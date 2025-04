Miłosne wróżby warto zrobić zwłaszcza podczas walentynek. Jeśli jeszcze jesteś singlem, a marzysz o szczęściu i wielkiej miłość, sprawdź, co cię czeka, kim będzie twój wybranek i czy kiedyś ci się oświadczy.

Sprawdź, kiedy staniesz na ślubnym kobiercu!

Jak przeprowadzić wróżbę?

Wyrocznia szczęścia i miłości to wróżba oparta na wiedzy starożytnych kapłanów. Do jej przeprowadzenia służy magiczny okrąg podzielony na 10 pól oraz zestaw 10 pytań. Oto jak przygotować się do wróżenia. Na kartce narysuj koło i średnicami podziel je na 9 części. Wpisz w nie kolejno, zaczynając od góry i idąc zgodnie ze wskazówkami zegara: gołębie, klucz, szkatułka, planeta, drzewo, waga , papirus, luneta, usta, a w sam środek koła pisz jabłko.

Oto pytania do wyroczni:

1. Czy poznam smak prawdziwej miłości?

2. Czy będę miała więcej pieniędzy?

3. Czy będzie mi dopisywało zdrowie?

4. Czy spełni się moje skryte marzenie?

5. Jaki będzie mój wybranek?

6. Czy moje małżeństwo będzie udane i trwałe?

7. Kiedy stanę na ślubnym kobiercu?

8. Jak będzie mi się układało w pracy?

9. Czy moje dziecko odniesie sukces w życiu?

10. Czy w mojej rodzinie zajdą jakieś ważne zmiany?

Uwaga! Każde z pytań możesz zadać tylko raz w miesiącu.

Co robić:

Najpierw wybierz pytanie, które chcesz zadać wyroczni.

Teraz pochyl się nad magicznym okręgiem, zamknij oczy i koncentrując się na wybranym pytaniu, zacznij wróżyć.

Możesz posłużyć się monetą. Unieś ją w dłoni nad okręgiem i rzuć pieniążek. Następnie sprawdź, na jaki symbol upadła moneta i odszukaj go w ramce z numerem swojego pytania.

Możesz też powróżyć sobie palcem. Zamknij oczy i wódź nim po okręgu. Gdy poczujesz, że któryś z symboli przyciąga cię bardziej niż inne, zatrzymaj na nim palec. Potem w ramce z numerem swojego pytania znajdź odpowiedź.

Poznaj odpowiedzi magicznej wyroczni na następnej stronie...

1. Czy poznam smak prawdziwej miłości?

Drzewo. Tak, ale nie stroń od męskiego towarzystwa. Przeciwnie – baw się grą w uwodzenie, kokietuj, flirtuj!

Usta. Na razie za bardzo pochłaniają cię inne sprawy, by ktoś mógł skraść ci serce. Rozejrzyj się w bliskim otoczeniu…

Papirus. Pod warunkiem, że będziesz ostrożna. Mężczyzna z obrączką na palcu to adorator nie dla ciebie!

Gołąbki. Wielka miłość pojawi się już niebawem, ale nie odrzucaj zaproszeń na spotkania w gronie przyjaciół.

Klucz. Choć zauroczysz niejednego mężczyznę, na prawdziwą miłość trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Luneta. Tak, ale nie daj po sobie od razu poznać, że straciłaś dla niego głowę.

Jabłko. Spotkasz kogoś interesującego, jednak połączą was tylko relacje przyjacielskie.

Waga. Poczujesz, że twoje serce drgnęło, jednak to jeszcze nie będzie to…

Planeta. Owszem, ale zweryfikuj choć odrobinę swoje wymagania. Ideałów naprawdę nie ma!

Szkatułka. Ktoś już czeka, aż wpadniesz w jego ramiona. Pilnuj tylko, by to uczucie zbyt szybko się nie wypaliło.

2. Czy będę miała więcej pieniędzy?

Drzewo. Możesz się spodziewać dopływu gotówki, ale będzie to raczej skromna sumka.

Usta. Twoje finanse będą stać na dotychczasowym poziomie. Na razie nie planuj więc żadnych większych inwestycji.

Papirus. Na pewno nie będziesz ich miała mniej niż dotychczas. Uważaj tylko na złodziei kieszonkowych!

Gołąbki. Podwyżka twoich dotychczasowych apanaży niewykluczona. Masz zatem szansę żyć bardziej dostatnio.

