Krzysztof Jackowski od pewnego czasu na swoim kanale na YouTube snuje przerażające wizje tego, co czeka czas w najbliższych miesiącach. Zdaniem jasnowidza z Człuchowa pandemia to zaledwie zalążek tego, co stanie się ze światem jesienią tego roku. O wszystkim opowiedział w swoim najnowszym nagraniu.

Obawiam się, że będzie wielki bałagan, ale ten bałagan będzie kontrolowany. To ma być bałagan militarny. Upieram się, że, na tle koronawirusa realizowany jest plan, który jest militarnym planem. Obawiam się, że jesień, zima może być kluczowa do tego, co ma się stać na świecie. Politycy zaczną się odkrywać coraz bardziej i wydarzy się coś jesienią lub zimą, co będzie miało znaczenie militarne

Jackowski dodał również, że choć wcześniej zakładał, że zagrożenie ma dotyczyć przede wszystkim Bliskiego Wschodu, teraz jego wizje wyklarowały się i widzi, że kryzys militarny będzie czekał także Europę. Zdaniem jasnowidza koronawirus miał tylko przygotować nas na prawdziwą katastrofę, która jest tuż za rogiem.

Koronawirus to były ćwiczenia na ewentualność tego, co ma się wydarzyć. Wchodzimy w coś realnego, a to, co się działo od marca było tylko przygotowaniem do tego, co ma się wydarzyć. Lada moment mamy wrzesień i listopad. Wydaje mi się, że teraz te obostrzenia będą takie połowiczne, że to będzie płynniejsze. Ja mam wrażenie, że w jednym momencie (nie w całej Europie) może dojść do zamknięcia granic. Polska będzie miała zamknięte granice tylko z jednej strony. I o te zamknięte granice będzie awantura. We Włoszech będzie bardzo źle jeszcze w tym roku. Wojska będą na ulicach nie tylko w Europie, ale również w Polsce

- zdradził swoją przepowiednię jasnowidz