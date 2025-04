Wiosna w czasach pogańskich uchodziła za faktyczny początek roku. Na wsiach czasami nadal się tak uważa. Wierzenia te wynikały z obserwacji natury i przyrody. Wiosna to pora roku, kiedy wszystko budzi się do życia, zwierzęta i rośliny. W niepamięć odchodzą zimowe wieczory, pełne lęku, nadchodzi okres nadziei i radości.

Jare Święto

21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ludzie obchodzili tzw. Jare Święto, zwane także Świętem Jaryły albo Jarymi Godami. Wiązało się ono ze starodawnymi pogańskimi obrzędami, które miały przegonić zimę, by ustąpiła ona miejsca wiośnie. Ludzie zbierali się i razem dokonywali wielu magicznych rytuałów, które, jak wierzyli, przegnają zimową królową na wiele miesięcy. Zima kojarzyła się ze śmiercią i głodem, więc jej odejście zawsze było przyjmowane z ulgą.

Wiele ze starych obrzędów przetrwało do dziś. Nawet jeśli tylko na papierze lub w opowieściach. Z pewnością jednak każdy z nas w szkole czy przedszkolu słyszał o topieniu Marzanny - symbolicznym zabijaniu zimy. Bardzo ważnym rytuałem było także malowanie jajek, gdyż zgodnie z wierzeniami ludowymi wnosiły one do domu radość i spokój, a także, może przede wszystkim, zapewniało urodzaj na cały następny rok.

Święto Jaryły było świętem powiązanym z oddawaniem czci Matce Ziemi. Jednak podsumowując, można powiedzieć, że było to po prostu święto ku czci wiosny. Wszystkie obrządki magiczne, jakie tego dnia odprawiano wspólnie czy samodzielnie w domach miały odegnać złą zimę.

Wróżba Bociana

Wiosna jednak wiązała się także z wieloma innymi wróżbami i przesądami, nie tylko jajkami i Marzanną. Jedną z najbardziej znanych była wróżba dotycząca bociana.

Jeżeli pierwszy ujrzany na wiosnę bocian siedział w swoim gnieździe - był to znak, że w całym roku towarzyszyć nam będzie nuda i rozleniwienie, a na dodatek może nas prześladować pech, który utrudni nam realizację planów.

Jeżeli pierwszy ujrzany bocian był w locie - była to bardzo dobra wróżba; zwiastowało to rok wprawdzie pracowity, ale za to dobry i korzystny; osoba taka mogła spodziewać się realizacji wielu ze swoich zamierzeń.

Jeżeli pierwszy ujrzany bocian czyścił sobie pióra - to był to bardzo zły omen.

Jeżeli pierwszy ujrzany bocian krążył nad naszym domem - był to znak narodzin, powiększenia rodziny.

Usłyszeć klekot bociana - to także niestety niekorzystna wróżba, zwiastująca wiele nieporozumień w rodzinie.

Wróżba kukułki

Innym szczęśliwym ptakiem mogła dla wielu okazać się kukułka. Wierzono bowiem, że jej śpiew korzystnie wpływa na majątek. Jeżeli więc usłyszało się gdzieś śpiewającą kukułkę, należało natychmiast sięgnąć po portfel albo saszetkę z pieniędzmi. Ptak ten miał sprawić, że przez cały rok będzie nam sprzyjało szczęście w interesach i sprawach materialnych. Z pewnością więc niejedna osoba pragnęła zobaczyć i usłyszeć tego ptaka. Bo nawet jeśli pieniądze szczęścia nie dają, to jednak... nikt nie narzeka, gdy ma ich sporo.

Porządki na wiosnę

Wielu z nas z pewnością wita wiosnę wielkimi porządkami. Jest to zrozumiałe. Piękna pogoda aż sama zaprasza do tego. Jednak zapewne nie wszyscy wiedzą, że prawdziwe wiosenne porządki to nie tylko mycie okien, odkurzanie i trzepanie dywanów. To coś znacznie głębszego. Zgodnie z wierzeniami narodziny natury powinno przywitać się pożegnaniem ze wszystkim, co przypomina o rozpadzie i śmierci, tj. zimie. Dlatego na wiosnę z domu powinny zniknąć wszystkie uschnięte kwiaty, zniszczone przedmioty, a nawet wycieraczka. W każdej z tych rzeczy kryje się rozkład, zła energia, która nie pozwoli nam w pełni korzystać z daru natury, jakim jest wiosenne słońce, ciepło i nadzieja.

Dbając o siebie i swoje samopoczucie, powinniśmy więc zadbać także o swoje mieszkanie, o to, co jest wokół nas. Jeśli wypróbujecie ten sposób, na pewno szybko się przekonacie, ile prawdy ze sobą niesie.