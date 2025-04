Numerologia to prognozowanie za pomocą liczb. Sprawdź, co mówi o tobie!

Jak działa numerologia?



Oto przykład:

Jeśli urodziłaś się 30.12.1974 roku dodaj do siebie cyfry tej daty: 3+0+1+2+1+9+7+4 =27. Następnie dodaj składniki tej sumy, czyli: 2+7. Wynik, który otrzymasz (tutaj jest nią dziewiątka) będzie twoją liczbą życia. Dzięki niej dowiesz się, co cię czeka w przyszłości.

Jedynka w numerologii

Ruszaj na podbój świata, bo teraz wszystko jest dla ciebie możliwe. To twój rok. Osiągniesz upragniony cel bez większego wysiłku, choć jeszcze niedawno wydawało ci się to niemożliwe. Nie oglądaj się za siebie, przyj do przodu! Słuchaj przede wszystkim swojej intuicji i głosu serca. Przyjaciel, choćby najbliższy, może mieć odmienne zdanie i inne potrzeby. Z tego, co robisz albo chcesz zrobić, rezygnuj tylko wtedy, jeśli sama uznasz, że nie ma to sensu. Inaczej wciąż będziesz się czuć niespełniona i zamknięta w niewidocznej klatce.

Dwójka w numerologii

Będzie iskrzyć w twoim związku, ale na szczęście... pozytywnie. Czeka cię z ukochanym wiele zmian, być może podejmiecie jakieś ważne decyzje, które utwierdzą was w przekonaniu, że jesteście dla siebie stworzeni i spędzicie wspólnie resztę życia. W pracy czeka cię mnóstwo zajęć. Pozwól sobie pomóc, a dobrze na tym wyjdziesz. Inaczej ugrzęźniesz w drobiazgach, które skutecznie zablokują ci pole działania. Gwiazdy ostrzegają: jeśli nie dasz sobie odrobiny luzu, dostaniesz przymusowy urlop. Szczegółów nie zdradzają.

Trójka w numerologii

Nie masz najmniejszych powodów do zmartwień, bo wszystko przyjdzie ci łatwo. Jeśli dotąd nie spotkałaś miłości, to wkrótce stanie ona na twej drodze. Jeśli od dawna próbowałaś coś osiągnąć, ale marnie ci szło, teraz właśnie doprowadzisz sprawy do szczęśliwego końca. Robota dosłownie palić ci się będzie w rękach, zupełnie jakby wstąpił w ciebie nowy duch. Czego się dotkniesz – to sukces murowany. Nie żyj jednak tylko firmą. Rusz się ze znajomymi na wycieczkę za miasto, idź z ukochanym na spacer, a wrócisz wypoczęta jak z długich wczasów.

Czwórka w numerologii

Hulanki, swawole muszą odejść w zapomnienie. W minionym roku świetnie się bawiłaś, ale zaniedbałaś wiele spraw. Czas to odbudować. Twój ukochany z pewnością się ucieszy, kiedy wieczorem go przytulisz. Dzieci będą wniebowzięte, kiedy poświęcisz im choć kwadrans dziennie. A i pies nie będzie miał ci za złe, że pójdzie z tobą na spacer. W pracy załatw zaległe sprawy, bo w końcu dostaniesz burę za zawalanie terminów. Cóż, nie będzie łatwo, ale gwiazdy ci wróżą, że wyjdzie ci to na dobre i będzie powodem wielu radości.

Piątka w numerologii

Żegnajcie troski! Ten rok będzie dla ciebie wręcz czarodziejski. W uczuciach – widać przed tobą pasmo niekończącej się miłości. Ukochany będzie cię obsypywać czułościami, prezencikami, przysłonisz mu cały świat. W pracy szef nagle zacznie dostrzegać, co robisz i za to cię chwalić. Awans jest bardzo prawdopodobny! Jeśli jesteś samotna, ani się obejrzysz, kiedy twoje serce mocniej zabije dla jakiegoś przystojniaka. Słowem – nie masz powodów do zmartwień, bo gwiazdy zadbają, by zło cię omijało.

Szóstka w numerologii

Nic nie jest w stanie wyprowadzić cię z równowagi. Wszystkie przeciwności losu pokonasz siłą spokoju. Dzięki trzeźwemu myśleniu uda ci się wyjść z niejednej opresji, w której inni by sobie nie poradzili. Nie dziw się, kiedy najbliżsi i koledzy będą cię prosić o radę w ważnych sprawach. Nadchodzący rok będzie dla ciebie dobry w finansach, bo twoje zimne kalkulacje sprawią, że doskonale uda ci się pomnożyć oszczędności. Zainwestuj je z głową, a nie powinnaś na tym stracić.

Siódemka w numerologii

Twoja artystyczna dusza przypomni o swym istnieniu z dużą siłą. Zapragniesz rozwijać swoje pasje, zgłębiać fachowe książki, po które dotąd nigdy nie sięgałaś. Hobby zupełnie cię pochłonie. Uważaj tylko, by nie ranić przy tym najbliższych, bo rodzina może zejść na dalszy plan. Ukochany i dzieci też są ważni, postaraj się oderwać od pasjonującego zajęcia i poświęć im trochę czasu każdego dnia. Zachowaj też czujność w pracy. Koleżanki może nużyć ciągłe opowiadanie o znaczkach, rybkach czy obrazach. Może lepiej wziąć się do pracy?

Ósemka w numerologii

Nadszedł czas zbierania owoców twojej ciężkiej pracy. Czeka cię awans, a być może również duży przypływ gotówki. Wszyscy będą cię chwalić i sowicie nagradzać za to, co dla nich zrobiłaś. Dobrze będzie ci się wieść zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Twój partner zakocha się w tobie od nowa, a wasz związek się odrodzi. Znów będzie romantycznie jak dawniej! Partner będzie cię obsypywać pieszczotami, zabierać na romantyczne spacery, a nawet robić śniadania do łóżka. A jeśli nikt jeszcze u twego boku nie stoi, jest ogromna szansa, że wreszcie się zakochasz.

Dziewiątka w numerologii

Ten rok powinnaś poświęcić na uporządkowanie swojego życia. Postaraj się doprowadzić sprawy do końca i uporządkować swoje życie. Jeśli nie jesteś zadowolona z pracy, rozejrzyj się za nową posadą, bo to dobry moment na jej zmianę. Jeśli masz długi, postaraj się je spłacić jeszcze w tym roku. Nie rób tego, na co nie masz ochoty. Remanent zrób też w życiu uczuciowym. Jeśli partner nie spełnia twoich oczekiwań, może warto zakończyć ten związek? Gwiazdy wróżą, że samotne dziewiątki spotkają w tym roku na swej drodze wielką miłość.