Klucz. W najbliższym czasie pieniądze raczej nie będą się ciebie trzymać. Na wszelki wypadek nie zaciągaj żadnych bankowych pożyczek, bo potem będzie trudno pospłacać długi.

Luneta. Teraz pojawi się finansowy zastój. Przez jakiś czas trzeba więc będzie trzymać się za kieszeń.

Jabłko. Możliwy spadek lub spora wygrana w grze losowej.

Waga. Kłopoty finansowe wkrótce się skończą, ale dokładnie planuj domowy budżet i bądź skrupulatna w rachunkach!

Planeta. Już niebawem pojawi się kilka okazji na dodatkowy zarobek, dzięki temu uda ci się poprawić sytuację materialną.

Szkatułka. Szansa na większą gotówkę jest całkiem realna. Na razie jednak nie przesadzaj z wydatkami. Idąc na zakupy, bierz lepiej gotówkę, nie kartę kredytową.

3. Czy będzie mi dopisywało zdrowie?

Drzewo. Ogólnie będziesz cieszyć się dobrym samopoczuciem, ale… nie przesadzaj z odchudzaniem. Ważne, by dieta była urozmaicona.

Usta. W ciągu najbliższych miesięcy kilka razy odwiedzisz internistę. Ale jeśli chodzi o kondycję psychiczną, będziesz w wyśmienitej formie.

Papirus. Niewykluczona drobna infekcja. Warto też wybrać się do dentysty, by zapobiec kłopotom z próchnicą czy parodontozą.

Gołąbki. Jeżeli tylko znajdziesz czas na gimnastykę, dobra kondycja gwarantowana!

Klucz. Zmęczenie może powodować okresy gorszego samopoczucia, dlatego staraj się dużo odpoczywać.

Luneta. Weź pod lupę swoją dietę, bo jeśli przybędzie ci parę kilogramów, mogą pojawić się bóle kręgosłupa.

Jabłko. Dobrą formę fizyczną i psychiczną pomoże ci utrzymać kontakt z naturą. Funduj sobie codzienne półgodzinne spacery, organizuj rodzinne wypady do lasu, na wieś…

Waga. Żadne dolegliwości nie będą ci specjalnie dokuczać.

Planeta. Jeżeli palisz, ogranicz papierosy. I przesypiaj przynajmniej siedem godzin na dobę.

Szkatułka. Mogą się odezwać niektóre stare dolegliwości. Na wszelki wypadek zrób okresowe badania kontrolne, np. cytologię.

4. Czy spełni się moje skryte marzenie?

Drzewo. Jeśli nie zniechęcą cię drobne niepowodzenia, dopniesz swego!

Usta. Jeszcze nie teraz. Na razie ciesz się pięknymi wspomnieniami.

Papirus. Ono już się realizuje, choć może jeszcze tego nie dostrzegasz.

Gołąbki. Tak, pod jednym warunkiem – pilnuj, by poprzeczka nie była ustawiona zbyt wysoko.

Klucz. To nie stanie się tak szybko, jak myślisz, ale nie rezygnuj z marzeń. Niejedno możesz jeszcze w swoim życiu poprawić, zmienić czy ulepszyć.

Luneta. Ta wspaniała chwila, na którą czekasz, jest coraz bliżej. Doceniaj nawet małe sukcesy – one zwiastują spełnienie twoich pragnień.

Jabłko. To zależy w dużym stopniu od twojego nastawienia i wytrwałości. By marzenie się spełniło, codziennie powtarzaj sobie: „Będzie dobrze”, „Uda mi się!”. Pamiętaj, wiara góry przenosi!

Waga. Tak, choć nie zaszkodziłoby trochę dopomóc losowi. Może powinnaś zweryfikować nieco swoje plany na najbliższą przyszłość i zacząć działać.

Planeta. Musisz wykazać się cierpliwością, bo potrzeba czasu, by twoje pragnienie się ziściło.

Szkatułka. Często wyobrażaj sobie, że już zdobyłaś to, o czym marzysz. Ciesz się też tym, co już masz. Pamiętaj, że fortuna najbardziej sprzyja szczęśliwym.

5. Jaki będzie mój wybranek?

Drzewo. Przystojny, bogaty, ale też lubiący dominować. Będzie chciał, by świat kręcił się wokół niego. Pamiętaj: twoje oczekiwania i potrzeby są tak samo ważne!

Usta. Zwiążesz się z człowiekiem cichym, spokojnym, łagodnym, który nie lubi być na pierwszym planie. Będziesz mogła na nim naprawdę polegać.

