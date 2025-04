Większość starych wigilijnych zwyczajów odeszła już w zapomnienie. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie krótką ściągę z listą magicznych wierzeń. Przeczytaj ją koniecznie w dniu poprzedzającym Boże Narodzenie. I ty spróbuj ustroić choinkę jabłkami czy włożyć kilka rybich łusek do portfela. Może dzięki nim twoje marzenia wkrótce się spełnią?

Jabłka przynoszą zdrowie

Przystrój więc nimi świąteczne drzewko. Będą chroniły ciebie i bliskich przed chorobami, a także przydadzą niezwykłego blasku twojej urodzie. Jeśli zaś marzysz o powiększeniu rodziny, to na świerkowych gałązkach zawieś owinięte w złotko lub sreberko orzechy.

Jemioła cementuje rodzinę

Ta roślina od wieków cieszy się wyjątkową sławą: zawieszona u sufitu wprowadza do rodziny nastrój radości i pogody, przyciąga osoby miłe, a chroni przed nieszczerymi. Przynieś więc do domu jemiołę i... pocałuj się pod nią z partnerem. Moc tego pocałunku sprawi, że w waszym związku zapanuje atmosfera prawdziwego zrozumienia i serdeczności. Rodzinne więzy możesz zacieśnić jeszcze w inny sposób. Po wigilijnej kolacji zbierz ze stołu wszystkie łyżki (co do jednej), zwiąż je bardzo starannie i zostaw na noc nie umyte. Dzięki temu twoja rodzina zawsze będzie trzymać się razem, a wszelkie spory i kłótnie odejdą w zapomnienie na długie lata.

Jaka Wigilia, taki cały rok

W Wigilię wstań wcześnie – w przyszłym roku ani razu nie zaśpisz. Nie bierz się do żadnych napraw (np. szycia), bo wszystko będzie ci się w domu psuć. Nikomu też niczego nie pożyczaj – później stale by ci czegoś brakowało.

Łuski karpia gwarantują bogactwo

Dlatego po sprawieniu ryby za nic w świecie nie wyrzucaj łusek. Chociaż kilka schowaj głęboko do portfela. Nie tylko będą przyciągały do ciebie pieniądze, ale też strzegły przed kradzieżą. By jeszcze bardziej dopomóc losowi, przed poranną kąpielą wrzuć do wody w wannie monetę lub jakiś złoty drobiazg (np. pierścionek). A pod obrus, którym nakrywasz stół do wigilijnej wieczerzy, włóż trochę sianka. Jeśli do tego liczba biesiadników przy stole będzie parzysta – pomyślność w finansach gwarantowana!

Mężczyzna zapewnia pomyślność

Pod warunkiem, że w Wigilię przekroczy on próg twojego domu jako pierwszy gość. Wtedy szczęście na pewno cię nie opuści aż do następnej Wigilii. Kobietę na wszelki wypadek wpuść na kolację jako drugą, bo mogłaby wnieść do domu chorobę i troski.

Co w miłości

Na koniec wigilijnej wieczerzy zjedz jabłko i policz pestki. Parzysta ich liczba oznacza, że spotkasz wielką miłość. Więcej niż sześć – ukochany ci się oświadczy lub nawet pobierzecie się w najbliższym roku. Wyciągnij spod obrusa źdźbło siana i zobacz, jaki ma kolor. Zielone źdźbło oznacza szybki ślub, żółte – w najbliższym roku jeszcze nie będzie wesela, kolor szary sugeruje ryzyko staropanieństwa.

Anna Leo-Wiśniewska