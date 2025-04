Przesądy funkcjonują w obiegowej tradycji już od wieków - można odnieść wrażenie, że Polacy mają w zanadrzu cały ich repertuar na dosłownie każdą okazję. Nie inaczej jest z Nowym Rokiem - to w końcu pierwszy dzień zupełnie nowego etapu w życiu każdego z nas, dlatego od zawsze miał on nieco mistyczną otoczkę. Z przymrużeniem oka - przedstawiamy listę przesądów noworocznych, która podobno zapewni wszystkim szczęście i spokój na cały nadchodzący rok.

Nie sprzątaj w Nowy Rok

Najpopularniejszym przesądem noworocznym jest absolutny zakaz sprzątania. Jeśli 1 stycznia weźmiesz się za porządki, możesz pożegnać się z wizją szczęśliwego roku. Uwaga - dotyczy to również wyrzucania śmieci! Jeśli to zrobisz, możesz niechcący wynieść z domu również szczęście. Lepiej zaczekaj do 2 stycznia.

Wstań wcześnie

Po imprezowej, sylwestrowej nocy, raczej trudne do wykonania... Znawcy przesądów noworocznych zachęcają jednak, aby w Nowy Rok wstać wcześnie, zamiast wylegiwać się do południa. Dzięki temu przez cały rok będziesz tryskać energią!

Zapamiętuj sny

Pierwszych 12 nocy rozpoczynającego się roku, ma symbolizować jego 12 miesięcy. Co rano zapisz swój sen - to, co przyśni ci się 4 stycznia, odzwierciedla to, co będzie się działo w kwietniu, itd.

Jaki Nowy Rok, taki cały rok...

Tak samo mówi się o Wigilii - jaka Wigilia, taka cały rok. A to oznacza, że te dni wyjątkowo powinny motywować do wzorowego zachowania. Żadnych kłótni, żadnych łez - życzliwość i dobry humor sprawią, że powodzenie i szczęście nie opuści cię przez okrągły rok!

Spłać długi wcześniej

Kolejnego roku absolutnie nie wolno rozpoczynać z długiem - nawet jeśli jest symboliczny, a termin spłaty upływa znacznie później. Jeśli 1 stycznia rozpoczniesz z długami, biada ci. To według przesądów noworocznych oznacza, że w tym roku możesz wpaść w problemy finansowe. Lepiej spłacić wszystko wcześniej, choćby było to 10 złotych pożyczone od siostry...

