Przesądów związanych z pełnią księżyca jest wiele. Mnóstwo osób do dzisiaj wierzy w jej magiczną moc i przypisuje jej ogromny wpływ na nasze samopoczucie czy decyzje. W jakie działania pełni najchętniej wierzymy? Czy znasz wszystkie przesądy z nią związane?

Reklama

Spis treści:

Pełnia Księżyca trwa trzy dni i pojawia się zazwyczaj raz w miesiącu (czasem, np. w lutym, nie pojawia się wcale, a czasem mogą zdarzyć się dwie pełnie – średnio co 2.5 roku). W mitologii Księżyc utożsamiany był z kobiecością – cechowała go intuicyjność, zmienność i emocjonalność.

Dawniej ludzie żyli zgodnie z tzw. kalendarzem księżycowym. Na jego podstawie planowano pracę w polu, zabiegi kosmetyczne, a także operacje czy wizyty u lekarza. Wierzono w to, że kobiety miesiączkują tylko w określonych fazach Księżyca.

Miało to odzwierciedlenie w rzeczywistości przede wszystkim dlatego, że długość cyklu menstruacyjnego (28 dni) pokrywa się z cyklem księżycowym (29 dni), a więc kobiety miesiączkujące regularnie rzeczywiście w krwawiły w konkretnych fazach.

Dzisiaj fazy Księżyca nie odgrywają aż tak dużej roli w życiu codziennym, niemniej jednak istnieje wciąż wiele przesądów na temat pełni i jej wpływu na życie człowieka. W internecie i księgarniach wciąż można znaleźć poradniki na temat tego, jak żyć w zgodzie z kalendarzem księżycowym. Zgodnie z nim żyją także zwierzęta.

Wiadomo jednak, że Księżyc przyciąga masy wody, a więc odpowiada za zjawisko przypływu i odpływu – wiążą się one nie tylko z przyciąganiem Księżyca, ale także z ruchem obrotowym Ziemi.

Dawniej wierzono, że pełnia ma wielką moc. Mówiło się, że to odpowiedni czas na oczyszczanie organizmu oraz ciała. Chętnie sięgano po zabiegi kosmetyczne, peelingi i napary ziołowe. Dodatkowo podczas pełni warto było podcinać końcówki – było to gwarancją szybszego wzrostu.

Dzieciom obcinało się włosy podczas pełni, aby te odrastały mocniejsze i zdrowsze. W tym czasie warto było odsiewać pola, orać, siać zboże i inne warzywa, aby plony były owocne. Przesadzano wtedy także rośliny, bo wierzono, że będą rosły zdrowsze.

fot. Pełnia Księżyca to dobry moment na podcinanie końcówek włosów/Adobe Stock, hedgehog94

Uważano, że pełnia jest także dobrym momentem na branie ślubów. Wierzono też, że dzieci urodzone w pełni będą mądre i bystre. Nie należało jednak siać pszenicy, koniczyny, szczepić drzewek owocowych ani zasadzać drobiu.

W czasie pełni dużą rolę odgrywało zdrowie. Nie planowano wtedy żadnych zabiegów ani operacji, aby nie było żadnych komplikacji. Wierzono na przykład w to, iż spanie z twarzą zwróconą w stronę światła Księżyca może zniekształcić twarz, a wpatrywanie się w jego światło przyczynić się do utraty wzroku albo do wywołania szaleństwa.

Pełnia miała także sprzyjać zwiększonej ilości porodów. Jednocześnie podczas pełni nie zalecało się wykonywania operacji i zabiegów. Wierzono, że pełnia nasila choroby neurologiczne i psychiczne. Kobiety w ciąży nie powinny wystawiać się na światło słoneczne, aby poród nie był ciężki.

Faktem jest, że pełnia księżyca nie jest obojętna dla organizmu. Podczas pełni sporo osób narzeka na gorsze samopoczucie, nerwowość i rozdrażnienie. Często słyszy się także o problemach z zaśnięciem podczas pełni, pojawianiu się koszmarów czy bólu głowy.

W czasie pełni może pojawić się także psychiczny spadek formy, stany depresyjne, wahania nastroju, etc. Wiele osób w czasie pełni stawia na jogę, medytację, oczyszczanie ciała i umysły poprzez zabiegi kosmetyczne albo picie ziołowych naparów.

Reklama

Czytaj także:

Te znaki zodiaku to najwięksi bałaganiarze

Bocian w locie, bocian w gnieździe - co oznacza według ludowych przesądów

Słoń na szczęście - dlaczego w niego wierzymy