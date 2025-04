Soli używamy każdego dnia i nie wydaje się nam ona produktem luksusowym - wprost przeciwnie, to jedna z najtańszych i najpopularniejszych przypraw. Jeszcze kilka wieków temu, była ona jednak bardzo droga. Uchodziła za niezwykle cenną i dbano o to, by nie zmarnować nawet małej szczypty. To dlatego przypadkowo rozsypana sól miała przynosić nieszczęście - wierzono, że złe duchy chcą w taki sposób doprowadzić do kłótni i sporów w rodzinie.

Przypadkowo rozsypana sól

Dla tych, którzy gorąco wierzyli w ten zabobon, pewnie nie do pomyślenia byłoby współczesne „marnotrawstwo” - w końcu obecnie ogromne ilości soli są wysypywane zimą na ulice oraz chodniki. Mimo to, rozsypana sól nadal jest symbolem pecha i awantur, szczególnie jeśli stało się to przez przypadek.

Z tym związany jest jednak kolejny przesąd. Jeśli już dojdzie do rozsypania soli, trzeba szybko przerzucić jej szczyptę przez lewe ramię. Zgodnie z ludowymi wierzeniami, właśnie tam czai się szatan, więc wtedy sól zostaje sypnięta prosto w jego oczy, a zły urok traci swoją moc.

Celowe rozsypanie soli przed drzwiami lub w pomieszczeniach

Z wysypaną solą wiąże się też zupełnie przeciwstawne znaczenie. Tutaj jednak porzucamy niewinny grunt staropolskich przesądów i zabobonów, a wchodzimy w rejony ezoteryki. Według wierzeń ezoterycznych, rozsypanie soli w pomieszczeniach lub przed drzwiami domu - oczywiście, wedle ściśle określonych reguł i rytuałów - ma oczyścić mieszkańców ze złej energii.

Dla kontrastu, nawiązania do symboliki rozsypanej soli, można znaleźć również w religii katolickiej. Sól egzorcyzmowana, czyli poświęcona wcześniej przez księdza, może być wysypana w miejscach, które mają być pozbawione wpływu złych duchów. Innymi słowami, sypanie jej w pomieszczeniach, w których wcześniej odbywały się seanse spirytystyczne czy ezoteryczne, ma wyłączyć je z mocy szatana.

