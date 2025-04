We wróżby na nowy rok można wierzyć lub nie, ale faktem jest, że różne przesądy towarzyszą nam na co dzień. W ostatni dzień roku robimy podsumowania, zastanawiamy się, jakie będzie następne 12 miesięcy. Co można wyczytać z przesądów?

Oto znane przesądy i wróżby na nowy rok. Wróżby sylwestrowe to nie to samo co przesądy noworoczne. Te pierwsze dotyczą tego, co robisz w ostatni dzień roku, a co ma rzutować na cały kolejny rok. Przesądy noworoczne to np. zakaz spania do południa w Nowy Rok (oczywiście po to, by tryskać energią przez 12 miesięcy).

Wróżby sylwestrowe

Aby dowiedzieć się, co czeka cię w nadchodzącym roku, możesz to sobie w łatwy sposób wywróżyć. Na przykład z bąbelków szampana czy ze świec.

Wróżba z bąbelków szampana

O północy, kiedy wzniesiesz swój kieliszek na znak toastu, dobrze przypatrz się bąbelkom szampana.

Duże, nieregularne i chaotycznie szalejące w kieliszku pęcherzyki zwiastują wiele przemian, romansów i wypadków w życiu.

Drobne bąbelki, które unoszą się równymi łańcuszkami, wróżą stabilność i równowagę w życiu rodzinnym oraz zdrowie.

Jeśli natomiast bąbelkowe łańcuszki się krzyżują to znak, że mogą się pojawić problemy finansowe, jeśli będziesz zbyt rozrzutna. Powinnaś także zadbać o zdrowie.

Wróżba sylwestrowa ze świec

W sylwestrową noc możesz również sprawdzić, które miesiące w nowym roku okażą się pomyślne. W tym celu na podłodze ustaw w dużym kręgu 12 cienkich zapalonych świec, z których każda symbolizuje jeden miesiąc.

Ustal początek kręgu oznaczający styczeń oraz jego koniec (grudzień). Następnie kolejno przeskakuj nad poszczególnymi świecami i obserwuj, co dzieje się z płomieniem:

jeśli zgaśnie, a świeca się przewróci, to znaczy, że w danym miesiącu los nie będzie ci sprzyjał,

jeżeli świeca tylko się przewróci, a płomień nie zgaśnie lub na odwrót, określony miesiąc będzie neutralny,

nietknięta świeca z palącym się płomieniem oznacza szczęście i pomyślność w danym miesiącu.

Wróżby na nowy rok - przesądy

W ostatnich dniach roku przygotuj czerwoną kartkę, na której spiszesz w punktach wszystkie niezałatwione sprawy. Czym prędzej spłać długi, zakończ zaległe sprawy, a zanim wybije północ w sylwestra, spal ją. Ogień symbolicznie zakończy dawne problemy.

Nie sprzątaj w sylwestra. Porządki na imprezę sylwestrową czy nawet... sylwestra w domu, zrób najpóźniej 30 grudnia. W przeciwnym razie, wymieciesz z domu szczęście. W dodatku wg wróżby na nowy rok oznacza to, że przez 12 miesięcy nie uwolnisz się od tego obowiązku.

Zadbaj o to, by w domu nie brakowało wody, jedzenia ani pieniędzy. Pamiętaj: w domu powinna być gotówka, nie karta płatnicza... O tym, że pieniądze należy mieć ze sobą także podczas wigilijnej wieczerzy, mówią również przesądy wigilijne.

Nakręć wszystkie zegary tuż po północy. Przesądy sylwestrowe mówią, że powinna zrobić to najstarsza osoba w domu. W czasie nakręcania zegarów, obowiązkowo należy otworzyć okno lub drzwi, przez które mają wylecieć stare kłopoty.

Nowa bielizna na sylwestra, najlepiej z metką. Właśnie taką powinnaś założyć w ten dzień, by mieć w nadchodzącym roku powodzenie w miłości.

Jeśli jesteś singielką, dobrze nasłuchuj wypowiadanych wokół imion. Właśnie pierwsze, jakie usłyszysz, ujawni przyszłego partnera.

Gdy zegar wybije północ, natychmiast otwórz drzwi wejściowe. Po to, by wypędzić stary rok, a wraz z nim dotychczasowe problemy i zaprosić nowy.

W sylwestrową noc, spójrz w niebo. Jeśli dobrze widoczne będą gwiazdy, oznacza to pomyślny rok.

Aby zapewnić sobie powodzenie, przed wyjściem na zabawę sylwestrową, wrzuć do buta kilka ziarenek maku.

We wróżby noworoczne możesz wierzyć lub nie, lecz z pewnością nie zaszkodzi wziąć ich pod uwagę 31 grudnia. Może to być dobry pomysł na urozmaicenie imprezy sylwestrowej.

Artykuł postał na podstawie tekstu Ilony Tyczyńskiej. Pierwotnie został opublikowany 17.12.2009.

