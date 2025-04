2) Papieżyca (zwana także Kapłanką)

Podstawowe cechy: wiedza, prawa jakimi kieruje się wszechświat, ukrywane emocje, intuicja, rola jaką odgrywa się w społeczeństwie, mądrość, kobiecość, otwartość, sytuacja do rozwiązania za pomocą intuicji, praca zarobkowa. Jako karta odwrócona: zwłoka spowodowana brakiem inicjatywy, ukryte intencje.

Ta karta Wielkich Atu przedstawia kobietę która jest już dojrzała. Kiedy przyjrzymy się obrazkowi widzimy postać między dwoma kolumnami świątyni która wg. legend należała do Salomona. Kolumny te, po prawej Jakin a po lewej Boaz, symbolizują trwałość i moc oraz sprawiedliwość i mądrość. Ukryte ona są za zasłoną, a ta zaś łączy się z woalką i płaszczem Papieżycy jakby wspólnie z nimi ją całą okrywała. Możemy się domyśleć łatwo co oznacza zasłona. Jak w teatrze ukrywa ona tajemnice przed oczami widzów. Woal który przykrywa włosy kapłanki ma kolor biały, a więc oznaczający czystość. Potrójna korona zwana tiarą oznacza władzę nad życiem i śmiercią.

Jeżeli trafimy na talię kart w której korona zakończona jest półkolem to mówi nam on o jej biernym żeńskim aspekcie kosmicznym. Tu w roli wyjaśnienia w naszej kulturze kobieta to symbol bierności zaś mężczyzna czynności. Odwrotnie jest jedynie w kulturach wschodu.

Kolor niebieski płaszcza oznacza jej powołanie duchowe. Krzyż, uważany za symbol św. Andrzeja, to oznaka strażnika drogi od materii do stanu duchowego. Część sukni kapłanki ma kolor czerwony który od razu rzuca się w oczy, a więc jest to znak, że tajemnica powinna a nawet musi zostać odkryta. Księga życia którą Kapłanka trzyma w dłoniach kreuje wszechświat i może być pokazana jedynie wtajemniczonym, lecz z pewnością każdego zachęci do poszukiwań. Ten cały obraz karty ma na celu uświadomienie nam jak ważna jest intuicja. Bowiem może nam odsłonić ukryty sens istoty rzeczy i jest kluczem wewnętrznego poznania

Papieżyca a sfery życia:

Uczucia/partnerstwo/rodzina: Oznacza wrażliwość, delikatność. Symbolizuje pogodę ducha i harmonię w uczuciach. Pojawienie się tej karty w rozkładzie wskazuje na całkowitą otwartość i niesie za sobą zrozumienie wszystkich którzy żyją i czują. Papieżyca jest symbolem umiarkowania, przyjaźni i bezinteresownej prawdziwej miłości. Jeżeli karta jest odwrócona oznacza niestabilność uczuciową, lęk przez obdarowaniem uczuciem oraz kompleksy.

Kombinacje z innymi kartami: obok Kapłana oznacza trwały związek, obok Diabła niezdolność do poznania własnej kobiecości.

3) Cesarzowa

Podstawowe cechy: indywidualizm, macierzyństwo, sukcesy osobiste, solidne podstawy do przyszłego rozwoju i samorealizacji, inteligencja. Jako karta odwrócona: niepożądana ciąża lub bezpłodność, kłopoty rodzinne. Karta przedstawia kobietę, która siedzi na tronie a na głowie ma koronę jako symbol władzy. W lewej dłoni trzyma berło zakończone kulą jako symbol świata, zaś krzyż na niej to oznaka czterech żywiołów. W alchemii takie połączenie było oznaką pierwszej materii z której wszystko się rozwinęło. Berłem kobieta wskazuje na brzuch który zasłania tarczą z orłem. Cesarzowa jest więc matką która dopiero urodzi. Dziecko które nosi jest teraz z nią całkowicie związane ale kiedyś się usamodzielni i urośnie, będzie niezależną istotą. Rośliny pod stopami kobiety to symbol siły natury, zaś skrzydła za jej plecami duchowego aspektu. W odróżnieniu od poprzedniej karty czyli Papieżycy widzimy, że siedzi na otwartej przestrzeni co jest symbolem pełnych sił życiowych, nie jest również symbolem intuicji lecz świadomości. Cesarzowa uosabia matkę wszechrzeczy, naczynie ducha które daje początek wszystkim istotom.

Cesarzowa a sfery życia:

Uczucia/partnerstwo/rodzina: miłość macierzyńska, troska, ciepło. Uosabia człowieka, który w delikatny sposób pokazuje swoje uczucia. Przedstawia osobę łagodną, wrażliwą, radującą się ze spraw codziennych, również tych materialnych. Jako karta odwrócona jest symbolem niewierności i zazdrości.

Kombinacje z innymi kartami: przed Gwiazdą oznacza opiekę kobiety a obok Księżyca niepożądaną ciążę.

W następnej lekcji zajmiemy się symboliką karty Cesarz oraz Papież.