Papirus. To sympatycznie rozkojarzony marzyciel. Powinnaś go trochę zdyscyplinować, bo inaczej cały dom będzie wyłącznie na twojej głowie.

Gołąbki. Jest ci pisany mężczyzna niezwykle ambitny. Taki, który potrafi ciężko pracować, by odnieść sukces. Przygotuj się zatem, że nie będzie miał zbyt wiele czasu na życie rodzinne.

Klucz. Ukochany będzie łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi. U jego boku z pewnością nie będziesz narzekać na nudę.

Luneta. To człowiek skromny, miły, a przy tym altruista. Potrzeby innych zawsze są u niego na pierwszym miejscu. W sypialni ceni romantyczne klimaty.

Jabłko. Twój wybranek będzie wolał się bawić, niż ciężko pracować. Za to odnajdziesz w nim pełnego werwy kochanka.

Waga. Uważaj, to mężczyzna dynamiczny, śmiały, o niespożytej energii, który równie łatwo kipi pomysłami, co… gniewem.

Planeta. On nie będzie może zabójczo przystojny, ale za to czuły i mądry.

Szkatułka. Ukochany będzie człowiekiem uległym, łatwo zmieniającym zdanie. Owiniesz go sobie wokół palca!

6. Czy moje małżeństwo będzie udane i trwałe?

Drzewo. Tak, ale na początku wspólnej drogi postarajcie się ograniczyć wpływ rodziców na wasze życie.

Usta. Drobny kryzys może się pojawić, gdy wasza rodzina się powiększy. Nie panikujcie jednak, dzieci szybko rosną!

Papirus. Dmuchaj i chuchaj na wasz związek, bo niewykluczone, że na horyzoncie pojawi się rywalka…

Gołąbki. Będziecie szczęśliwi jak dwa gołąbki. Nie możecie tylko zapominać o czułych słowach i serdecznych gestach.

Klucz. By miłość kwitła, drażliwych kwestii nigdy nie odkładajcie na później. Pamiętajcie, milczenie tylko powiększa problemy.

Luneta. Tak, jednak walcz z zazdrością. Wszak miłość opiera się na zaufaniu.

Jabłko. Jeśli tylko potraficie razem się śmiać i bawić, wasze uczucia zawsze pozostaną świeże. Nie będziesz żyć z mężczyzną wiecznie zasłoniętym gazetą.

Waga. Będzie trochę cichych dni, ale w którym małżeństwie ich nie ma?

Planeta. W cudownej harmonii dożyjecie razem późnej starości. Tylko nie wypominaj stale partnerowi jego wad. Nikt nie jest ideałem.

Szkatułka. Pod warunkiem, że znajdziecie dość czasu na bycie razem. Może uda się wygospodarować choć pół godziny dziennie na wspólną rozmowę?

7. Kiedy stanę na ślubnym kobiercu?

Drzewo. On będzie się wymigiwał od zobowiązań, ale w końcu postawisz na swoim. Zatem powoli możesz się już rozglądać za suknią ślubną.

Usta. Nieprędko. Nie trać jednak nadziei. Ukochany potrzebuje po prostu trochę więcej czasu, by zdecydować się na taki poważny krok.

Papirus. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce na twoim palcu zabłyśnie złota obrączka. Jednak nie staraj się niczego na siłę przyspieszać.

Gołąbki. Ukochany na razie nie spieszy się do małżeństwa. Spróbuj delikatnie z nim o tym porozmawiać i rozwiać jego obawy.

Klucz. To się stanie szybciej, niż myślisz. Będziesz szczęśliwą panną młodą!

Luneta. Czeka cię miła niespodzianka. Partner wkrótce ci się oświadczy i zaczniecie ustalać datę waszego ślubu.

Jabłko. Tak, ale na pewno jeszcze nie w tym roku. Postaraj się więc nie panikować i… ciesz się szczęśliwym narzeczeństwem.

Waga. Może już wkrótce, pod warunkiem że się nie wycofasz. Nie jesteś bowiem tak do końca pewna, czy to ten, na którego czekasz…

Planeta. Choć na razie nic na to nie wskazuje, małżeństwo jest bardzo blisko. Bądź cierpliwa.

Szkatułka. Jeśli naprawdę czujesz się gotowa, by założyć rodzinę – nie będziesz musiała długo na to czekać.

8. Jak będzie mi się układało w pracy?

Drzewo. Nieźle, ale nie bój się nowych wyzwań.

