siła charakteru, odwaga, duma. Mała wypukłość wskazuje na nadmierną bojaźliwość. Wybujały oznacza żądzę posiadania.

6. Wzgórek Księżyca

Intuicja, skłonność do fantazjowania, łagodność, wrażliwość. Mocno uwypuklony u romantyków kochających poezję i muzykę.

7. Wzgórek Wenus

Zmysłowość, miłość, witalność. Mocno zaznaczony u osób wrażliwych na bodźce erotyczne. Mały oznacza nieczułość, oziębłość.

Co zdradza męska dłoń?



Męska dłoń zdradza więcej, niż myślisz. Wystarczy, że na nią spojrzysz, a mężczyzna niczego przed tobą nie ukryje...

Jeśli jego dłoń jest:

szeroka – to człowiek pracowity;

– to człowiek pracowity; smukła – stroni od pracy;

– stroni od pracy; pulchna – mało zaradny;

– mało zaradny; koścista – podejrzliwy.

Przyjrzyj się włoskom na jego dłoni:

drobne i delikatne – jest pogodny;

– jest pogodny; gęste i grube – wybuchowy;

– wybuchowy; są na palcach – duża zmysłowość.

Przetestuj też uścisk dłoni:

mocny – mężczyzna pewny siebie;

– mężczyzna pewny siebie; słaby – on jest nieśmiały.

Artykuł Anny Leo-Wiśniewskiej