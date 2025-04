Pakiety rezerwowe

Reklama

Do gry będą potrzebne dwie pełne talie po 52 karty, razem 104. Karty podstawowe – cztery króle i cztery asy różnych kolorów – wyciągamy z talii przed rozpoczęciem gry i wykładamy w rząd podstawowy. Po tym na stół wykładamy cztery kupki po dwanaście odkrytych kart w każdej.

Na podstawowe asy zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym, na króle – do koloru w porządku malejącym. Grającymi są górne karty stosików. Po przełożeniu na podstawowe grającą staje się karta leżąca niżej. Na grające można zbierać karty nie do koloru w porządku rosnącym lub malejącym. Talię przerzucamy. Po zakończeniu przerzucania talii można zdjąć jedną górną kartę dowolnego stosika i umieścić ją na przerzuconej talii. Pasjans wyszedł, jeśli dwukrotnego przerzucenia talii wystarczy do zebrania wszystkich kart na podstawowe.

W wariancie „przegląd” karty podstawowe wykładamy z grających w miarę możliwości. Nie można zdejmować górnych kart stosików. Talię przerzucamy do trzech razy.

Niwa

Do gry będą potrzebne dwie pełne talie po 52 karty, razem 104. Na stół wykładamy sześć pionowych rzędów po osiem kart w każdym tak, żeby kolor i wartość wszystkich kart można było określić.

Kart podstawowych – króli – nie wyjmujemy przed początkiem gry, lecz wykładamy w trakcie. Na nie zbieramy karty do koloru w porządku malejącym. Karty grające to dolne karty pionowych rzędów. Na nie można przekładać karty do koloru w porządku rosnącym. Talię przerzucamy wykładając jednocześnie odkrywane karty na podstawowe lub grające. Pasjans wyszedł, jeśli trzykrotnego przerzucenia talii wystarczy do zebrania wszystkich kart na podstawowe.

Triumf

Do gry będą potrzebne dwie pełne talie po 52 karty, razem 104. Na stół wykładamy cztery pionowe rzędy po trzynaście kart w każdym tak, żeby kolor i wartość wszystkich kart można było określić.

Karty podstawowe – asy – wykładamy w procesie gry w rząd podstawowy. Na nie zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym. Karty grające to dolne karty pionowych rzędów. Na nie można przekładać karty do koloru w porządku malejącym. Talię przerzucamy wykładając jednocześnie odkrywane karty na podstawowe lub grające. Pasjans wyszedł, jeśli trzykrotnego przerzucenia talii wystarczy do zebrania wszystkich kart na podstawowe.

Reklama

Źródło: Wydawnictwo PRINTEX