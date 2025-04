Poznaj najbardziej znane wróżby na małżeństwo i dowiedz się, czy jest ci pisany ślub. Sprawdź, kiedy wyjdziesz za mąż. Róża, karty i lustro to wróżby, dzięki którym dowiesz się, czy ślub cię czeka w ciągu roku czy dużo później i czy będziesz musiała pokonać jakieś przeszkody zanim twój ukochany ci się oświadczy.

Czerwona róża

Wróżba ta jest bardzo prosta, wymaga tylko cierpliwości i może być wykonana tylko w określonym czasie. Zerwij róże wczesnym rankiem, najlepiej świtem w dzień czerwcowy, który nastąpi po 23 dniu miesiąca. Następnie pąk czerwonej róży włóż do koperty i zaklej ją. Kopertę włóż pod poduszkę przed snem. Jeżeli tej nocy przyśni ci się ołtarz, welon, dziecko, bądź cokolwiek innego, co zwykle kojarzy się z rodziną i małżeństwem, to znaczy, że w przeciągu roku staniesz się szczęśliwą żoną.

Karty

Ta wróżba również jest prosta, nie będziesz potrzebowała do jej wykonania żadnej pomocy. Wystarczy, że zaopatrzysz się w dobrą i nieoznaczoną talię kart. Usiądź w pokoju, w którym będzie paliła się albo tylko lampka, albo świeczka. Następnie wycisz się, a potem wybierz jedną spośród 52 kart w talii. Jeżeli padnie na kier, to znak, że już niedługo staniesz na ślubnym kobiercu. Jeśli karo – ślub będzie wkrótce. Pik lub trefl – będziesz musiała pokonać drobne przeszkody, ale w końcu uda Ci się poznać swoją drugą połowę i będziesz z nim szczęśliwa.

Lustro

Weź ze sobą lustro nad rzekę w noc wigilijną. Ustaw je tak, byś widziała odbicie Księżyca oraz wodny-Księżyc. Zasłoń oczy chusteczką i zacznij liczyć Księżyce w lustrze. Jeżeli zobaczysz dwa, to znak, że będziesz jeszcze musiała poczekać na swą suknię ślubną i welon. Jeśli więcej – już możesz zacząć przygotowywać się do ceremonii.

Robiąc wróżby trzeba jednak pamiętać, że wskazują one tylko to, co może się zdarzyć. Zawsze istnieje mała szansa, że los się odmieni, że my zmienimy bieg rzeczy. W dużej mierze więc tak naprawdę to, co Was czeka, zależeć będzie właśnie od Was.

