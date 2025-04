Do wróżby z karteczek na andrzejki potrzebne są hasła. Mogą to być teksty z przymrużeniem oka lub śmiertelnie poważne przepowiednie. My wybieramy to pierwsze! Dzięki temu wróżyć możemy całą rodziną - z dziećmi!

Nie masz czasu, by samodzielnie wymyślić hasła? Sprawdź nasze propozycje. Na tegorocznych andrzejkach nie będzie nudno, wystarczy tylko kilka chwil na wybranie tych haseł, które najbardziej ci się spodobały!

Wróżba z karteczek

Na czym polega wróżba, jeżeli mamy już wypisane na kolorowych rulonikach gotowe hasła? Karteczki wrzucamy do naczynia bądź pudełka, z którego można będzie je losować. Wylosowana karteczka to wróżba lub przepowiednia.

Ruloniki (najlepsze są te z papieru do pieczenia) możemy także włożyć do kruchych ciasteczek. Jak je przygotować? To bardzo proste!

Przepis na ciasteczka na andrzejki

Z podanych składników zagnieć ciasto:

2 szklanki mąki pszennej,

pół kostki margaryny (lub masła),

50 g cukru pudru,

łyżeczka soli,

5 łyżek zimnego mleka (lub wody).

Hasła do karteczek