Usta. Jeśli szukasz dla siebie pewniejszej ścieżki kariery, rozważ możliwość założenia własnej firmy. Wiatry są pomyślne!

Papirus. Możliwe konflikty. Postaraj się zadbać o lepsze relacje z zespołem. W przyjaznej atmosferze łatwiej się pracuje.

Gołąbki. Czeka cię sporo dodatkowych obowiązków, ale dzięki nim umocnisz swoją pozycję, a może nawet zyskasz szanse na awans i podwyżkę.

Klucz. Twoje akcje w pracy zdecydowanie pójdą w górę, choć musisz mocno napiąć muskuły, by utrzymać ten pozytywny trend.

Luneta. Pojawi się szansa na zdobycie wymarzonego stanowiska. Nie trać jednak czasu na plotki. Skoncentruj się na obowiązkach.

Jabłko. Będziesz pracować z zapałem, ale nie podejmuj się na siłę kolejnych zadań. Lepiej zrobić mniej, ale dokładnie.

Waga. Trzymaj rękę na pulsie. Pogłoski o redukcji etatów traktuj poważnie. Być może trzeba będzie rozejrzeć się za nową pracą.

Planeta. Możesz się spodziewać podwyżki lub zagranicznej podróży.

Szkatułka. Jak na razie o swoje zawodowe plany możesz być zupełnie spokojna. Jednak najbliższe tygodnie, a może i miesiące będą pracowite.

9. Czy moje dziecko odniesie sukces w życiu?

Drzewo. I to niejeden! Ale pamiętaj, że najważniejsze, by było zadowolone z tego, co robi i… z samego siebie.

Usta. Aby tak się stało, wspieraj je zawsze w jego staraniach, dodawaj wiary w siebie i otuchy.

Papirus. Ma szansę zdobyć wszystko, o czym zamarzy. Kibicuj mu wytrwale, ale nie zawyżaj wymagań.

Gołąbki. Zawsze będzie z łatwością zjednywać sobie ludzi i cieszyć się sympatią otoczenia. A to już niemało!

Klucz. Najważniejsze, by odkryło dziedzinę, w której może być najlepsze. I właśnie tam ulokowało swoje aspiracje.

Luneta. Owszem, ale obserwuj je uważnie, by rozpoznać jego uzdolnienia. I pomagaj mu je rozwijać, np. podsuwaj ciekawe książki.

Jabłko. Tak, ale pamiętaj, że na każdy sukces trzeba zapracować. Ucz dziecko pilności, systematyczności i poważnego traktowania obowiązków.

Waga. Pod warunkiem, że nie będzie sobie stawiało wielu wyzwań naraz. Lepiej niech skupi się na tym, na czym najbardziej mu zależy.

Planeta. Czeka je sława, bogactwo i szczęśliwe życie rodzinne. Twoje dziecko jest naprawdę w czepku urodzone!

Szkatułka. Jeśli tylko nie będziesz oczekiwać, że zrealizuje twoje własne ambicje, wyrośnie na szczęśliwego człowieka.

10. Czy w mojej rodzinie zajdą jakieś ważne zmiany?

Drzewo. Wygląda na to, że zostaniesz mamą, ciocią albo babcią.

Usta. Na razie nie spodziewaj się żadnych większych zawirowań. Twoje życie rodzinne będzie płynąć spokojnie.

Papirus. Tak, i to na lepsze. Skończą się wreszcie rodzinne niesnaski i w domu zapanuje cudowna harmonia.

Gołąbki. Komuś z domowników przybędą dodatkowe obowiązki. Trzeba będzie więc inaczej gospodarować czasem.

Klucz. W rodzinie szykuje się huczne wesele. Niewykluczone, że zostaniesz druhną albo teściową.

Luneta. Bardziej otworzysz się na kontakty z ludźmi, więc twój dom stale będzie pełen mile widzianych gości.

Jabłko. Ktoś bliski powróci z emigracji, co spowoduje w rodzinie małe zamieszanie. Niewykluczona przeprowadzka.

Waga. Ubędzie ci trochę obowiązków, przestaniesz się stale spieszyć i nareszcie odkryjesz, że nie ma to jak ciepło domowego ogniska.

Planeta. Na pewien czas poświęcisz się całkowicie nowym zadaniom. Ale nie stresuj się, wyjdzie ci to tylko na dobre.

Szkatułka. Całkowicie pochłoną cię myśli o domu. Będziesz urządzać, meblować, dekorować i wszystko to ze wspaniałym rezultatem.

