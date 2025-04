Soliter klasyczny

Do gry będzie potrzebna pełna talia z 52 kart. Karty wykładamy koszulką do dołu w osiem pionowych rzędów. Przy rozkładaniu dolna karta częściowo przykrywa górną, ale w taki sposób, by można było określić kolor i wartość wszystkich kart. W każdym rzędzie kolejna karta jest nakładana na poprzedzająca. Po wyłożeniu otrzymujemy cztery rzędy z siedmiu kart i cztery z sześciu.

Po wyłożeniu całej talii karty podstawowe – asy – w miarę możliwości wykładamy w rząd podstawowy. Na nie zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym. Grającą jest dolna karta pionowego rzędu. Na grające można zbierać karty do koloru w porządku malejącym. Do rzędu, który został rozebrany do końca możemy przełożyć dowolną kartę grającą. Gracz ma cztery wolne miejsca rezerwowe. Na każde można tymczasowo przełożyć jedną kartę.

Pasjans wyszedł, jeżeli po jednokrotnym wyłożeniu udało się wszystkie karty zebrać na podstawowe.

Soliter z różną ilością kart

Pasjans można rozłożyć także z różną ilością kart. Jeśli mamy talię z 36 kart, rozłożenie przeprowadza się na sześć pionowych rzędów, w dwóch pierwszych po pięć kart, kolejne cztery rzędy zawierają po cztery karty. Gracz ma trzy miejsca rezerwy. Przy talii ze 104 kart (dwie pełne talie) rozłożenie odbywa się na 10 rzędów. Gracz ma osiem miejsc rezerwy.

Soliter z różną ilością kolorów

Możliwa jest gra z różną ilością kolorów. Grając trzema kolorami zostawiamy 39 kart – po 13 kart każdego koloru. Rozkładamy na siedem (rzadziej sześć) rzędów. Do rezerwy można położyć trzy karty. Grając dwoma kolorami zostaje 26 kart – po 13 kart każdego koloru. Rozkładamy na sześć rzędów. Rezerwa zawiera dwie karty. Przy grze jednym kolorem bierzemy 13 kart. Rozkładamy na pięć rzędów. W rezerwie jest jedna karta. Takie rozłożenia są skrajnie rzadkie. Powstały już w naszych czasach.

Soliter z dżokerem

W ostatnich czasach niektórzy gracze rozkładają pasjans z dżokerem, tzn. talią z 53 kart (rzadziej 54, 55). Dżoker zastępuje dowolną kartę i jest swojego rodzaju dodatkową rezerwą. Dżoker wykładamy razem z całą talią. Nie można go wyłożyć na podstawową, ale za jego pomocą zbieramy karty na grające. Możemy zbierać karty również na niego. Po wyjściu karty, którą dżoker zastępuje zamieniamy go na tę kartę niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

