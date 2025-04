Rodzajów wróżb andrzejkowych jest naprawdę mnóstwo. Noc z 29 na 30 listopada, czyli wigilia świętego Andrzeja, ma magiczną moc. Wtedy wróżymy, aby poznać imię przyszłego partnera, poznać przyszłość lub wywróżyć sobie bogactwo. Spędź andrzejki na poznawaniu przyszłości i przetestuj nasze propozycje na andrzejkowe wróżby i zabawy.

Jak wróżyć z owoców w andrzejki? Zasada jest prosta. Owoce wystawiamy na tacy lub wkładamy do jakiegoś głębokiego pojemnika. Może to być np. jabłko, gruszka, śliwka, pomarańcza, mandarynka. Zależnie od fantazji i naszej kreatywności mogą to też być egzotyczne owoce typu kaki.

Drugiej osobie zawiązujemy oczy lub przykrywamy pojemnik tak, by można było do niego włożyć tylko rękę, nie widząc zawartości. W zależności do tego, który owoc zostanie wybrany, taka będzie wróżba. Można też tylko powiedzieć, np. „Wybieram owoc z prawej”, „Wybieram trzeci owoc z lewej”, po to, by nie rozpoznać owocu po samym kształcie.

Znaczenie owoców:

jabłko - szczęśliwe pożycie,

- szczęśliwe pożycie, śliwka – co najmniej przez rok nie znajdziesz partnera,

– co najmniej przez rok nie znajdziesz partnera, cytryna – liczne kryzysy w związku,

– liczne kryzysy w związku, pomarańcza - wróży rychłe znalezienie wyjątkowej miłości,

- wróży rychłe znalezienie wyjątkowej miłości, gruszka – znakomitą płodność i szybkie powiększenie rodziny,

– znakomitą płodność i szybkie powiększenie rodziny, mandarynka – nie ustatkujesz się w najbliższym czasie.

W andrzejkowy wieczór można też wróżyć z obierek jabłek lub ziemniaków. Jabłko symbolizuje szczęśliwą i odwzajemnioną miłość. Natomiast ziemniak może być symbolem spokojnego długiego życia. Ta osoba, która potrafi obrać skórkę w jak najdłuższą i nieprzerwaną serpentynę, ta będzie miała albo szczęście w miłości i/albo spokojne, długie życie. Potem obierki można rzucić za siebie. Jeśli ich kształt będzie przypominał jakąś literę – będzie to pierwsza litera imienia ukochanej osoby.

Podczas andrzejkowych wróżb popularne jest także wróżenie imienia przyszłego partnera lub osoby, która jest w nas zadurzona. Wspomniane już rzucanie za siebie obierek jabłek to tylko jedna z nich. Można także wróżyć z... igieł i listków.

Na czym polega wróżenie z igieł i listków? Sosnowe igły (ewentualnie z jakiegoś innego "iglaka") i dowolne listki rzuca się na wodę. Igły zwyczajowo mogą symbolizować mężczyzn, kawalerów, chłopców; listki – kobiety, panny, dziewczęta. Jeśli igła z listkiem się zetkną, to znaczy, że dana para się zejdzie lub stworzy związek.

Można także wróżyć z dłoni: odpowiednie linie i załamania na ich wewnętrznej części powiedzą więcej o twojej długości życia (to linia biegnąca od palca wskazującego do nadgarstka), liczbie związków, które stworzysz (linie na boku dłoni, pod małym palcem), a także sile wrażliwości emocjonalnej (długość linii od małego do wskazującego palca).

fot. Rodzaje wróżb andrzejkowych/Adobe Stock, Goffkein

Wróżenie z wody to prawdziwa gratka dla uczestników zabawy andrzejkowej. Można wywróżyć sobie naprawdę ciekawe rzeczy. Przykładowo, jeśli przez prawe ramię wyrzucisz za siebie monetę w stronę miski z wodą, a pieniążek wpadnie do środka, to bardzo dobra wróżba o nadchodzącej miłości lub szczęściu.

Inna wróżba wykorzystuje świeczki (najlepiej w rodzaju tea-light) umieszczone na tekturce lub na czymś bardzo lekkim, które puszcza się na wodę. To inna wersja wróżenia z igieł i listków. Bardziej atrakcyjna, bo można to robić w zaciemnionym pomieszczeniu, które oświetli blask świec lub na świeżym powietrzu, np. nad brzegiem jakiegoś oczka wodnego.

Jeśli dwie puszczone na wodę świeczki zetkną się ze sobą, wróży to wielką spełnioną miłość lub rychły ślub. Zdeterminowane panny lub kawalerowie często dmuchają na wodę, żeby przyspieszyć połączenie. Ale uwaga! Jeśli przypadkowo ogień świecy zostanie zgaszony, to bardzo zły omen!

fot. Rodzaje wróżb andrzejkowych/Adobe Stock, vchalup

Wróżenie z kształtów kojarzy się przede wszystkim z przelewaniem wosku przez dziurkę od klucza, a następnie wyczytywanie znaczenia uzyskanego kształtu lub cienia, który rzuca. Jednak możesz wykonać podobną wróżbę, wykorzystując kartkę i atrament.

Na kartkę papieru lub kawałek materiału/ściereczki należy puścić kilka obfitych kropel dowolnej plamiącej substancji. Może to być np. atrament, farba, sok z buraka itp. Następnie składamy kartkę lub tkaninę na pół. Kształt, który powstanie możemy zinterpretować.

Często powtarzające się znaczenia plam i kleksów:

Człowiek – poznasz kogoś wyjątkowego, może to być miłość na całe życie;

– poznasz kogoś wyjątkowego, może to być miłość na całe życie; Roślina – uważaj, bo ktoś ci bliski, może cię zdradzić lub oszukać;

– uważaj, bo ktoś ci bliski, może cię zdradzić lub oszukać; Ptak – nie spotkasz w tym roku tej jedynej, wyjątkowej osoby, o której marzysz;

– nie spotkasz w tym roku tej jedynej, wyjątkowej osoby, o której marzysz; Dłoń – przyjaciele pomogą ci w biedzie, na nich zawsze możesz liczyć;

– przyjaciele pomogą ci w biedzie, na nich zawsze możesz liczyć; Zamek – oddalisz się od bliskich;

– oddalisz się od bliskich; Pojazd – nie będziesz sobie radzić z życiowymi problemami;

– nie będziesz sobie radzić z życiowymi problemami; Łódź – zbyt lekki stosunek do życia ściągnie na ciebie kłopoty.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.11.2018.

